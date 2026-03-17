Vihreiden Hyrkkö: Suomi uhkaa pudota tekoälykelkasta – avuksi tekoälyministeri, verotus ja tekoälytaitoja kansalaisille

Tekoäly muuttaa jo nyt työn tekemisen ja talouden rakenteita. Tekoälyn kehitystä ei pidä jättää vain markkinoiden ohjattavaksi, vaan sen käytölle tulee asettaa reilut pelisäännöt. Vihreät vaatii hallitusta käynnistämään kokonaisvaltaisen uudistustyön tekoälymurrokseen varautumiseksi.

– Tekoäly mullistaa jo nyt työelämän ja talouden lähtökohtia ja vauhti vain kiihtyy. Ilman kokonaisvaltaista varautumista Suomi jää lastuna laineille kärsimään tekoälymurroksen haitoista, mutta antaa potentiaalisten hyötyjen mennä sivu suun. Hallituksessa tulisi olla paitsi ymmärrystä tekoälyn uhista ja mahdollisuuksista, myös selkeästi osoitettu vastuuministeri tekoälypolitiikan kokonaisuudelle. Tekoälymallien kykyjen nopea kehitys vaatii päätöksentekijöiltä aivan uudenlaista otetta, jotta päätökset eivät ole jo valmiiksi vanhentuneita, vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö sanoo.

Hyrkkö nostaa verotuksen uudistamisen esimerkkinä hyvinvointivaltion kohtalonkysymyksistä tekoälymurroksen keskellä.

– Jos ja kun ansiotuloverotuksen osuus veropohjasta vähenee, verotuksen painopistettä on tuntuvasti siirrettävä haittojen, kulutuksen ja varallisuuden verottamiseen sekä kansallisella että EU-tasolla. Tekoälyn käyttö voi osaltaan kiihdyttää luonnonvarojen kulutusta, joten tämä on myös luonteva tapa ohjata tekoälykehitystä ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Vastaavasti tekoälyn tuottamaa arvonlisää ja kasautuvaa varallisuutta on syytä verottaa nykyistä tehokkaammin, jotta tekoälymurroksen tuottamat tuottavuushyödyt ja vauraus eivät jää harvojen käsiin, Hyrkkö sanoo.

Hyrkön mukaan tekoälyn käyttö on jatkossa perustaito, joka jokaisen tietotyöläisen on hallittava.

– Tekoälyosaaminen ei saa olla harvojen etuoikeus. Koulujen ja korkeakoulujen opetuksen on pysyttävä kehityksessä mukana ja jokaiselle on turvattava mahdollisuus päivittää osaamistaan läpi työuran. Etenkin nykyisessä työttömyyskriisissä olisi viisasta tarjota myös työttömille tekoälykurssi työelämävalmiuksien vahvistamiseksi, Hyrkkö ehdottaa.

Viimeisimpänä tekoälyyn ja muihin työelämävalmiuksiin keskittyvää kurssia on ehdottanut Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA tuoreessa analyysissään. Vihreiden aikuiskoulutustuen uudistettu malli julkaistiin alkuvuodesta.

Vihreät korostaa, että teknologian kehitys ei saa tapahtua luovan työn tekijöiden kustannuksella. Taide, kirjallisuus, musiikki ja muu luova työ eivät saa muuttua tekoäly-yhtiöiden ilmaiseksi raaka-aineeksi.

– Tekijänoikeus on luovan talouden perusta. Jos teoksia käytetään tekoälymallien kouluttamiseen, siitä on maksettava oikeudenmukainen korvaus. Tekoäly voi tukea luovaa työtä, mutta se ei saa rakentua taiteilijoiden, tutkijoiden ja toimittajien oikeuksien polkemiselle, Hyrkkö sanoo.

Kansallisten toimien ohella tarvitaan EU:n tasoista sääntelyä, jotta ihmisten oikeus omaan dataansa ja yksityisyyteensä voidaan varmistaa.

Ratkaisuna epävarmoihin työmarkkinoihin Hyrkkö nostaa esiin myös perustulon.

– Kun tekoäly muuttaa työn rakennetta nopeasti, ihmisten turvaa ei voi rakentaa vanhan oletuksen varaan yhdestä elämänmittaisesta ja säännöllisestä työurasta. Perustulo on vastaus maailmaan, jossa siirtymät työn, opiskelun, yrittäjyyden ja uudelleenkouluttautumisen välillä ovat uusi normaali, Hyrkkö sanoo.