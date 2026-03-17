Vihreiden Mari Holopainen: Hallitus syventää liikenteen fossiiliriippuvuutta öljykriisin keskellä
17.3.2026 16:30:00 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansainvälinen energiajärjestö IEA varoittaa historiallisesta öljymarkkinahäiriöstä – silti Orpon hallitus vahvistaa entisestään Suomen fossiiliriippuvuutta ja altistaa suomalaiset polttoaineiden hinnan heilahteluille. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen vaatii ryhmäpuheessaan pikaisesti kestävyysmurrosta liikenteeseen.
Holopaisen mukaan hallitus on altistanut suomalaiset polttoaineiden hintojen heilahtelulle omalla politiikallaan.
– Öljyn hinta on tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla. Kansainvälinen energiajärjestö IEA puhuu jopa historian pahimmasta öljymarkkinoiden häiriöstä. Myös Suomessa riski fossiilisten tuontipolttoaineiden hinnannousulle on todellinen. Mitä tekee hallitus? Vahvistaa entisestään liikennejärjestelmämme fossiiliriippuvuutta ja altistaa suomalaiset polttoaineiden hinnan heilahteluille kiristyneessä maailmanpoliittisessa tilanteessa, Holopainen painottaa.
Hallitus on selonteossaan listannut toimenpiteitä, joilla se on lisännyt liikenteen päästöjä. Ilmastolakia ei mainita kertaakaan, eikä termi "fossiiliset polttoaineet" esiinny koko dokumentissa kuin kaksi kertaa.
– Liikenteessä jos jossakin tarvitaan pikaisesti kestävyysmurrosta. Päästöt olisi saatava alas pikaisesti, Holopainen sanoo.
Holopaisen mukaan hallitus jarruttaa kehitystä sen sijaan, että se katsoisi rohkeasti tulevaan, vauhdittaisi liikenteen sähköistymistä, panostaisi olemassa olevien raideyhteyksien parantamiseen eri puolilla Suomea ja huomioisi kasvavien kaupunkien tarpeet esimerkiksi joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyöräilyinfran osalta.
– Katse on tiukasti peruutuspeilissä. Vähän käytössä olevien lentokenttien kallis ylläpito verovaroin etenkin siellä, missä toimiva raideliikenne on aivan vieressä, on valinta jostain muusta pois, Holopainen toteaa.
Vihreät esittää joukkoliikenteen kehittämistä, panostuksia kävelyyn ja pyöräilyyn sekä raideyhteyksien kehittämistä niin kotimaassa kuin Eurooppaan.
– Joukkoliikenteen lippujen hintojen nousu huolestuttaa monia suomalaisia. Joukkoliikenteessä käyttäjät maksavat kohonneina lipunhintoina infrainvestointeja. Myös joukkoliikenteen rahoittamiseen on löydettävä malleja, joissa käyttäjille ei ohjata näin merkittäviä hinnankorotuksia, Holopainen korostaa.
– Fossiiliton liikenne on paitsi välttämätöntä ilmastokriisin torjumiseksi, myös osa viisasta huoltovarmuutta, kriisinkestävää taloutta ja helpotus suomalaisille liikennevälineiden käyttäjille, Holopainen jatkaa.
Holopaisen mukaan Vihreiden ratkaisu on, että hiilelle on asetettava hinta ja liikkumista ohjattava määrätietoisesti vähäpäästöisempään suuntaan.
– Menneisyyteen kiinnittymällä ja vanhan ajan liikennejärjestelmästä kiinni pitämällä ei pitkälle päästä.
