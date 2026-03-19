Infinited Fiber Kemi Oy:n tekstiilikuitutehtaalle ja Nevel Oy:n teollisuusjätevedenpuhdistamolle ympäristölupa

23.3.2026 09:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt ympäristöluvat Kemin Veitsiluotoon sijoittuvalle Infinited Fiber Kemi Oy:n tekstiilikuitutehtaalle sekä teollisuusalueen jätevesiä käsittelevälle Nevel Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Molemmille toimijoille on annettu myös oikeus aloittaa toimintansa ennen päätösten lainvoimaisuutta.

Infinited Fiber Kemi Oy:n ympäristölupa koskee selluloosapohjaisen tekstiilikuidun valmistusta tekstiilijätteestä tai jätteeksi luokittelemattomasta kierrätystekstiiliraaka-aineesta. Nevel Oy:lle on myönnetty ympäristölupa tekstiilikuitutehtaan ja muiden Veitsiluodon teollisuusalueen toimijoiden jätevesien käsittelyyn.

Luvissa on annettu määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä asetettu päästöraja-arvot muun muassa ilmaan ja veteen johdettaville päästöille.

Päästöjen hallinta – rajoituksia päästöille vesiin ja ilmaan 

Lupa- ja valvontavirasto on rajoittanut päästöjä vesiin muun ohella orgaanisen kuormituksen sekä ravinne-, sulfaatti- ja metallipäästöjen osalta. Virasto on rajoittanut päästöjä ilmaan asettamalla raja-arvot parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti muun muassa haiseville rikkiyhdisteille sekä pölypäästöille.

Infinited Fiber Kemi Oy on lisäksi velvoitettu laatimaan selvitys tehtaan toiminnassa syntyvän ylimäärälämmön vähentämisestä ja hyödyntämisestä. Kylmänä vuodenaikana jäähdytystorneista muodostuva vesihöyry voi aiheuttaa paikallisesti sumua, mutta vaikutusten on arvioitu rajoittuvan teollisuusalueelle.

Vesistövaikutukset arvioitu nykytilanteen perusteella

Jätevedet johdetaan samaan purkupaikkaan, jota käytti aiemmin Stora Enso Veitsiluodon sellu- ja paperitehdas. Tehtaiden toiminnan päätyttyä vesistökuormitus on vähentynyt merkittävästi. Ympäristölupaharkinta on tehty vesimuodostuman nykytilan perusteella vertaamatta tilanteeseen, jossa näkyi vielä aiemman teollisen toiminnan kuormitus.

Lupa- ja valvontaviraston mukaan jätevedenpuhdistamon vesiin johdettavat päästöt on rajattu tasolle, joka ei heikennä rannikkovesimuodostuman ekologista tai kemiallista tilaa tai johtaisi vesiympäristölle haitallisten aineiden ympäristölaatunormien ylitykseen. Kemin edustan merialueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan vahingon vähentämiseksi ja estämiseksi Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt kalatalousvelvoitteen.

Tehostettu päästötarkkailu ja vaikutustarkkailun laajentaminen

Koska kyseessä on uudenlainen toiminta, josta ei vielä ole käytännön kokemusta, on tekstiilikuitutehtaan jätevesiä ja jätevedenpuhdistamon mereen johdettavia päästöjä määrätty tarkkailtavaksi tehostetusti toiminnan alkuvaiheessa. 

Lisäksi vedenlaadun tarkkailupisteitä on lisätty purkupaikan lähialueelle tarkemman tiedon saamiseksi käsiteltyjen jätevesien sekoittumisesta ja vaikutuksista.

Päätökset ovat nähtävillä Ympäristöasioiden tietopalvelussa:

  • Päätös nro 114/2026 (LVV U/22360/2026) Tekstiilikuitutehtaan ympäristölupa, jätteeksi luokittelun päättyminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kemi

  • Päätös nro 115/2026 (LVV U/20045/2026) Veitsiluodon teollisuusalueen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kemi


Lisätietoja

ympäristöylitarkastaja Mari Murtomaa-Hautala, asioiden esittelijä, puh. 0295 254 489
ympäristöneuvos Paula Airaksinen, ratkaisija, kokoonpanojen pj., puh. 0295 255 955
ympäristöneuvos Juha Anttila, ratkaisija, puh. 0295 254 921
ympäristöneuvos Ilona Leinonen, ratkaisija, puh. 0295 256 025
etunimi.sukunimi@lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

