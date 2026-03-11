Vallila ja Linnanmäki juhlistavat ikonista kaupunkihuvipuistoa uudella yhteistyömallistolla
18.3.2026 17:24:36 EET | Bucket Agency | Tiedote
Linnanmäen keväällä käynnistynyt uusi aikakausi saa nyt myös designin tason ulottuvuuden, kun Vallila ja Linnanmäki julkaisevat huvipuiston 75-vuotista historiaa juhlistavan yhteistyömalliston. Mallisto kunnioittaa ikonista huvipuistoa hetkenä, jolloin huvipuisto rakentaa rohkeasti tulevaisuuden suuntaansa.
Malliston kuoseissa seikkailevat Linnanmäen rakastetuimmat laitteet ja maisemat, jotka ovat vuosikymmenten aikana kasvaneet erottamattomaksi osaksi Helsingin siluettia. Iloisissa ja nostalgisissa kuoseissa todellisuudesta poimitut yksityiskohdat kohtaavat hyppysellisen mielikuvitusta. Sillä mitäpä olisi päivä huvipuistossa ilman ripausta fantasiaa.
“Vallilan ja Linnanmäen yhteismallisto on ilmiö, joka yhdistää yli sukupolvien. Linnanmäki on paikka, johon lähes jokaisella suomalaisella liittyy omia muistoja, ja se on tarjonnut iloa ja elämyksiä sukupolvelta toiselle. Rohkea ja värikäs yhteistyömallisto sopii Vallilan brändiin luontevasti”, sanoo Vallilan liiketoimintajohtaja Jukka Kurttila.
Kesäisen iloinen mallisto yhdistää Vallilan ja Linnanmäen riemukkaat maailmat kuoseihin, jotka sopivat niin lapsille kuin aikuisillekin. Kuosit muistuttavat Linnanmäellä vietettyjen päivien riemusta unohtamatta ripauasta mielikuvitusta.
“Kun Vallila lähestyi Linnanmäkeä yhteistyöidealla, ajatus tuntui heti luontevalta ja huomasimmekin nopeasti, kuinka paljon yhteistä brändeissämme on. Meitä yhdistää värikäs ja riemukas tekeminen, halu tuoda iloa arkeen sekä rakkaus yhteiseen kotikaupunkiin. Linnanmäki tekee yhteistyöprojekteja melko harvoin, mutta Vallilan kanssa yhteinen sävel löytyi heti.”, kertoo Linnanmäen brändiasiantuntija Katja Palenius.
Mallisto tulee myyntiin Vallilaa myyviin Finlayson-myymälöihin sekä valikoiduille jälleenmyyjille. Linnanmäen Shopissa on myynnissä kesän ajan valikoima yhteismalliston tuotteita.
Lintsi
Millainen olisikaan Helsingin kaupunkimaisema ilman Linnanmäen lystikkään kumpuilevaa siluettia? Riina Kuikan suunnittelemassa Lintsi-maisemakuosissa kallion päältä nouseva huvipuisto laitteineen pääsee paraatipaikalle. Vehreänä kumpuilevan maiseman seasta erottuvat Linnanmäen rakastetuimmat laitteet, joiden parissa on vietetty lukemattomia unohtumattomia päiviä.
Kuosissa Vuoristorata, maailmanpyörä Rinkeli, Karuselli, Maisemajuna sekä korkeuksiin kohoava Kingi-vapaapudotustorni piirtyvät päällekkäin ja lomittain sommiteltuna kokonaisuutena, jossa realismi yhdistyy mielikuviin ja lämpimiin muistoihin Linnanmäellä koetuista hetkistä. Kuosin vanhoista valokuvista inspiroitunut värimaailma henkii nostalgista tunnelmaa.
Fanfaari
Saara Kurkelan suunnittelemassa Fanfaari-kuosissa Linnanmäen Karuselli, Mustekala ja Kahvikuppikaruselli pääsevät juhlavan värikkääseen lähikuvaan. Symmetrisesti rakentuvassa kuosissa ikoniset laitteet muodostavat lähes korumaisen kokonaisuuden, jossa on jotain ajatonta ja nostalgista.
Todellisuudesta poimitut yksityiskohdat saavat kuosissa mielikuvituksellisiakin muotoja – kuten eletyssä elämässä usein käy. Fanfaari onkin kuin kuvaus Linnanmäellä koetuista ikimuistoisista hetkistä, joita aika kultaa entisestään.
Molemmista kuoseista on saatavilla verhot, pussilakanasetit, koriste-tyynynpäälliset, pyyhkeet, mukit, tote-bagit ja shopper-laukut. Lisäksi Fanfaari-kuosista on saatavilla myös lasten pussilakanasetti. Tuotevalikoima tuo huvipuiston tunnelman osaksi kotia ja tekee mallistosta helposti lähestyttävän kaikenikäisille.
Malliston kuvat löytyvät täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanne PalmuMarkkinointipäällikkö, Finlayson & VallilaPuh:+358 400 658771susanne.palmu@finlaysonco.fi
Kuvat
Liitteet
Vallila
Vallila on suomalainen tekstiilibrändi, joka on tuonut väriä ja tarinoita koteihin jo vuodesta 1935. Yli 90 vuoden aikana Vallila on kasvanut pienestä kutomosta designin edelläkävijäksi, jonka kuosit tunnetaan rohkeudesta, omaleimaisuudesta ja ajattomasta kauneudesta. Vallilan suunnittelufilosofia yhdistää taiteellisen ilmaisun ja käytännöllisyyden, luoden tuotteita, jotka sykähdyttävät sukupolvia ja tuovat kodikkuutta arkeen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bucket Agency
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme