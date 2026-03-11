Vallila ja Linnanmäki juhlistavat ikonista kaupunkihuvipuistoa uudella yhteistyömallistolla

Malliston kuoseissa seikkailevat Linnanmäen rakastetuimmat laitteet ja maisemat, jotka ovat vuosikymmenten aikana kasvaneet erottamattomaksi osaksi Helsingin siluettia. Iloisissa ja nostalgisissa kuoseissa todellisuudesta poimitut yksityiskohdat kohtaavat hyppysellisen mielikuvitusta. Sillä mitäpä olisi päivä huvipuistossa ilman ripausta fantasiaa.

“Vallilan ja Linnanmäen yhteismallisto on ilmiö, joka yhdistää yli sukupolvien. Linnanmäki on paikka, johon lähes jokaisella suomalaisella liittyy omia muistoja, ja se on tarjonnut iloa ja elämyksiä sukupolvelta toiselle. Rohkea ja värikäs yhteistyömallisto sopii Vallilan brändiin luontevasti”, sanoo Vallilan liiketoimintajohtaja Jukka Kurttila.

Kesäisen iloinen mallisto yhdistää Vallilan ja Linnanmäen riemukkaat maailmat kuoseihin, jotka sopivat niin lapsille kuin aikuisillekin. Kuosit muistuttavat Linnanmäellä vietettyjen päivien riemusta unohtamatta ripauasta mielikuvitusta.

“Kun Vallila lähestyi Linnanmäkeä yhteistyöidealla, ajatus tuntui heti luontevalta ja huomasimmekin nopeasti, kuinka paljon yhteistä brändeissämme on. Meitä yhdistää värikäs ja riemukas tekeminen, halu tuoda iloa arkeen sekä rakkaus yhteiseen kotikaupunkiin. Linnanmäki tekee yhteistyöprojekteja melko harvoin, mutta Vallilan kanssa yhteinen sävel löytyi heti.”, kertoo Linnanmäen brändiasiantuntija Katja Palenius.

Mallisto tulee myyntiin Vallilaa myyviin Finlayson-myymälöihin sekä valikoiduille jälleenmyyjille. Linnanmäen Shopissa on myynnissä kesän ajan valikoima yhteismalliston tuotteita.

Lintsi

Millainen olisikaan Helsingin kaupunkimaisema ilman Linnanmäen lystikkään kumpuilevaa siluettia? Riina Kuikan suunnittelemassa Lintsi-maisemakuosissa kallion päältä nouseva huvipuisto laitteineen pääsee paraatipaikalle. Vehreänä kumpuilevan maiseman seasta erottuvat Linnanmäen rakastetuimmat laitteet, joiden parissa on vietetty lukemattomia unohtumattomia päiviä.

Kuosissa Vuoristorata, maailmanpyörä Rinkeli, Karuselli, Maisemajuna sekä korkeuksiin kohoava Kingi-vapaapudotustorni piirtyvät päällekkäin ja lomittain sommiteltuna kokonaisuutena, jossa realismi yhdistyy mielikuviin ja lämpimiin muistoihin Linnanmäellä koetuista hetkistä. Kuosin vanhoista valokuvista inspiroitunut värimaailma henkii nostalgista tunnelmaa.

Fanfaari

Saara Kurkelan suunnittelemassa Fanfaari-kuosissa Linnanmäen Karuselli, Mustekala ja Kahvikuppikaruselli pääsevät juhlavan värikkääseen lähikuvaan. Symmetrisesti rakentuvassa kuosissa ikoniset laitteet muodostavat lähes korumaisen kokonaisuuden, jossa on jotain ajatonta ja nostalgista.

Todellisuudesta poimitut yksityiskohdat saavat kuosissa mielikuvituksellisiakin muotoja – kuten eletyssä elämässä usein käy. Fanfaari onkin kuin kuvaus Linnanmäellä koetuista ikimuistoisista hetkistä, joita aika kultaa entisestään.

Molemmista kuoseista on saatavilla verhot, pussilakanasetit, koriste-tyynynpäälliset, pyyhkeet, mukit, tote-bagit ja shopper-laukut. Lisäksi Fanfaari-kuosista on saatavilla myös lasten pussilakanasetti. Tuotevalikoima tuo huvipuiston tunnelman osaksi kotia ja tekee mallistosta helposti lähestyttävän kaikenikäisille.

Malliston kuvat löytyvät täältä.