Suomalaislähtöinen innovaatio Good2Know mullistaa käytettyjen autojen markkinan – tuo täyden läpinäkyvyyden kaupantekoon

Autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista selviää, että käytettyjen autojen kauppa käy vilkkaasti, kun taas uusien autojen kysyntä on ollut laskussa. Suomen autokanta vanhenee ennätysnopeasti, joka tarkoittaa enemmän korjattavaa ja huollettavaa. Käytettyjen autojen satojen miljardien eurojen markkinan takana on kuitenkin massiivinen ongelma. Autojen kunto ja käyttöhistoria aiheuttavat haasteita käytettyjen autojen kaupassa. Yleisiä piileviä ongelmia ovat esimerkiksi väärennetyt matkamittarilukemat sekä kätketyt vauriot ja onnettomuudet.

Good2Know on suomalaiskolmikon kehittämä tuote, joka syntyi perustajien omasta tarpeesta ja turhautumisesta käytettyjen autojen epäluotettavaan markkinaan. Ajoneuvojen älykkyysalustan takana ovat pitkään ajoneuvoalalla työskennelleet Tomi Keinänen, Jarmo Paabo ja muun muassa AppGyverin ja Verge Motorcyclesin perustajajäseniin kuuluva Henri Vähäkainu.

"Käytettyjen autojen markkinoilla on paljon huijauksia. Usein piilevät ongelmat paljastuvat vasta liian myöhään tai kriittisiä yksityiskohtia ei ole koskaan mainittu ostohetkellä. Good2Know paljastaa käytettyjen autojen todellisen DNA:n. Me haluamme tehdä autojen ostamisesta ja myymisestä turvallista, läpinäkyvää ja vaivatonta kaikille", kertoo Good2Know:n toimitusjohtaja Tomi Keinänen.

Kattavampi jäsennelty tieto tukee päätöksentekoa

Useimmat alan tietopalvelut tarjoavat rajatun määrän hajanaista tietoa staattisessa muodossa. Good2Know yhdistää, validoi ja jäsentää ajoneuvon elinkaaren tiedot yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi tekoälyn avulla. Alusta tuottaa reaaliaikaisia tuloksia hyödyntämällä tietoa muun muassa vakuutusyhtiöiltä, viranomaisilta, katsastusasemilta ja alkuperäisvalmistajilta. Selkeä ajan tasalla oleva tieto nopeuttaa ja tukee päätöksentekoa, vähentää riitatilanteita sekä pienentää kaupankäynnin riskejä.

"Autodatan markkinat ovat vanhentuneet ja keskeneräiset. Sekä ostajat, jälleenmyyjät että markkinapaikat kohtaavat saman läpinäkyvyyden puutteen. Lähteitä on tuhansia, mutta raskaita tiedostoja ja vanhoja raportteja on vaikea tulkita", sanoo Good2Know:n tuotejohtaja Jarmo Paabo.

Paabon mukaan autoalan kaupankäynnissä haasteena ei ole tiedon puute, vaan nimenomaan sen rakenne ja tulkittavuus. Tähän ongelmaan Good2Know tuo ratkaisun.

"Rakennamme läpinäkyvyyden infrastruktuuria, joka standardoi ajoneuvon elinkaaren tiedon esittämisen. Kun tieto on jäsenneltyä ja varmennettavissa, luottamuksesta tulee järjestelmällistä", Paabo jatkaa.

Rethink Ventures vauhdittaa kasvua merkittävällä sijoituksella

Good2Know on kerännyt miljoonan euron rahoituksen saksalaiselta pääomasijoitusyhtiö Rethink Venturesilta. Münchenissä toimiva Rethink Ventures tukee varhaisen vaiheen startup-yrityksiä, jotka uudistavat auto-, logistiikka- ja toimitusketjuteknologiaa kaikkialla Euroopassa. Rethink Venturesin keskitettyyn sijoitusstrategiaan ja sijoituskuntaan kuuluu useita suuria auto- ja kuljetusalan toimijoita, minkä ansiosta yhtiö tuo perustajille sekä pääomaa että syvällistä toimialan infrastruktuuria.

"Good2Know luo datainfrastruktuurin, joka on pitkään puuttunut Euroopan käytettyjen autojen markkinoilta. Yhtiö tuo mukanaan läpinäkyvyyttä ja lopulta lisää likviditeettiä toimialalle, joka on aikaisemmin joutunut tukeutumaan hajanaiseen ja puutteelliseen tietoon", sanoo Rethink Venturesin General Partner Jens-Philipp Klein.

Good2Know palvelee jo useita asiakkaita Suomessa ja on saanut kasvavaa kiinnostusta kansainvälisiltä kumppaneilta. Yhtiö pilotoi alustaansa johtavien autoliikeketjujen, monikansallisten vakuutuskumppaneiden ja useiden online-markkinapaikkojen kanssa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Uusi standardi autokaupan läpinäkyvyydelle

Good2Know:n alusta on suunniteltu kaikille ajoneuvodataa hyödyntäville toimijoille, kuten autonvalmistajille ja -jälleenmyyjille, markkinapaikoille, vakuutusyhtiöille ja rahoituslaitoksille. Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja standardoitu tapa esittää ajoneuvon koko elinkaaren tiedot. Kun läpinäkyvyys on rakenteellinen osa kaupankäyntiä, koko markkinan toiminta vahvistuu.