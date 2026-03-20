Nopeat junayhteydet voivat edistää ihmisen kognitiivista terveyttä
20.3.2026 11:45:02 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Nopea rautatieyhteys auttaa ylläpitämään kognitiivista terveyttä ja vähentämään eriarvoisuutta ikääntyvässä väestössä, ilmenee uudesta tutkimuksesta.
Helsingin yliopiston tutkimuksessa on löydetty yhteys liikenneinfrastruktuurin ja terveemmän ikääntymisen välillä eri väestöryhmissä. Social Science & Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus tuo uutta näyttöä nopean rautatieyhteyden (HSR) käyttämisestä: kognitiivinen terveys voi edistyä ja sosiaaliset erot kaventua henkilön ikääntyessä.
Tutkimuksessa analysoitiin 11 572 yli 45-vuotiaan aikuisen tietoja, jotka on kerätty Kiinan kansallisesta terveys- ja eläketutkimuksesta vuosilta 2011–2018. Tutkimuksessa yhdistettiin tiedot nopeiden rautateiden avaamisesta pitkittäistutkimusten terveysarviointeihin. Näin voitiin tunnistaa, miten alueiden yhdistyminen nopeaan rautatieyhteyteen vaikutti osallistujien kognitiiviseen suoriutumiseen ajan myötä.
Tulokset osoittavat, että nopean rautatien avaaminen paransi kognitiivista suoriutumista. Lähellä uusia HSR-reittejä asuvat aikuiset saivat parempia kognitiivisia tuloksia verrattuna niihin, jotka asuivat kauempana uusista nopeista rautatieyhteyksistä. Tutkimus tunnisti myös kolme mahdollista mekanismia, jotka selittivät tätä vaikutusta: pienhiukkasaltistuksen väheneminen, yksilöllisten tulojen kasvu ja masennusoireiden lieventyminen.
Tutkimus tuo esiin myös koulutustasoon ja asuinpaikkaan kytkeytyvän terveyden eriarvoisuuden.
- Nopea rautatie kaventaa kognitiivisen terveyden eroja peruskoulutuksen tai keskiasteen koulutuksen saaneiden ja korkeakoulutettujen välillä, mutta laajentaa kuilua maaseudun asukkaiden ja kaupunkiasukkaiden välillä, tutkimusta johtanut Xu Zong sanoo Helsingin yliopiston väestötieteen ja väestön terveyden instituutista.
EU:n alueella nopean rautatien hyödyntäminen terveyteen ajankohtaista
Tulokset ovat ajankohtaisia Euroopassa, sillä Euroopan komissio on ilmoittanut uudesta EU:n nopean rautatien verkostosuunnitelmasta, joka visioi täysin toisiinsa kytkettyä järjestelmää. Se yhdistäisi kaikki EU:n pääkaupungit vuoteen 2040 mennessä.
- EU:n rautatietransformaatio tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää terveysnäkökohdat liikennepolitiikkaan, Zong korostaa.
Tutkijan mukaan jatkossa on tarvetta tiiviimmälle yhteistyölle liikennesuunnittelijoiden, väestön terveyden tutkijoiden ja päättäjien välillä terveyttä huomioivien liikkuvuusjärjestelmien luomiseksi. Vaikka tutkimus keskittyy Kiinaan, se tarjoaa hyviä näkökulmia terveelliseen ja tasa-arvoiseen ikääntymiseen Euroopassa.
Lisätiedot (englanniksi):
Xu Zong
Puh. 029 4123094
xu.zong@helsinki.fi
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
