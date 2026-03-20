Potilaan ennakko-odotukset vaikuttavat elämänlaatuun rinnankorjausleikkauksen jälkeen
22.3.2026 10:33:32 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Potilaat, jotka uskoivat selviytyvänsä rinnankorjausleikkauksesta hyvin, voivat paremmin myös leikkauksen jälkeen. Potilaskeskeisessä hoidossa odotuksista tulisikin keskustella ennakkoon. Kirurgisella menetelmällä tai ajankohdalla ei ole ratkaisevaa merkitystä potilaan elämänlaadulle, mutta yksilöllinen suunnittelu on tärkeää.
Useimmissa tapauksissa rintasyöpä voidaan hoitaa rintaa säästävällä leikkauksella, jossa poistetaan vain kasvain. Joissakin tilanteissa se ei ole mahdollista, jolloin koko rinta on poistettava.
– Lääketieteen edistysaskeleiden ansiosta yhä useampi selviää rintasyövästä. Siksi on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, miten sairaus ja sen hoito vaikuttavat elämänlaatuun, sanoo tohtorikoulutettava Charlotta Kuhlefelt Helsingin yliopistosta.
Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että rinnan poisto voi heikentää potilaan hyvinvointia, seksuaaliterveyttä ja kehonkuvaa. Siksi potilaille tarjotaan mahdollisuus rinnan korjaavaan leikkaukseen eli rintarekonstruktioon.
Potilaaan odotukset kannattaa ottaa puheeksi
Potilaan odotukset ennen leikkausta vaikuttavat siihen, kuinka tyytyväisiä he ovat ja miten he kokevat elämänlaatunsa sen jälkeen. Tätä on tutkittu paljon muussa kirurgiassa, mutta vähemmän rintasyöpäpotilailla.
Potilaat, jotka odottivat selviytyvänsä korjaavasta rintaleikkauksesta hyvin, kertoivat paremmasta psykososiaalisesta hyvinvoinnista. Sen sijaan ne, jotka pelkäsivät kipua etukäteen, kokivat enemmän oireita toipumisen aikana.
– Potilaiden odotusten huomioon ottaminen on tärkeä osa potilaskeskeistä hoitoa. Ottamalla odotukset puheeksi hoitohenkilökunta voi parantaa potilasohjausta ja edistää realistisempien odotusten syntymistä, jotta saavutetaan paras mahdollinen hoitotulos, Kuhlefelt sanoo.
Leikkauksen ajankohdalla ja tavalla vähemmän merkitystä
Tutkimuksen mukaan korjaavan leikkauksen ajankohdalla tai kirurgisella menetelmällä ei ole ratkaisevaa merkitystä elämänlaatuun pitkäaikaisessa seurannassa. Ei siis ole merkitystä, tehdäänkö leikkaus heti syöpäleikkauksen yhteydessä vai myöhemmin.
Leikkauksen suunnittelun tulisi perustua potilaan yksilöllisiin lähtökohtiin, sairauden kuvaan ja toiveisiin.
– Ei ole olemassa yhtä ratkaisua, joka sopii kaikille. Hoito tulee suunnitella yksilöllisesti ja läheisessä vuoropuhelussa potilaan kanssa. On myös tärkeää, että potilaat saavat riittävästi tietoa, jotta heidän odotuksensa ovat realistisia, Kuhlefelt sanoo.
Hän toivoo tutkimustulosten edistävän hoidon kehittymistä entistä potilaskeskeisempään suuntaan niin, että siinä otetaan huomioon sekä lääketiede että potilaiden omat kokemukset.
LL Charlotta Kuhlefelt väittelee Helsingin yliopistossa 27. 3. Väitöskirja digitaalisena:Breast reconstruction and health-related quality of life : Patient expectations and outcomes
Väitöstilaisuus järjestetään Meilahden kampuksella (Niilo Hallmanin sali, Lastenlinna, Stenbäckinkatu 11). Vastaväittäjänä toimii professori Jens Ahm Sørensen ja kustoksena professori Virve Koljonen. Väitöstilaisuus on avoin yleisölle ja sitä voi seurata myös suorana lähetyksenä.
Lisätiedot: Charlotta Kuhlefelt, charlotta.kuhlefelt@helsinki.fi, puh. 050 561 1925
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
