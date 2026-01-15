Melon voimalaitoksen turbiinien peruskunnostus on valmistunut
23.3.2026 10:00:00 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tiedote
Nokialla Kokemäenjoen vesistöön kuuluvassa Nokianvirrassa sijaitsevan Melon vesivoimalan turbiinien peruskunnostus on valmistunut. Kunnostushanke tuli päätökseensä, kun voimalaitoksen kahdesta turbiinista jälkimmäisenä kunnostettu 1. turbiini luovutettiin takaisin käyttöön. Kunnostuksella jatketaan voimalaitoksen koneiston elinkaarta ja varmistetaan vakaata energiantuotantoa.
”Voimalaitoksen tekniikka on nyt kunnostuksen jälkeen vähintään uutta vastaavassa kunnossa. Melossa turbiinit on viimeksi peruskunnostettu lähes 30 vuotta sitten. Päivittäisellä ylläpidolla ja tarkkailulla varmistamme, että nyt tekemämme työ kantaa taas seuraavat vuosikymmenet”, PVO-Vesivoiman hanke- ja investointipäällikkö Juha Kähkölä sanoo.
Investointipäätös kunnostushankkeesta tehtiin keväällä 2024 ja työ toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä kunnostettu voimalaitoksen 2. turbiini palasi toimintaan kesäkuussa 2025. Jälkimmäisessä vaiheessa 1. turbiinin kunnostustyöt alkoivat elokuussa 2025 koneiston purkutöillä. Turbiinin osat kunnostettiin konepajalla ja alkuvuonna 2026 alkoivat asennustyöt, joita seurasi koekäyttö maaliskuun alkupuoliskolla. Peruskunnostuksen toteuttavana kumppanina toimi Andritz Hydro Oy ja generaattorin purku- ja asennustöistä vastasi Caverion Suomi.
”Kahdessa vaiheessa toteutetussa työssä opimme kokemuksistamme ja kehitimme työskentelyä jälkimmäiseen vaiheeseen. Viilasimme esimerkiksi joitain teknisiä ratkaisuja ja etenkin asennusvaiheessa pystyimme ennakoimaan edessä olevia tilanteita paremmin, mikä nopeutti työtä. Toimimme samalla joukolla lähes puolitoista vuotta ja meille syntyi tiivis yhteishenki ja tekemisen meininki. On myös hienoa, että tekijät olivat paikallisia osaajia kumppaneiltamme ja heidän alihankkijoiltaan”, Kähkölä kuvailee.
Työn vaiheistamisen johdosta voimalaitos pysyi myös normaalisti käytössä lähes koko peruskunnostuksen ajan. Poikkeuksen aiheutti vähäinen öljyvuoto, jonka myötä 2. turbiinin sähköntuotanto keskeytettiin helmikuun lopussa 2026.
”Vähäinen vuoto havaittiin viime vuonna kunnostetussa 2. turbiinissa ennen kuin 1. turbiini oli palautettu käyttöön. Tärkeää on, että saimme tehokkaasti öljyvuodon hallintaan ja paikallistimme vuodon lähteen turbiinin juoksupyörään. Nyt, kun peruskunnostus on valmis ja 1. turbiini jälleen tuotannossa, keskitymme yhdessä laitetoimittajan kanssa selvittämään tarkemmin 2. turbiinin vuodon syyn ja korjaamaan sen”, Kähkölä sanoo.
Melon vesivoimalan turbiinien peruskunnostus on osa PVO-Vesivoiman pitkäjänteistä investointi- ja peruskunnostusohjelmaa. Vuonna 2022 Melon maapatoa kunnostettiin ja vahvistettiin porapaaluseinällä, joka on suomalainen innovaatio. Laitoksen sähköautomaatio modernisoitiin vuosina 2014–2015. Turbiinien peruskunnostuksen jälkeen Melon vesivoimala vastaa täysin vesivoiman moderneihin vaatimuksiin.
Lisätietoja:
Juha Kähkölä, hanke- ja investointipäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, juha.kahkola@pvo.fi, puh. 050 303 8622
Melon vesivoimalaitos
- Sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä, Nokianvirrassa, Nokialla
- Voimalaitos on valmistunut 1971
- Turbiinit on peruskorjattu aiemmin 1998–1999 ja generaattorit 2014–2015
- Voimalaitoksen teho on 67,9 megawattia
- 2 Kaplan-turbiinia
PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,8 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin www.pohjolanvoima.fi.
Lue lisää julkaisijalta Pohjolan Voima Oyj
Näkökulma: Pakkanen testaa Suomen energiaturvallisuuden15.1.2026 13:19:51 EET | Tiedote
Viime vuosien epävakaasta geopoliittisesta tilanteestakin huolimatta olemme voineet Suomessa luottaa siihen, että sähköä ja lämpöä riittää kylminä kuukausina koteihin ja kotimaiselle teollisuudelle. Kiitos toimitusvarmuudesta kuuluu osaltaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksille. Vuoden 2026 alun purevat pakkaset saavat minut pohtimaan, mitä tapahtuu, jos yhteistuotanto vähenee huomattavasti Suomessa?
Alholmens Kraft investerar i elpannor i Jakobstad7.1.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Energibolaget Alholmens Kraft har fattat investeringsbeslut om två elpannor på en sammanlagd effekt på 120 megawatt som ska installeras vid kraftverket i Jakobstad. Investeringen ökar flexibiliteten i värme- och elproduktionen samt stöder leveranssäkerheten. Dessutom möjliggör elpannorna produktion av reglerkraft som behövs för att stabilisera elsystemet. Enligt planerna färdigställs investeringen våren 2027. Investeringens värde är cirka 10 miljoner euro.
Alholmens Kraft investoi sähkökattiloihin Pietarsaaressa7.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Energiayhtiö Alholmens Kraft on tehnyt investointipäätöksen kahdesta 60 megawatin sähkökattilasta Pietarsaaren voimalaitoksensa yhteyteen. Investointi lisää lämmön- ja sähköntuotannon joustavuutta ja tukee toimitusvarmuutta. Lisäksi sähkökattilan avulla pystytään tuottamaan sähköjärjestelmän vakauden tarvitsemaa säätövoimaa. Investointi valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2027. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa.
Melon vesivoimalaitoksen ensimmäisen turbiinin peruskunnostus valmistui26.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kokemäenjoen vesistöön kuuluvassa Nokianvirrassa, Nokialla sijaitsevan Melon vesivoimalan turbiinien peruskunnostus etenee. Kunnostushanke käynnistettiin etuajassa, ja ensimmäinen kunnostettavista turbiineista, 2. turbiini otettiin takaisin käyttöön juhannuksen jälkeen. Tavoitteena on, että toisen, 1. turbiinin kunnostustyöt päästään aloittamaan kesän 2025 lopulla.
Ultrakondensaattori on valmistunut Kierikissä – Iijoella testataan uutta energiavarastoa osana sähkömarkkinaa12.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
PVO-Vesivoiman Kierikin voimalaitoksen energiavaraston rakennushanke on valmistunut. Yhtiön ensimmäisen, yhteensä kolmen megawatin ultrakondensaattori on asennettu ja otettu käyttöön. Iijoen Kierikin vesivoimalaitoksen alueelle sijoittuvassa hankkeessa pilotoidaan energian varastointiteknologiaa, joka vastaa lyhyen aikavälin säätötarpeeseen ja pidentää voimalaitoksen elinkaarta. Pilotoitavalla ultrakondensaattorilla kerätään tärkeää tietoa ja käyttökokemusta tulevaisuuden mahdollisia investointisuunnitelmia varten.
