Melon voimalaitoksen turbiinien peruskunnostus on valmistunut

”Voimalaitoksen tekniikka on nyt kunnostuksen jälkeen vähintään uutta vastaavassa kunnossa. Melossa turbiinit on viimeksi peruskunnostettu lähes 30 vuotta sitten. Päivittäisellä ylläpidolla ja tarkkailulla varmistamme, että nyt tekemämme työ kantaa taas seuraavat vuosikymmenet”, PVO-Vesivoiman hanke- ja investointipäällikkö Juha Kähkölä sanoo.

Investointipäätös kunnostushankkeesta tehtiin keväällä 2024 ja työ toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä kunnostettu voimalaitoksen 2. turbiini palasi toimintaan kesäkuussa 2025. Jälkimmäisessä vaiheessa 1. turbiinin kunnostustyöt alkoivat elokuussa 2025 koneiston purkutöillä. Turbiinin osat kunnostettiin konepajalla ja alkuvuonna 2026 alkoivat asennustyöt, joita seurasi koekäyttö maaliskuun alkupuoliskolla. Peruskunnostuksen toteuttavana kumppanina toimi Andritz Hydro Oy ja generaattorin purku- ja asennustöistä vastasi Caverion Suomi.

”Kahdessa vaiheessa toteutetussa työssä opimme kokemuksistamme ja kehitimme työskentelyä jälkimmäiseen vaiheeseen. Viilasimme esimerkiksi joitain teknisiä ratkaisuja ja etenkin asennusvaiheessa pystyimme ennakoimaan edessä olevia tilanteita paremmin, mikä nopeutti työtä. Toimimme samalla joukolla lähes puolitoista vuotta ja meille syntyi tiivis yhteishenki ja tekemisen meininki. On myös hienoa, että tekijät olivat paikallisia osaajia kumppaneiltamme ja heidän alihankkijoiltaan”, Kähkölä kuvailee.

Työn vaiheistamisen johdosta voimalaitos pysyi myös normaalisti käytössä lähes koko peruskunnostuksen ajan. Poikkeuksen aiheutti vähäinen öljyvuoto, jonka myötä 2. turbiinin sähköntuotanto keskeytettiin helmikuun lopussa 2026.

”Vähäinen vuoto havaittiin viime vuonna kunnostetussa 2. turbiinissa ennen kuin 1. turbiini oli palautettu käyttöön. Tärkeää on, että saimme tehokkaasti öljyvuodon hallintaan ja paikallistimme vuodon lähteen turbiinin juoksupyörään. Nyt, kun peruskunnostus on valmis ja 1. turbiini jälleen tuotannossa, keskitymme yhdessä laitetoimittajan kanssa selvittämään tarkemmin 2. turbiinin vuodon syyn ja korjaamaan sen”, Kähkölä sanoo.

Melon vesivoimalan turbiinien peruskunnostus on osa PVO-Vesivoiman pitkäjänteistä investointi- ja peruskunnostusohjelmaa. Vuonna 2022 Melon maapatoa kunnostettiin ja vahvistettiin porapaaluseinällä, joka on suomalainen innovaatio. Laitoksen sähköautomaatio modernisoitiin vuosina 2014–2015. Turbiinien peruskunnostuksen jälkeen Melon vesivoimala vastaa täysin vesivoiman moderneihin vaatimuksiin.

Juha Kähkölä, hanke- ja investointipäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, juha.kahkola@pvo.fi, puh. 050 303 8622

