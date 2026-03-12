Hyvinkään Paavolatalolle pohjoismainen Joutsenmerkki

23.3.2026 10:58:17 EET | Hyvinkään kaupunki | Tiedote

Hyvinkään Paavolatalo on saanut pohjoismaiden virallisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin. Merkki osoittaa, että rakennus täyttää tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Hyvinkään Paavolatalo sai Joutsenmerkin. Teemu Heikkilä.

Pohjoismainen Joutsenmerkki myönnetään vain rakennuksille, jotka kuuluvat oman tuoteryhmänsä ympäristön kannalta parhaaseen joukkoon. Kriteerit kattavat rakennuksen koko elinkaaren ja niitä päivitetään säännöllisesti.

"Joutsenmerkki on meille merkittävä tunnustus siitä, että Hyvinkään Paavolatalo on rakennettu kestävää tulevaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia silmällä pitäen. Ympäristövastuullisuus on meille arjen tekoja. Kun huolehdimme rakennusten terveellisyydestä ja energiatehokkuudesta, rakennamme samalla parempaa huomista", kommentoi tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen.

Joutsenmerkitty rakennus on energiatehokas ja sen materiaalivalinnat on arvioitu tarkasti ympäristö- ja terveysnäkökulmasta. Paavolatalossa on kiinnitetty huomiota muun muassa energiatehokkuuteen (A-luokka), rakennusmateriaalien vähäpäästöisyyteen ja turvallisuuteen, sisäilman laatuun, materiaalien kestävään alkuperään ja kiertotalouden edistämiseen.

”Hyvinkää oli yksi ensimmäisistä Joutsenmerkittyyn rakentamiseen rohkeasti mukaan lähte-neistä kaupungeista Suomessa. Hienoa, että ympäristösertifioitu rakentaminen ja hyvä yh-teistyö sai nyt jatkoa Paavolatalolla. Siitä hyötyvät sekä ympäristö että tilojen käyttäjät”, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen kiittää.

Suomen ensimmäinen Joutsenmerkkipäiväkoti on Kenttäkadun päiväkoti, joka valmistui elokuussa 2017. Kyseessä on Hyvinkään suurin varhaiskasvatusyksikkö, joka sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä Hyvinkään keskustaa. Vuonna 2025 valmistunut Paavolatalo on järjestyksessään toinen Hyvinkään kaupungin Joutsenmerkitty rakennus.

Paavolatalon Joutsenmerkki tukee Hyvinkään kaupungin tavoitteita kestävästä rakentamisesta, terveellisistä tiloista ja vastuullisista investoinneista.

Lisätiedot
tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen marko.hytonen@hyvinkaa.fi
p. 040 829 1625

