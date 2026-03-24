Opetushallituksen tilinpäätös 2025: suuria säästöjä ja virastojen yhdistyminen

Opetushallituksella oli vuodelle 2025 yhteensä 23 tulostavoitteen kokonaisuutta, jossa oli 97 vuositavoitetta, ja ne saavutettiin pääosin. Yksi keskeisistä kokonaisuuksista oli osallistuminen Sivistyshallinto 2030 -uudistuksen toimeenpanoon, jonka seurauksena Opetushallitus ja Kotimaisten kielten keskus yhdistyivät 1.1.2026.

Samaan aikaan Opetushallitus sopeutti arjen työtä loppuvuonna 2024 käytyjen, koko henkilöstöä koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena. Viraston henkilötyövuodet vähenivät vuodessa lähes neljällä prosentilla. Henkilötyövuosi on työaika, jonka yksi kokopäiväinen työntekijä tekee vuodessa.

Maine koheni ja tyytyväisyys sekä talous säilyivät tasapainossa

Vuoden aikana käytiin kiivasta julkista keskustelua Opetushallituksen merkityksestä ja tarpeesta yhteiskunnassa.

– Vaikka resurssimme vähenivät, onnistuimme kohdentamaan työtämme oikein ja toteuttamaan tehtävämme edelleen laadukkaasti. Opetushallituksen maine nousi merkitsevästi, asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja henkilöstön työtyytyväisyys säilyivät hyvällä tasolla ja talous oli tasapainossa, toteaa hallintopalveluista vastaava johtaja Mikael Mantila.

Vuoden 2026 alkupuolella valtiovarainministeriö on kuitenkin jo ehdottanut uusia miljoonaluokan leikkauksia Opetushallituksen rahoitukseen vuodesta 2027 alkaen.

– Uudet leikkausesitykset ovat merkittäviä. Säästöjen etsiminen on erityisen haastavaa siksi, että Opetushallituksen laajat ja moninaiset, lakisääteiset tehtävät on pystyttävä turvaamaan myös tiukassa taloustilanteessa, huomauttaa Mantila.

Vuonna 2025 Opetushallitukselle oli osoitettu valtion talousarviossa 440 miljoonaa euroa, josta vain vajaat 30 miljoonaa kohdistui sen oman toiminnan ylläpitoon. Loput olivat edelleen jaettavia avustuksia sekä Opetushallituksen alaisuudessa toimivien viiden erillisyksikön ja kuuden valtion oppilaitoksen rahoitusta.

Kotimaiset kielet osaksi tehtäviä – työn alla kasvu kansainvälisen rahoituksen hallinnoijaksi

Kun Kotimaisten kielten keskus yhdistyi Opetushallituksen kanssa vuoden 2026 alussa, se edellytti useiden organisatoristen muutosten valmistelua vuonna 2025.

Samalla kotimaisten kielten asema yhteiskunnassa ja kulttuurissa nostettiin osaksi Opetushallituksen uudistettuja tulossopimusta ja strategiaa. Vuoden 2026 alusta Opetushallitus on koulutuksen, kielen ja kansainvälistymisen asiantuntija, kehittäjä ja palveluntuottaja.

Opetushallituksen tehtäväkenttä ja merkitys vahvistuvat mahdollisesti edelleen kuluvana vuonna, kun vuonna 2025 alkanut Euroopan komission pilariarviointi valmistuu.

– Pilariarvioidun organisaation on mahdollista saada komission toimeksiantoja hallinnoitavakseen ja viedä EU:n jakamalla rahoituksella suomalaista osaamista maailmalle.

Myös kansainvälisesti tarkasteltuna Opetushallitus olisi poikkeuksellinen pilariarvioitu organisaatio, koska olemme asiantuntija kaikilla koulutusasteilla, kertoo Mantila.

Opetushallitukset tehtävät

Kasvatuksen ja koulutuksen suunnannäyttäjä: Laadimme valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien ja ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet. Näin takaamme kaikkien oikeuden oppia ja yhdenvertaisen kasvatuksen ja koulutuksen kaikkialla Suomessa.

Tiedon tuottaja: Tuotamme tietoa osaamistarpeista ja analysoimme koulutuksen toteutumista. Tämä auttaa päättäjiä, koulutuksen järjestäjiä ja opettajia kehittämään koulutusta oikeaan suuntaan.

Kansainvälisyyden edistäjä: Vahvistamme ja edistämme suomalaisen koulutuksen ja yhteiskunnan kansainvälistymistä. Toimimme EU:n ja muiden rahoittajien yhteistyökumppanina.

Kansalaispalvelujen tuottaja: Tarjoamme kansallisia digitaalisia palveluita esimerkiksi koulutukseen hakeutumiseen, oman osaamisen todentamiseen sekä omien opintotietojen jakamiseen.

Kotimaisten kielten asiantuntija: Edistämme kotimaisten kielten asemaa yhteiskunnassa, vastaamme kielenhuollosta, neuvonnasta ja sanakirjatyöstä sekä koordinoimme kielilautakuntien toimintaa.

Lue vuoden 2025 työstämme tilinpäätöksestämme.