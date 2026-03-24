Inka Hopsu: Miksi hallitus kuuntelee EK:ta kaikessa muussa paitsi maahanmuutossa?
24.3.2026 14:42:15 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK esitti maahanmuuton tuntuvaa lisäämistä, jotta maan huoltosuhde saadaan korjattua. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kannattaa EK:n avauksen ehdotuksia työperäisen maahanmuuton helpottamisesta ja vaatii hallitusta korjaamaan maahanmuuttopoliittista linjaansa.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen väestökehityksen korjaaminen vaatisi noin 44 000 hengen vuotuista nettomaahanmuuttoa, mikä on selvästi nykyisiä määriä enemmän.
– Tuntuu siltä, että hallitus kuuntelee kaikessa muussa EK:ta paitsi maahanmuutossa. Kun EK nostaa julkiseen keskusteluun kovia faktoja maahanmuuttoon liittyen, on hallituksen asenne jopa avoimen vihamielinen. On yksiselitteinen tosiasia, että Suomen heikkenevä huoltosuhde tarvitsee maahanmuuttoa, vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu toteaa.
EK esittää muun muassa saatavuusharkinnan purkamista, oleskeluluvan työnhakuajan pidentämistä ja uuden työnhakuviisumin käyttöönottoa.
– Isoin harha mikä hallituspuolueilla tuntuu olevan, on että tänne kylmään ja kaukaiseen maahan olisi tulijoita ovista ja ikkunoista. Oikeasti meidän pitää olla houkutteleva muuttomaa, että tänne ylipäätään saadaan työperäistä maahanmuuttoa. Tänne tulevien ja heidän perheenjäsentensä pitää voida kouluttautua, työskennellä ja osallistua yhteiskuntaan täysvaltaisesti, Hopsu korostaa.
Samalla pitää varmistaa, että maahanmuuttajat eivät joudu työriiston kohteeksi.
– Työntekijöiden hyväksikäytöstä tulevia sanktioita tulee systemaattisesti koventaa, jotta riisto ei säily kannattavana liiketoimintamallina. Toimivia keinoja voisivat olla myös alipalkkauksen kriminialisointi sekä uhrien oikeusavun vahvistaminen, Hopsu sanoo.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
