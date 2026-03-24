Vihreiden Tynkkynen peräänkuuluttaa mittavaa pakettia vihreän siirtymän investointien vauhdittamiseen

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Teknologiateollisuus julkaisivat tänään selvityksen Kasvua kriisinkestävyydestä. Siinä tarkastellaan keinoja vahvistaa Suomen huoltovarmuutta ja taloutta tilanteessa, jossa Itämeren kuljetukset häiriintyisivät kriisin takia.

– Elinkeinoelämän tuore selvitys on tervetullut keskustelunavaus keinoista vahvistaa Suomen kriisinkestävyyttä. Maailmanpolitiikan myllerrykset – tuoreimpana Hormuzinsalmen kuljetusten katkeaminen – muistuttavat meitä tarpeesta varautua poikkeustilanteisiin, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kommentoi.

Selvityksessä esitetään ratkaisuja yhdeksään riippuvuuteen muuntajista alumiinintuotantoon ja lentopolttoaineisiin. Tynkkynen pitää tarkasteltuja ratkaisuja pääosin lupaavina.

– Elinkeinoelämän selvitys vahvistaa, että Suomen kriisinkestävyyden vahvistaminen ja ekologisen kestävyyskriisin selättäminen voivat kulkea käsi kädessä. Biokaasun tuotanto, fossiilittoman teräksen valmistus ja sulfaattipäästöjen kierrättäminen ovat esimerkkejä ratkaisuista, joilla voidaan yhtä aikaa parantaa Suomen huoltovarmuutta ja vähentää ympäristökuormitusta, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen kiittelee.

Monet selvityksessä tarkastellut ratkaisut edellyttävät yhteiskunnan tukea tai jopa valtion ryhtymistä toteuttajaksi. Tunnistetut tarpeet pitääkin sovittaa julkisen talouden tiukkoihin raameihin.

– Elinkeinoelämän viesti on selvä: Suomella on mittavat mahdollisuudet kestävissä investoinneissa. Odotan hallitukselta kehysriihestä päätöksiä, joilla voidaan vauhdittaa Suomen kriisinkestävyyttä parantavia vihreän siirtymän hankkeita. Seuraavan hallituksen ohjelman yhdeksi kulmakiveksi tulee ottaa mittava paketti vihreän siirtymän investointien vauhdittamiseksi. Siitä kiittävät niin talous, ympäristö kuin huoltovarmuus, Tynkkynen päättää.