Hyrkkö vaatii hallitukselta kriisitoimia: ”Nuorten tulevaisuususko on yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria”
25.3.2026 13:51:22 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja eduskunnan Nuorten puolella -verkoston puheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii konkreettisia toimia nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi. Hyrkkö viittaa tänään julkaistuun Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaryhmän raporttiin.
— Nuorten tulevaisuususkon romahtaminen on hälytys, jota ei ole varaa torkuttaa. Kyse on yhteiskunnan kriittisestä infrastruktuurista. Kriisitietoisuus nuorten tilanteesta ei saa jäädä jalkoihin heti kun päälle iskee seuraava aikuisia koskettava kriisi. Tämä raportti on syytä ottaa hallituksen kehysriihen ja ensi kevään hallitusneuvotteluiden pohjaksi, esittää Hyrkkö.
Ympäristökriisit ovat yksi keskeinen syy nuorten tulevaisuususkon romahtamiseen. Raportti tarjoaa ratkaisuksi uskottavaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.
— Koska aikuisilla on vaikeuksia sopeutua uusiin, kestäviin elämäntapoihin, pakotetaan nuoret sopeutumaan elämään ilmastokriisin ja luontokadon tärvelemällä maapallolla. Tämä on tietenkin täysin epäoikeudenmukaista. Hallituksen ilmasto- ja luontopolitiikkaan on saatava muutos, vaatii Hyrkkö.
Raportissa korostuvat myös nuorten kokemat paineet ja toimeentulon haasteet. Raportissa esitetään muun muassa lapsiperheköyhyyden puolittamista viiden vuoden aikana. Hallituksen sosiaaliturvaleikkausten takia lapsiperheköyhyys on tällä kaudella kasvanut yli 30 000 lapsella.
— Hallituspuolueiden edustajien päivittely nuorten tulevaisuususkon romahtamisesta on epäuskottavaa niin kauan, kun hallituksen omat toimet ympäristökriisien ratkomiseksi, nuorten kokemien paineiden vähentämiseksi ja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi loistavat poissaolollaan. Laastarit eivät nyt riitä, vaan kehysriihestä tarvitaan kriisitoimia nuorten tulevaisuususkon palauttamiseksi, linjaa Hyrkkö.
Hyrkkö tukee myös raportin esitystä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kirjaamisesta lakiin.
— Tulevien sukupolvien oikeudet ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus eivät saisi olla riippuvaisia kulloistenkin valtaapitävien hyväntahtoisuudesta, vaan niiden tulisi olla oikeudellisesti sitovia velvoitteita. Tämä on erityisen tärkeää ajassa, jossa väestörakenne, äänestysikäraja ja äänestysaktiivisuus tuppaavat painottamaan keski-ikäisten ja vanhempien ikäluokkien tarpeita, pohtii Hyrkkö.
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
