Vihreiden Virta perää johtajuutta pääministeriltä: Hallitus myöntää virheensä suojaosassa mutta Orpo valitsee ideologian ihmisten yli

Hallituspuolue RKP ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Pia Kauma vaativat työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Pääministeri Orpo tyrmää ehdotuksen.

– Nyt hallituksen omatkin rivit myöntävät sen, mitä asiantuntijat ja oppositio ovat sanoneet alusta asti: suojaosan poistaminen oli virhe. Silti pääministeri ei ole valmis korjaamaan sitä, Virta sanoo ja muistuttaa, että Vihreät on vaatinut suojaosien palauttamista alusta asti.

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan hallituksen sisäinen hajaannus kertoo hallituksen epäonnistumisesta: suojaosan poisto ei ole toiminut.

– Kun jo omat hallituskumppanit myöntävät, että politiikka on epäonnistunut, pääministerin pitäisi kuunnella – ei torjua. On erikoista, että pääministeri kutsuu oman puolueensa ja hallituskumppaniensa esityksiä ‘yksityisajatteluksi’, vaikka kyse on hyvin laajasti tunnistetusta ongelmasta. Johtajuutta olisi myöntää virhe ja korjata suunta. Nyt Orpo valitsee ideologian ihmisten yli, sanoo Virta.

Virran mukaan suojaosan poistaminen on osunut erityisesti niihin, joilla on jo valmiiksi vähiten liikkumavaraa, ja heikentänyt työnteon kannattavuutta erityisesti nuorilla ja osa-aikatyötä tekevillä, kuten yksinhuoltajilla.

– Tilanne on nurinkurinen. Hallitus sanoo haluavansa lisää työtä, mutta tekee päätöksiä, jotka tekevät työn vastaanottamisesta kannattamatonta. Jos jokainen ansaittu euro leikkaa tukea, moni jättää työn ottamatta vastaan. Kolmesataa euroa kuussa oli se raja, jonka alle ansiot eivät vaikuttaneet tukeen. Se ei ole iso summa, mutta se oli monelle se summa, jonka takia työ kannatti ottaa. Suojaosien poisto on ajanut monen arjessaan tilanteeseen, ettei esimerkiksi työvuoroa kaupan kassalla kannata ottaa vastaan, toteaa Virta.



Virta ajattelee, että suojaosan palauttaminen olisi nopea ja tehokas keino parantaa työllisyyttä.

– Työnteon pitää aina kannattaa. Suojaosan palauttaminen on yksinkertainen tapa varmistaa, että osa-aikatyö, keikkatyö ja ensimmäiset askeleet työelämään ovat aidosti mahdollisia, Virta sanoo.

Virran mukaan suojaosan poistaminen on osa laajempaa ongelmaa hallituksen sosiaaliturvapolitiikassa.

– Hallitus on järjestelmällisesti heikentänyt turvaa ja samalla vaikeuttanut työn vastaanottamista. Tämä ei ole talouspolitiikkaa, joka vahvistaa työllisyyttä – vaan päinvastoin, Virta toteaa.

– Suojaosa on palautettava. Ja samalla on rakennettava sosiaaliturva, jossa työn tekeminen kannattaa aina, Virta päättää.