Vahva yhteishenki siivittää Svea Bankin jo toistamiseen Suomen parhaaksi työpaikaksi
27.3.2026 08:45:00 EET | Svea | Tiedote
Svea Bank tytäryhtiöineen on toista vuotta peräkkäin Suomen paras työpaikka. Great Place To Work© -instituutin tutkimuksen mukaan poikkeuksellisen tyytyväisyyden takana on joustoa ja psykologista turvallisuutta edistävä, keskusteleva ja kuunteleva yrityskulttuuri.
Svea on palkittu jo toista kertaa Suomen parhaana työpaikkana Great Place To Work® -instituutin tutkimuksessa, joka kertoo yrityksen kulttuurista ja työntekijäkokemuksesta. Kaikkiaan Svea on ollut listalla jo 13 vuotta ja kärkisijoilla nyt kolmatta vuotta. Maailmallakin arvostettu tunnustus pohjautuu laajaan henkilöstötutkimukseen, jossa Svean työntekijät arvioivat työnantajaansa. Tuloksia verrataan suureen joukkoon muita saman kokoluokan yrityksiä.
”Onnittelemme Sveaa jälleen Suomen Parhaan Työpaikkana. Svea tuloksissa korostuvat johdon lähestyttävyys ja avoin tiedonjako: 91 % työntekijöistä kokee johdon helposti lähestyttäväksi ja 96 % kertoo voivansa olla työssä oma itsensä. Työntekijöiden avoimissa kommenteissa toistuu kokemus siitä, että johto on mukana arjessa ja viestii tilanteista selkeästi myös epävarmoina aikoina. Kokonaisuus kertoo pitkäjänteisesti rakennetusta ja henkilöstön näkökulmasta uskottavasta johtamiskulttuurista, joka nostaa Svean korkealle tasolle myös eurooppalaisiin rahoitusalan yrityksiin verrattaessa,” sanoo Great Place To Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti.
Tutkimuksen mukaan Svealla korostuu edelleen erinomainen yhteishenki ja ilmapiiri, joita tukee vahva ja ihmisläheinen johtajuus. Svea kykenee olemaan joustava ja vastuuta jakava organisaatio, jossa 90 % svealaisista kokee sen olevan kokonaisuutena todella hyvä työpaikka.
Rahoitusalalla Svea on poikkeuksellinen toimija, jonka yksityisomisteisuus ja ihmisläheisyys näkyy myös yrityskulttuurissa.
”Panostaminen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin ovat meille se ykkösjuttu. Organisaatio on aina ihmisten summa ja tulokset syntyvät siitä, että jokainen kantaa vastuun omasta tehtäväkentästään. Svean tehtävä organisaationa on tukea ihmisiä kokonaisvaltaisesti, ja tässä onnistuminen tekee meistä Suomen parhaan työpaikan”, sanoo Svea Bankin maajohtaja Pasi Väre.
Pitkäjänteinen työ yrityskulttuurin parissa kantaa hedelmää paitsi henkilöstötyytyväisyydessä ja Great Place to Work -tutkimuksessa, myös asiakastyytyväisyydessä ja liiketoiminnassa.
Svean asiakkaiden mitattu tyytyväisyys erityisesti B2B-liiketoiminnassa on hyvällä tasolla.
“Kun ympärillä on turbulenssia ja paljon negatiivisia uutisia, on tärkeää organisaationa pystyä tarjoamaan omalle väelle psykologisesti turvallinen ympäristö. Silloin he voivat rauhassa keskittyä työhön ja asiakkaiden auttamiseen. Kun ihmiset voivat hyvin, tulokset seuraavat perässä.” Väre sanoo.
Poimintoja tuloksistamme:
Johto ymmärtää, että työssä voi tapahtua inhimillisiä virheitä 97 %
Organisaatioon tullessaan uudet työntekijät tuntevat itsensä tervetulleeksi 96 %
Täällä voin olla oma itseni 96 %
Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti (seksuaalinen suuntautuminen, syntyperä, sukupuoli, ikä) 95 %
Täällä ihmiset välittävät toisistaan 90 %
Johto luottaa, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua 92 %
Kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka 90 %
Pystyn järjestämään töistä vapaata tarpeen vaatiessa 94 %
Lue Great Place to Workin kotisivuilta lisää, mikä tekee meistä yhden Suomen parhaimmista työpaikoista.
Pasi Väre
Maajohtaja | Svea Bank
Puh: +358405500988
pasi.vare@svea.fi
