Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
26.3.2026 18:04:13 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Rakennuspalo, Ronsuntaipaleentie Jyväskylä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 26.3.2026
Rakennuspalo keskisuuri, Jyväskylä Ronsuntaipaleentie.
Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta kello 17:26. Kohteessa omakotitalon autotallissa tulipalo. Pelastuslaitokselta tehtävälle lähti 8 yksikköä. Asukkaat pääsivät poistumaan talosta itse ja tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Pelastuslaitos sai palon hallintaan nopeasti ja palo rajoittui autotalliin, eikä päässyt leviämään muualle taloon.
Lisätietoja: jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
