Suomalainen valmisruoka nappasi voiton kansainvälisessä kilpailussa – päihitti italialaisen keiton ja tanskalaisen pastan
27.3.2026 08:43:13 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Lidlin kotimainen valmisruoka on voittanut kansainvälisen kilpailun, jossa etsitään parhaita omien merkkien tuotteita eri kategoriassa. Voitto on merkittävä tunnustus suomalaiselle kaupan oman merkin tuotteelle: tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Suomessa ja raaka-aineena on kotimaista kanaa.
Eurooppalainen kaupan alan julkaisu European supermarket magazine järjestää vuosittain kilpailun, jossa palkitaan kauppojen omien merkkien tuotteita eri kategorioissa. Lidlin ja Henri Alénin yhteistyössä suunnittelema Deluxe-valmisruoka kanaa dijon-rakuunakastikkeessa oli ehdolla valmisruokien kategoriassa, ja nappasi sieltä voiton. Deluxe on Lidlin oma merkki, joka on tunnettu premium-tason tuotteistaan.
Lidl on kehittänyt tuotteen Suomessa Henri Alénin kanssa, siinä on kotimaista kanaa ja tuotteet valmistetaan Vantaalla.
– Voitto on hieno tunnustus siitä osaamisesta ja laadusta, mitä meillä täällä Suomessa on ruokasektorilla. Tämä tuote on mainio esimerkki siitä, mitä kaupan omat merkit tuovat Suomeen: kuluttajille laajemman valikoiman ja uniikkeja tuotteita, kotimaisten raaka-aineiden hyödyntämistä sekä työtä Suomeen, kertoo Lidlin ostopäällikkö Hannes Herbst.
Kilpailu kertoo omien merkkien arvostuksesta
Valmisruokien finaalissa oli mukana myös italialainen sipulikeitto, tanskalainen pasta sekä tanskalainen hernehummus. Kilpailun asiantuntijaraati arvioi tuotteita innovatiivisuuden, ulkonäön sekä tietysti maun perusteella. Lisäksi suoriutumiseen vaikuttivat tuotteen erottautuvuus, potentiaali markkinoilla, pakkausratkaisut sekä tuotteen tarjoamat aistikokemukset.
Valmisaterian pakkauksessa on panostettu helppoon kierrätettävyyteen: muovinen kansi irtoaa helposti ja lajitellaan muovinkierrätykseen ja muut osat kuuluvat pahvinkeräykseen.
– Tällainen kilpailu on mainio esimerkki siitä, kuinka kaupan omia merkkejä arvostetaan Keski-Euroopassa: ne tuovat hyötyjä kuluttajalle sekä kasvua ja tervettä kilpailua koko elintarviketeollisuuteen. Olisi hienoa nähdä vastaava kilpailu järjestettynä Suomessa, Herbst pohtii.
Lidl Tanska voitti skyr-rahkallaan maitotuotteiden kategorian. Lidl Suomen tuotteet ovat aiemminkin niittäneet voittoja kyseisessä kilpailussa: kaksi vuotta sitten Gelatellin smoothiepuikot voitti pakastetuiden elintarvikkeiden kategorian.
Tutustu Private Label Awardsiin ja kilpailun muihin voittajatuotteisiin
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Takaisinveto: Ritter Sport Nugat-suklaassa virheelliset pakkausmerkinnät – tuote sisältää hasselpähkinää ja maitoa26.3.2026 15:43:38 EET | Tiedote
Lidl vetää takaisin Ritter Sport -merkin Nugat-suklaata virheellisten pakkausmerkintöjen vuoksi. Nugat-suklaan pakkaukseen on tarroitettu virheellisesti tumman suklaan ainesosaluettelo. Suomen- ja ruotsinkielisestä ainesosaluettelosta puuttuu tieto, että suklaa sisältää maitoa ja hasselpähkinää. Näin ollen tuote voi olla vaaraksi maito- ja pähkinäallegikoille. Muille tuote on turvallinen käyttää.
Pullopanttilahjoituksilla yli 250 000 euroa lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä Suomen luonnolle – samat lahjoituskohteet jatkavat tulevan vuoden24.3.2026 08:31:35 EET | Tiedote
Lidlin pullonpalautuksessa voi lahjoittaa panttirahan hyvään tarkoitukseen. Viimeisen vuoden aikana panttirahat on voinut lahjoittaa kahteen eri kohteeseen – Mannerheimin Lastensuojeluliitolle lasten ja nuorten mielenterveyden palveluille sekä WWF:lle Suomen luonnon tukemiseksi. Vuoden aikana asiakkaiden pullonpalautuksista kertyi yhteensä yli 250 000 euron potti mielenterveydelle ja luonnolle.
Lidl nosti muovikassin hintaa – myynti laski jopa 15 %20.3.2026 09:12:39 EET | Tiedote
Lidl nosti muovikassin hinnan 59 senttiin tammikuussa. Hinnanosto tehtiin, koska muovikasseja ostetaan Suomessa liikaa ja vaikka niiden käyttö on vähentynyt, on kehitys liian hidasta EU:n yhteiseen tavoitteeseen nähden. Hinnannosto on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi muovikassien ostamisen hillitsemiseksi: muovikasseja on myyty 15 prosenttia vähemmän.
Lidlin outlet-verkosto laajenee Lappiin: Suomen pohjoisin outlet avataan Sodankylään19.3.2026 09:53:28 EET | Tiedote
Lidl avaa torstaina 19.3. Suomen pohjoisimman outletin, jossa myydään käyttötavaroiden loppueriä hyvillä alennuksilla. Outlet löytyy Sodankylän Lidl-myymälästä ja on auki päivittäin myymälän aukioloaikojen mukaisesti. Sodankylän laajennus on osa valtakunnallista tupla-avausta, sillä samana päivänä avautuu outlet myös Lempäälään.
Lidl ja UEFA käynnistävät ainutlaatuisen strategisen kumppanuuden17.3.2026 15:46:09 EET | Tiedote
Lidlistä tulee UEFAn Take Care Nutrition Partner ja harrastetason jalkapallokumppani, joka luo yhteiskunnallista arvoa yhdistämällä urheilun ja ravitsemuksen. Lidl on UEFAn naisten ja miesten maajoukkuekilpailujen virallinen globaali kumppani.
