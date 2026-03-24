Rovaniemen keskustan Lääninhallituksen kortteli on myyty
27.3.2026 15:00:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt ja City-Hotelli Oy ovat allekirjoittaneet kiinteistökaupan Rovaniemen keskustassa sijaitsevasta Lääninhallituksen korttelista. Koskenrantana tunnettu kaupunkikuvallisesti merkittävä kortteli muodostuu puistomaisesta alueesta sekä useista rakennuksista. Kohde kehitetään suunnitelmien mukaan korkealaatuiseksi hotellikokonaisuudeksi suojellen korttelin kulttuurihistoriallisia arvoja ja avointa kaupunkitilaa. Alueella on vireillä vuonna 2018 käynnistetty asemakaavamuutos, joka tarjoaa uudelle omistajalle mahdollisuuden alueen jatkokehittämiseen.
Lääninhallituksen kortteli sijaitsee Kemijoen rannalla Jätkänkynttilän ja Ounaskosken siltojen välissä. Alueella seisovat muun muassa vuonna 1947 valmistunut lääninhallituksen virastotalo ja vuonna 1939 rakennettu Kemijoen Uittoyhdistyksen talo.
Kokonaisuus on osa Alvar Aallon suunnittelemaa Poronsarvi-asemakaavaa, joka määritti Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskuksen rakenteen toisen maailmansodan jälkeen. Koskenranta rakennettiin väljäksi ja puistomaiseksi alueeksi, jossa lääninhallituksen päärakennus muodostaa puistoa suojaavan muurin.
”Tavoitteenamme oli löytää uusi omistaja, joka kehittää aluetta kunnioittaen sen kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista arvokkuutta. Koskenranta on lähellä rovaniemeläisten sydämiä komean arkkitehtuurinsa ja viihtyisien puistojensa vuoksi. Hienoa, että kortteli säilyy elävänä osana kaupunkikulttuuria”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Antti-Ville Haapanen.
”Näin hieno kohde on meille ”kerran elämässä” -tilaisuus, ja olemme valtavan kiitollisia tästä mahdollisuudesta. Tämä ei ole projekti, jossa tehdään nopeasti ja siirrytään seuraavaan, vaan sitoudumme pitkäjänteisesti alueeseen ja sen historiaan. Tavoitteena on luoda kohtaamispaikka paikallisille ja matkailijoille. Haluamme rakentaa kokonaisuuden, josta Rovaniemellä voidaan olla ylpeitä vielä vuosikymmenten päästä”, iloitsee City-Hotelli Oy:n toimitusjohtaja Mikael Gröhn.
Funktionalistista arkkitehtuuria ja arvovieraita
Lääninhallituksen virastotalon arkkitehtuuri edustaa jälleenrakennuskaudelle tyypillistä jälkifunktionalismia, jossa taitava suunnittelu yhdistyi niukkuuden rajaamiin mahdollisuuksiin. Siinä toteutuvat aikakauden kaupunkiarkkitehtuurille tyypilliset piirteet kuten suoralinjaiset lamellit, rapatut julkisivut, lyhyträystäiset harjakatot sekä tasarytminen aukotus.
Rakennuksessa on myös ajalle tyypillisiä sisä- ja ulkotilojen yhteyttä korostavia rakenteita. Lääninhallitusrakennus edusti valtion arvokkainta arkkitehtuuria pääkaupungin ulkopuolella. Lapin lääninhallituksen tiloissa järjestettiinkin useita merkittäviä tilaisuuksia. Arvovieraista tunnetuin lienee Eleanor Roosevelt, joka kesällä 1950 teki yllätysvierailun Rovaniemelle tutustuakseen Lapin jälleenrakentamiseen.
Kemijoen uittoyhdistyksen talo on alueen vanhin, ja ainoa Lapin sodan tuhosta säilynyt, rakennus. Alueella sijaitsevat myös sodan jälkeen valmistuneet maaherran asunto, maaherran asunnon sauna- ja talousrakennus, virkamiehille rakennettu rivitalo sekä lääninhallituksen lämpökeskus.
Kohtaamispaikka ja kaupungin olohuone
Kortteli rakentuu puistoalueiden ympärille ja rakennettu ympäristö on pysynyt käytännössä muuttumattomana lähes seitsemänkymmentä vuotta. Alue on paikallisille merkittävä maamerkki ja kohtaamispaikka.
”Puisto ja sen kehittäminen on hankkeemme ytimessä. Kesäisin se tarjoaa vehreyttä, kukkaloistoa ja rauhaa keskellä kaupunkia. Talvisin lumi, jää ja valaistus luovat pihasta tunnelmallisen ympäristön, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua kaupungin olohuoneeksi. Siellä on myös paljon merkityksellisiä yksityiskohtia, kuten Äiti-Lappi-patsas, jotka ovat osa tämän paikan tarinaa, ja jotka haluamme säilyttää osana kokonaisuutta”, kertoo Gröhn.
Pääosa alueen rakennuksista pihapiireineen on suojeltu ELY-keskuksen rakennussuojelupäätöksellä vuonna 2025.
Antti-Ville HaapanenSenaatti-kiinteistötPuh:040 643 4022antti-ville.haapanen@senaatti.fi
Mikael GröhnCity-Hotelli OyPuh:0400 691 126
