SDP:n Lotta Hamari puolustaa lähiluontoa – lähiluontokohteiden kunnossapito ja luontokeskukset turvattava

Valtion ylläpitämien lähiluontokohteiden kunnossapito on vaarantumassa. Metsähallitus on sulkemassa esimerkiksi Siikanevan soidensuojelualueen retkeilykäytöstä. Erityisesti alueen pitkospuiden ja muiden retkeilyrakenteiden kunto on heikentynyt niin, ettei turvallista käyttöä voida enää taata. Kyse ei ole vain yksittäisestä kohteesta, vaan rapautuminen on esimerkki laajemmasta, huolestuttavasta kehityssuunnasta valtion ylläpitämissä lähiluontokohteissa.

Luonnossa liikkumisen merkitys hyvinvoinnille on kiistaton. Näinä aikoina lähiluonnon merkitys korostuu entisestään. Maksuttomat, helposti saavutettavat lähiluontokohteet tarjoavat mahdollisuuden virkistäytymiseen kaikenikäisille ja tukevat samalla alueellista matkailua sekä paikallista elinvoimaa. Näiden kohteiden rappeutuminen on erityisen ongelmallista etenkin ajassa, jolloin harrastamisen kustannukset ovat kasvaneet ja lasten sekä nuorten liikkuminen vähentynyt.

– Lähiluonto on monelle suomalaiselle tärkein ja saavutettavin hyvinvoinnin lähde. On murheellista, jos turvalliset ja maksuttomat retkeilymahdollisuudet heikkenevät. Näihin kohteisiin panostaminen on investointi ihmisten hyvinvointiin, alueiden elinvoimaan ja luontosuhteen vahvistamiseen, huomauttaa kirjallisen kysymyksen laatija Hamari.

Huolta herättää myös luontokeskusten tulevaisuus. Metsähallituksen säästölinjausten myötä esimerkiksi Seitsemisen luontokeskuksen tontin erottamista kansallispuistosta ja mahdollista myyntiä yksityiselle toimijalle valmistellaan. Luontokeskukset ovat kuitenkin keskeinen osa kansallispuistojen palvelukokonaisuutta ja tärkeä kanava ympäristökasvatukselle, tiedonvälitykselle ja matkailulle. Viestintä ja yhteistyö kuntien kanssa on epäonnistunut.

Kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan hallitukselta muun muassa, miten lähiluontokohteiden kunnossapito turvataan, miten paikallisia toimijoita kuullaan paremmin muutostilanteissa sekä miten luontokeskusten säilyminen osana kansallispuistojen palveluita varmistetaan myös tulevaisuudessa.

Tavoitteena on löytää rakentavia ratkaisuja, joilla turvataan lähiluontokohteiden kunto jatkossakin, vahvistetaan yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa ja varmistetaan luontokeskusten toiminta pitkäjänteisesti, korostavat SDP:n pirkanmaalaiset kansanedustajat.



Lue kirjallinen kysymys oheisesta liitteestä.