Demariopiskelijat

Demariopiskelijoiden uusi poliittinen ohjelma on julkaistu!

27.3.2026 16:45:50 EET | Demariopiskelijat | Tiedote

Jaa

Demariopiskelijoiden tammikuussa hyväksytty uusi poliittinen ohjelma on julkaistu.

Demariopiskelijat on julkaisseet uuden poliittisen ohjelmansa, joka hyväksyttiin liiton ylimääräisessä liittokokouksessa tammikuussa. 

Poliittisessa ohjelmassaan Demariopiskelijat tavoittelevat muun muassa parlamentaarista sopua koulutuksen rahoituksen, osaamisrekisterin ja opettajarekisterin perustamista Suomeen, mielenterveystarkastuksia kouluterveystarkastuksen yhteyteen, korkeakoulujen edustajistovaalien valtakunnallista järjestämisajankohtaa ja tulosseurantaa, maksutonta aamupalaa kouluihin sekä yhteistä katsomusainetta kouluihin ja seksuaalikasvatuksen seksipositiivisuuden lisäämistä.

Ohjelmassa tarjotaan ratkaisuja aina ilmastokriisistä koulukiusaamiseen ja julkisen talouden tasapainosta inhimillisempään päihdepolitiikkaan. Koulutuspolitiikka, opiskelijoiden yhteisöllisyys ja sujuva opiskelija-arki ovat ohjelman ytimessä.

Demariopiskelijat on tehnyt poliittisen ohjelman pohjalta noin 200 muutosesitystä SDP:n poliittiseen ohjelmaan. Demariopiskelijat haluaa avausten avulla varmistaa, että SDP on puolueena jatkossakin aikaansa edellä luottamusta herättävän, arjen turvallisuutta vahvistavan ja sosiaalisesti, taloudellisesti ja ilmastollisesti kestävän Suomen ja maailman rakentamisessa.

Avainsanat

demariopiskelijatsdppolitiikka

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Linkit

Demariopiskelijat on jo vuodesta 1963 asti vaikuttanut SDP:n valtakunnallinen opiskelijajärjestö, joka toimii opiskelijoiden äänenä sosialidemokraattisessa liikkeessä. Demariopiskelijat on poliittinen opiskelijärjestö, joka haluat parantaa opiskelijoiden asemaa ja muuttaa maailmaa. Demariopiskelijat vaikuttavaa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sivistyksen, vapauden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja kansainvälisyyden puolesta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Demariopiskelijat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
