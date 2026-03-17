Demariopiskelijoiden uusi poliittinen ohjelma on julkaistu!

Demariopiskelijat on julkaisseet uuden poliittisen ohjelmansa, joka hyväksyttiin liiton ylimääräisessä liittokokouksessa tammikuussa.

Poliittisessa ohjelmassaan Demariopiskelijat tavoittelevat muun muassa parlamentaarista sopua koulutuksen rahoituksen, osaamisrekisterin ja opettajarekisterin perustamista Suomeen, mielenterveystarkastuksia kouluterveystarkastuksen yhteyteen, korkeakoulujen edustajistovaalien valtakunnallista järjestämisajankohtaa ja tulosseurantaa, maksutonta aamupalaa kouluihin sekä yhteistä katsomusainetta kouluihin ja seksuaalikasvatuksen seksipositiivisuuden lisäämistä.

Ohjelmassa tarjotaan ratkaisuja aina ilmastokriisistä koulukiusaamiseen ja julkisen talouden tasapainosta inhimillisempään päihdepolitiikkaan. Koulutuspolitiikka, opiskelijoiden yhteisöllisyys ja sujuva opiskelija-arki ovat ohjelman ytimessä.

Demariopiskelijat on tehnyt poliittisen ohjelman pohjalta noin 200 muutosesitystä SDP:n poliittiseen ohjelmaan. Demariopiskelijat haluaa avausten avulla varmistaa, että SDP on puolueena jatkossakin aikaansa edellä luottamusta herättävän, arjen turvallisuutta vahvistavan ja sosiaalisesti, taloudellisesti ja ilmastollisesti kestävän Suomen ja maailman rakentamisessa.