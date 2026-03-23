Kesän piilotettu matkailuhelmi löytyy Hyvinkäältä

30.3.2026 09:57:25 EEST | Hyvinkään kaupunki | Tiedote

Kotimaan matkailun piilotettu helmi löytyy Hyvinkään Kaukasten kylän maalaisromanttisista maisemista. Middle of Nowhere ‑taidepuisto on paikka, jonka vetovoima syntyy sen omaleimaisesta luonteesta. Puiston rakennuksissa, installaatioissa ja ympäristössä näkyy kierrätysmateriaalien kekseliäs käyttö, mikä tekee paikasta erityisen. 

Teijo Monni ja Pertti Riikonen puisen veistoksen vieressä ulkona terassilla.
”Middle of Nowhere ‑puistossa taide ei odota valkoisilla seinillä, vaan hengittää metsän tahtiin. Noin 700 metriä pitkä reitti kulkee vanhan kauppapuutarhan raunioiden ja metsän halki. Taideteokset on sijoitettu niin, että ne löytyvät matkan varrelta yllätyksellisesti”, kuvailevat taidepuiston perustavat Pertti Riikonen ja Teijo Monni. ”Taidepuisto on suunniteltu koko perheelle, ja sen kekseliäät teokset sekä luontoon kätkeytyvät yllätykset pitävät lapset uteliaina ja innostuneina”, he jatkavat.

Matkailutoimittajien killan tunnustus taidepuistolle

Matkailutoimittajien Kilta palkitsi tänä vuonna neljä kotimaan matkailun ansioitunutta toimijaa. Tunnustukset nostavat esiin matkailualan toimijoita, jotka ovat edistäneet matkailun vetovoimaa ajankohtaisella, vastuullisella ja vaikuttavalla tavalla. Yksi palkituista oli Middle of Nowhere ITE ‑taidepuisto, joka sai tunnustuksen kategoriassa “Vuoden piilotettu helmi”. Palkinnot julkistettiin Helsingin Matkamessuilla 15.1.2026.  

”Middle of Nowhere -taidepuisto on hieno esimerkki siitä, miten omaleimainen kulttuurikohde voi syntyä paikallisesta rohkeudesta ja luovuudesta. On ilo nähdä, että Hyvinkäällä syntynyt ja täällä toimiva kohde saa valtakunnallista tunnustusta ja houkuttelee kävijöitä laajasti”, Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen iloitsee.

ITE‑taidepuistossa kävijät pääsevät tutustumaan 30 itseoppineen taiteilijan teoksiin vuosittain vaihtuvan näyttelyn ja puiston pysyvän kokoelman kautta. Vuoden 2026 näyttely, Middle ITE vol3, jatkaa puiston omaleimaista linjaa taiteen ja luonnon vuoropuheluna.

Middle ITE vol3 taiteilijat ovat: Alpo Koivumäki (Kauhajoki), Ensio Tuppurainen (Kääpälä), Esa Leppänen (Lehtimäki), Heikki "Morgan" Hämäläinen (Sysmä), Jaakko Stick (Loviisa), Jori Tapio Kalliola (Rauma), Juha Käkelä (Ylöjärvi), Jussi Ruusulampi (Helsinki), Kalevi Päivärinta (Lohja), Kyösti Iitti (Pöytyä), Leena Nio (Tuusula), Mika Rintamäki (Ikaalinen), Onni Laine (Turenki), Paula Huhtanen (Nokia), Pia Jokinen (Nurmijärvi), Riitta Raitala (Tuusula), Romurinsessa (Lapinlahti), Sahasepät (Turku/Pori), Seppo Suomensyrjä (Villähde), Teuvo Jalonen (Pori), Tiina Huttunen (Nurmijärvi), Timo Peri (Kotka)

Mukana ovat myös seuraavat taiteilijat pysyvän teoskokoelman myötä: Eetu Mäki (Turku), Greger Grönholm (Karjaa), K. Tschärä (Tampere), Mikko Ramsi (Vantaa), Pekka Lampinen (Aura), Shadow Room (Vantaa), Timo Karjalainen (Raasepori)

Middle of Nowhere Taidepuisto Koskenmaantie 187, 05510 Hyvinkää

Lisätiedot
Pertti Riikonen 0400 587 518 pertti.riikonen@middleofnowhere.fi
Teijo Monni 0400 491 537 teijo.monni@middleofnowhere.fi middleofnowhere.fi/medialle

Hyvinkää on Uudenmaan viidenneksi suurin, 47 000 asukkaan elinvoimainen elämyskaupunki.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye