Metsien sijoitustuotto -13,4 % helmikuussa 2026
30.3.2026 11:45:49 EEST | Indufor Oy | Tiedote
Suomen yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto oli helmikuussa -13,4 % vuodessa. Tuotto on laskenut edelleen tammikuun luvusta -13,0 %. Laskelma vertaa viimeisen 12 kuukauden aikana saatua tuottoa periodia edeltävään arvoon kuukausiaineiston perusteella ja mahdollistaa tuoton jakamisen osatekijöihinsä.
Sijoitustuottoja laski kantorahatulojen pienentyminen. Entistä pienempi osuus metsien biologisesta kasvusta realisoitiin hakkuina ja kassavirtana samalla kun puun hinnat jatkoivat elokuussa 2025 alkanutta laskuaan. Hakkuut, kantohinnat ja metsänhoitokustannukset huomioiden metsänomistajalle kantorahatuloista koituva tuotto oli helmikuussa -14,4 %. Pidemmällä aikavälillä kantorahatulo on keskeinen metsävarallisuuden arvon määre. Toisaalta metsänomistajien puuvarojen karttuminen hakkuusäästöinä jyvittäen kasvukauden biologinen kasvu laskentaperiodille toi tuottoa runsaan prosentin verran loiventaen hieman kokonaistuoton laskua, joka tuloutui helmikuussa lukuun -13,4 %.
Vuoden 2026 YTD sijoitustuotto eli vuoden 2026 alusta kuluvalle kalenterivuodelle kertynyt tuotto oli helmikuussa -3,3 %, mikä oli lukema myös tammikuussa.
LUKE on ilmoittanut Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -tilaston lakkauttamisesta (https://www.luke.fi/fi/tilastot/metsa-sijoituskohteena-tilasto-lakkautettu/metsa-sijoituskohteena-2024). Indufor Oy on päättänyt jatkaa Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -indeksin laskemista ja julkaisemista säännöllisesti. Indeksi perustuu jatkossakin LUKEn tuottamaan tietoon, mutta Indufor on päivittänyt samalla laskentamenetelmän. Uudistettu menetelmä perustuu Montgomery-Vartia indeksiin, joka sallii tuoton jakamisen osatekijöihin konsistentisti. Indufor on myös siirtynyt kuukausiaineiston käyttöön, mikä mahdollistaa tarkemman mittauksen.
Suomen metsien muodostaessa noin 20 % EU:n puumarkkinoista tuottolaskelmaa voidaan pitää indikatiivisena laajemminkin. Lisäksi indeksiin välittyy informaatiota globaalilta kansainväliseltä markkinalta, joka ostaa yli 70 % maan metsäteollisuuden tuotannosta.
Vuonna 1980 perustettu Indufor Oy (www.induforgroup.com) on maailmanlaajuisesti tunnettu metsä- ja luonnonvarakysymysten asiantuntija, jolla on toimintaa viidellä mantereella. Yritys on palvellut yli 1 000 asiakasta ja henkilöstöllä on kenttäkokemusta yli sadasta maasta. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiön palveluksessa on yli 60 työntekijää.
Petteri Nuolivirta
Liiketoimintajohtaja
+358 40 716 4266, petteri.nuolivirta@induforgroup.com
Jarno Seppälä
Toimitusjohtaja
+358 40 551 5343, jarno.seppala@induforgroup.com
Avkastningen på träproduktionen i Finlands privata skogar fortsatte att sjunka i januari 202618.3.2026 14:06:19 EET | Pressmeddelande
Avkastningen på investeringar i träproduktion från privata skogar i Finland uppgick i januari till -13 % på årsbasis. Beräkningen jämför avkastningen under de senaste 12 månaderna med värdet för perioden före detta, baserat på månadsdata. Prisutvecklingen för massaved hade störst inverkan på avkastningsminskningen. Dess inverkan var -11,2 % på årsbasis. Avkastningen på investeringar från början av 2026, det vill säga den ackumulerade avkastningen för det löpande kalenderåret från början av 2026, var i januari -3,3 %. Avkastningen på träproduktionen i Finlands privata skogar vände nedåt i augusti 2025 efter en positiv utveckling under årets första del. Avkastningen påverkas särskilt av avverkningspriserna, som vände nedåt i augusti 2026.
The Return on Investment from Timber Production in Finland’s Private Forests Continued to Decline in January 202618.3.2026 14:06:19 EET | Press release
The return on investment for timber production in Finland’s private forests was -13% year-over-year in January. This calculation compares the return achieved over the past 12 months to the value from the preceding period, based on monthly data. The decline in the return on investment was most significantly influenced by the price trend for pulpwood. Its impact was -11.2% year-on-year. The YTD return for 2026—that is, the return accumulated for the calendar year from the start of 2026—was -3.3% in January. Returns on timber production in Finnish private forests turned downward in August 2025 after a positive start to the year. Returns were particularly affected by stumpage prices, which turned downward in August 2026.
Avkastningen på privat skogsbruk i Finland var 6,9 % år 202517.2.2026 10:13:21 EET | Pressmeddelande
Avkastningen på privat skogsbrukets virkesproduktion uppgick till 6,9 % år 2025. Resultatet påverkades främst av den långsammare ökningen av rotpriserna jämfört med föregående år. Rotprisernas bidrag till den totala avkastningen minskade till +2,4 procentenheter år 2025. En betydande del av avkastningen kom fortsatt från värdet av skogens biologiska tillväxt, som bidrog med +4,4 procentenheter.
Return on Private Forest Timber Production in Finland was 6.9% in 202517.2.2026 10:13:21 EET | Press release
The return on private forests’ timber production was 6.9% in 2025. The outcome was mainly affected by the slower increase in stumpage prices compared to the prior year. The impact of stumpage prices on the total return decreased to +2.4 percentage points in 2025. A significant share of the return continued to come from the value of the biological growth of the forest, which contributed +4.4 percentage points.