Metsien sijoitustuotto -13,4 % helmikuussa 2026

Avkastningen på träproduktionen i Finlands privata skogar fortsatte att sjunka i januari 2026 18.3.2026 14:06:19 EET | Pressmeddelande

Avkastningen på investeringar i träproduktion från privata skogar i Finland uppgick i januari till -13 % på årsbasis. Beräkningen jämför avkastningen under de senaste 12 månaderna med värdet för perioden före detta, baserat på månadsdata. Prisutvecklingen för massaved hade störst inverkan på avkastningsminskningen. Dess inverkan var -11,2 % på årsbasis. Avkastningen på investeringar från början av 2026, det vill säga den ackumulerade avkastningen för det löpande kalenderåret från början av 2026, var i januari -3,3 %. Avkastningen på träproduktionen i Finlands privata skogar vände nedåt i augusti 2025 efter en positiv utveckling under årets första del. Avkastningen påverkas särskilt av avverkningspriserna, som vände nedåt i augusti 2026.