Tuulivoimaa Pohjois-Pohjanmaalta, tietoturvallisempia liittymiä ja Digitaitojen pelikortit tavoittivat 60 000 nuorta – Tältä näytti DNA:n vastuullisuustyö vuonna 2025

”Vuosi 2025 oli meille vastuullisuustyössä merkittävä etappi. Ilmastotyössä olemme omaa toimintaamme koskevissa päästöjenvähennyksessä pitkällä samalla, kun onnistuimme esimerkiksi vauhdittamaan kiertotalousratkaisujemme kysyntää. Samalla loimme uusia keinoja edistääksemme digitaalisia taitoja ja turvallisen datankäytön ratkaisuja asiakkaillemme”, sanoo DNA:n vastuullisuuspäällikkö Samu Malmelin.

1/5: Inhimillinen ja omanlainen työpaikka

DNA jatkoi vuonna 2025 Inhimillisen ja Omanlaisen -työkulttuurinsa edistämistä, jossa korostuvat vapaus, luottamus ja vastuu. DNA panosti työpaikkakulttuurinsa edistämiseensä muun muassa laajemmalla yhdenvertaisuuskyselyllä, yhteisöllisyyttä vahvistavilla sisäisillä teemakuukausilla ja tapahtumilla sekä kestävämpää työelämään keskittyvillä puheenvuoroilla.

”Haluamme, että jokainen DNA:lainen voi kulkea omaa polkuaan turvallisessa, monimuotoisessa ja mutkattomassa työyhteisössä. Uskomme siihen, että tyytyväisimmät työntekijät mahdollistavat parhaan asiakaskokemuksen”, Malmelin kuvaa.

Vuonna 2025 toteutettu henkilöstökysely vahvisti, että kulttuurin kulmakivet näkyvät arjessa:

88 % DNA:laisista koki, että DNA on paikka, jossa voi edistää uraansa riippumatta omasta taustastaan

92 % koki, että he voivat tulla töihin juuri sellaisena kuin ovat.

92 % koki onnistuvansa joustavasti sovittamaan työn ja arjen yhteen.

2/5: Datansiirtoa planeettamme rajoissa

DNA:lla on Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteen mukaiset, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tavoitteena on vertailuvuoteen 2019 nähden:

Vähentää oman toiminnan (Scope 1 ja 2) päästöjä vähintään 95 % vuoteen 2030 mennessä.

Vuoteen 2025 mennessä 66 % sen suurimmista toimittajista olisi asettanut SBTi:n validoimat ilmastotavoitteet.

Nettonolla: Koko arvoketjun (Scope 1, 2 ja 3) päästöjen minimointi, vähintään 90 %, vuoteen 2040 mennessä.

Vuoden 2025 lopussa DNA:n toimittajista 60 prosenttia oli asettanut SBTi-ilmastotavoitteet, DNA:n päästen lähelle asettamaansa 66 % tavoitettaan. DNA jatkaa tätä toimittajayhteistyötä ja merkittävässä asemassa olevien Scope 3 -päästöjensä vähentämistä kohti nettonollatavoitettaan.

”Valtaosa päästöistämme aiheutuu arvoketjuissamme, minkä vuoksi meidän on tärkeää jatkaa toimittajiemme sitouttamista kohti kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita ja -toimia, jotka ovat linjassa Pariisin Ilmastosopimuksen kanssa”, Malmelin toteaa.

Päästäkseen kohti nettonollatavoitettaan, DNA tavoittelee seuraavaksi vuoteen 2030 mennessä 40 prosentin päästövähennyksiä arvoketjunsa Scope 3 -päästöissä (vertailuvuosi 2019).

Vuonna 2025 DNA:n oman toiminnan (Scope 1 ja 2, market-based) kasvihuonekaasupäästöt olivat 98,4 prosenttia pienemmät kuin vertailuvuonna 2019. Tämän työn keskiössä ovat olleet verkkoteknologian energiatehokkuuden parantaminen ja siirtymään kohti uusiutuvaa energiaa. DNA teki merkittävän panostuksen uusiutuvan energian tuotantoon tekemällä 10 vuoden hankintasopimuksen tuulivoiman hankinnasta. Kaikki DNA:n suoraan ostama sähkö on hankittu alkuperävarmennetusti uusiutuvista lähteistä, ja uuden sopimuksen myötä yli 80 prosenttia siitä tulee uudesta tuulivoimapuistosta, jonka avajaisia juhlistettiin keväällä 2025 Pohjois-Pohjanmaan Iissä.

”Energianhallinta on toimialamme ilmastotyössä merkittävässä roolissa, kun datamäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Siksi on ratkaisevaa, että energia on mahdollisimman puhdasta ja että kehitämme verkkojamme jatkuvasti energiatehokkaammiksi. Tuulivoimainvestointi Iihin on konkreettinen esimerkki siitä, miten viemme ilmastotavoitteitamme käytäntöön. Samalla se on merkittävä investointi myös suomalaiselle uusiutuvan energiantuotannolle”, Malmelin avaa.

Kierrätettyjen laitteiden määrä kasvussa

Kiertotalous on keskeinen osa DNA:n ilmasto- ja ympäristötyötä. DNA edistää kiertotaloutta muun muassa käytettyihin puhelimiin keskittyvän DNA Vaihtokapula -verkkokaupan sekä yritysasiakkaille suunnatun DNA Palvelulaite (DaaS) -mallin avulla.

Vuonna 2025 mobiililaitteiden kierrätysaste nousi 14 prosenttiin edellisvuoden 7,2 prosentista. Prosenttiosuus lasketaan aina suhteutettuna vuoden aikana myytyihin uusiin mobiililaitteisiin. DNA hakee kiertotalousliiketoimintaansa lisää skaalautuvuutta ja integroikin tämän vuoden alussa aiemmin erillisellä Vaihtokapula-brändillä toimineen verkkokauppansa tiiviimmin osaksi DNA:ta.

3/5: Digitaalisesti yhdenvertainen ja hyvinvoiva Suomi

Osana vastuullisuustyötään DNA tavoittelee, että kukaan ei jäisi digitalisaation ulkopuolelle laitteiden, taitojen osalta. Samalla DNA tunnistaa vastuunsa tuoda esille älylaitteiden haittapuolia. Vuonna 2025 DNA ja sen kumppanit kouluttivat yhteensä 90 000 ihmistä digitaalisiin taitoihin, selvästi yli asetetun 35 000 tavoitteen.

Yksi vuoden näkyvimmistä teoista oli Digitaitojen pelikorttien lanseeraus yhdessä Plan International Suomen kanssa. Pelikorteilla harjoitellaan muun muassa digihyvinvointia, netin pelisääntöjä, digitaalisia perustaitoja ja tietoturvaa. Kortteja jaettiin maksutta opetusalan ammattilaisille, ja ne tavoittivat vuoden aikana yli 60 000 lasta ja nuorta kouluissa eri puolilla Suomea.

”Haluamme varmistaa, että erityisesti lapset ja nuoret osaavat käyttää laitteita turvallisesti ja fiksusti ja ymmärtävät, miten ruutuaika vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Digitaitojen pelikortit ovat olleet opettajilta saamamme palautteen perusteella erittäin tervetullut työkalu teeman käsittelemiseksi kouluissa”, Malmelin sanoo.

DNA teki vuonna 2025 teeman edistämiseksi työtä yhdessä pitkäaikaisten kumppaneidensa kanssa, kuten Hope ry:n, Suojellaan Lapsia ry:n, SOS-Lapsikylän, sekä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Lisäksi DNA jatkoi digitaalista käyttäytymistä kartoittavia Digitaalinen elämä- ja Koululaistutkimuksiaan sekä järjesti jo neljännen Älyvapaapäivänsä, jolla muistutetaan tasapainosta digilaitteiden käytön ja muun elämän välillä.

4/5: Turvallisen datankäytön varmistaja ja tietoturvalliset palvelut

Teeman DNA panosti vuonna 2025 sekä tekniseen tietoturvaan että ihmisten osaamiseen. DNA tiedostaa huoltovarmuuskriittisen roolinsa osana suomalaista tietoliikenneinfrastruktuuria – turvallinen datankäyttö on sekä asiakkaiden luottamuksen että yhteiskunnan toimivuuden perusta.

DNA vahvisti sisäistä tietoturvakulttuuriaan henkilöstölle pakollisilla tietoturva- ja tietosuojakoulutuksilla sekä edisti asiakkaidensa tietoturvallisuustietoisuutta tietoturvaa käsittelevällä viestinnällä ja asiakastapahtumilla. Asiakkailleen DNA lanseerasi 2025 tietoturvaa tukevat DNA Huoleton ‑puhelin‑ ja laajakaistaliittymät sekä Varma‑yritysliittymät, jotka ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta. Liittymiin sisältyvä turvallinen nettiselaus estää asiakkaita päätymästä haitallisille verkkosivuille, ja pelkästään vuoden 2025 touko–lokakuun välisenä aikana liittymien käyttäjiltä estettiin yhteensä 7,6 miljoonaa huijausyritystä.

5/5: Mutkaton ja kestävä kumppani

Mutkaton ja kestävä kumppani -teeman alla DNA edisti vuonna 2025 vastuullista liiketoimintaa muun muassa Code of Conduct-, ihmisoikeus-, korruptionvastaisuus-, tietoturvakoulutuksilla sekä toimittajien riskiarvioinnilla ja sitouttamisella kestävään liiketoimintaan.

DNA vastasi 2025 saavutettavuuslainsäädäntöön huolehtimalla siitä, että sen digitaaliset palvelut ja kanavat täyttävät sääntelyn edellyttämät kriteerit – ja samalla paransi entisestään kaikkien asiakkaiden yhdenvertaista asiointia.

”Haluamme, että palvelumme ovat aidosti kaikkien saavutettavissa – ei vain siksi, että laki niin sanoo, vaan siksi, että se on oikea ja kestävä tapa rakentaa digitaalisia palveluja. Saavutettavuus nähdään DNA:lla osana laajempaa asiakaskokemustyötä samalla, kun tämä on keskeinen osa Digitaalinen yhdenvertaisuus ja hyvinvointi -teemamme mukaista vastuullisuustyötä”, Malmelin toteaa.

