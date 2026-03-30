Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen
30.3.2026 16:28:38 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja esittää aluevaltuustolle ylijäämän siirtämistä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Aluehallitus päätti lapsiperheiden kotipalvelujen palvelusetelin arvosta, yhteistoimintaneuvotteluista sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikön hankesuunnitelmasta.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 tilikauden tulos oli 127,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos parani noin 133 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2024. Tuloksen paranemiseen vaikutti valtion rahoituksen 105,7 miljoonan euron jälkikäteistarkistus. Tilikauden 2025 tulos ilman jälkikäteistarkastuksen osuutta oli 22,2 miljoonaa euroa, joka on 27,7 miljoonaa euroa vuoden 2024 tulosta parempi.
Hyvinvointialueen lisäksi HUS-yhtymä teki merkittävän talouden tasapainotuksen vuonna 2025, ja pystyi kattamaan vuonna 2024 syntyneen alijäämän. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta tämä paransi vuoden 2025 tulosta 8,6 miljoonaa euroa.
Talouden tasapainottamisen ja organisatoristen muutosten lisäksi hyvinvointialue onnistui uudistamaan palveluja ja parantamaan niiden saatavuutta vuoden 2025 aikana.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue onnistui kattamaan vuosien 2023 ja 2024 kertyneet alijäämät jo vuonna 2025 ensimmäisenä hyvinvointialueena Suomessa. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt tilikausien 2023-2025 kumulatiivinen ylijäämä oli 2,7 miljoonaa euroa 31.12.2025.
Yhteistoimintaneuvottelut
Aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelut liittyen kotona asumisen palvelujen, asumispalvelujen ja sairaalapalvelujen uudelleen organisoitumiseen ja toiminnallisiin muutoksiin. Uudelleen organisoitumiseen liittyy muun muassa suunnitelma ottaa omaksi toiminnaksi nykyisin ostopalveluna toteutettu turvahälytyskeskus-toiminto 1.1.2027 alkaen.
Aluehallitus päätti käynnistää henkilöstöpalvelujen toiminnan organisointia, työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtäviä ja työnjaon muutoksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstövähennystarve on enintään viisi henkilötyövuotta ja toiminnalliset muutokset koskevat enintään yhdeksää tehtävää. Henkilöstömuutoksissa käytetään ensisijaisesti muita keinoja kuin irtisanomisia.
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin arvo ja palveluntuottajan enimmäishinta
Lapsiperheiden säännöllisestä ja tilapäisestä kotipalvelusta ei peritä asiakasmaksuja hyvinvointialueella 1.1.2026 alkaen. Aluehallitus päätti nostaa palvelusetelin omavastuuttomaksi lähtöarvoksi 35 euroa tunnilta arkipäivisin ja päiväaikaan. Palveluntuottajien kattohinnat ja palvelusetelin tuntihinnat määrittyvät viikonpäivän ja kellonajan mukaan. Palveluntuottajat voivat periä korkeintaan kattohinnan mukaisia tuntihintoja. Omavastuutonta palveluseteliä voidaan myöntää lapsiperheille enintään 40 tuntia kolmen kuukauden ajaksi.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikön hankesuunnitelma
Aluehallitus hyväksyi mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikön hankesuunnitelman ja tilahaun, jossa haetaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumiskäyttöön soveltuvia, vuokrattavia tiloja Raaseporissa.
Lisäksi aluehallitus päätti puhtauspalvelujen hankinnan strategisista periaatteista. Puhtauspalvelut toteutetaan monituottajamallilla ja optimaalinen hankinta- ja tuotantotapa arvioidaan alueellisesti huomioiden kokonaistaloudellisuus ja alueellinen markkinatilanne.
Esittelijä veti Siuntion lähiterveysasemaa koskevan hankesuunnitelman pois listalta.
Aluehallitus käsitteli lisäksi selvitystä, joka koski rintasyöpäseulonnan järjestämisvaihtoehtoja.
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Välfärdsområdesstyrelsen godkände bokslutet för 202530.3.2026 16:32:30 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlade bokslutet för 2025 och föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att överskottet överförs till över-/ underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om värdet på servicesedeln för hemservice för barnfamiljer, om samarbetsförhandlingar samt om projektplanen för boendeenheten inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna.
Undersökning och behandling av hepatit C förstärks i Västnyland26.3.2026 10:01:00 EET | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har fått cirka 0,9 miljoner euro i statsunderstöd av Social- och hälsovårdsministeriet för projekt som främjar eliminering av hepatit C. Målet är att öka testningen, underlätta tillgången till behandling och nå riskgrupperna bättre än tidigare. Tjänsterna förs också med hjälp av mobila enheter till platser där människor rör sig.
Hepatiitti C:n tutkimus ja hoito vahvistuvat Länsi-Uudellamaalla26.3.2026 10:01:00 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä noin 0,9 miljoonaa euroa valtionavustusta hepatiitti C:n eliminointia edistäviin hankkeisiin. Tavoitteena on lisätä testauksia, helpottaa hoitoon pääsyä ja tavoittaa riskiryhmiä aiempaa paremmin. Palveluja viedään myös liikkuvien palvelujen avulla sinne, missä ihmiset asioivat.
Informationssäkerhetsavvikelse i klientdatasystemet ProConsona, inga uppgifter har hamnat i obehöriga händer25.3.2026 16:04:00 EET | Tiedote
I klientdatasystemet ProConsona upptäcktes en informationssäkerhetsavvikelse, där gamla bilagor relaterade till socialvårdsklienter i Lojo förstördes i samband med en servermigrering.
ProConsona-asiakastietojärjestelmässä tapahtunut tietoturvapoikkeama, tietoja ei ole joutunut sivullisten haltuun25.3.2026 16:03:00 EET | Tiedote
ProConsona-asiakastietojärjestelmässä on havaittu tietoturvatapahtuma, jossa Lohjan sosiaalihuollon asiakkuuksiin liittyviä vanhoja liitetiedostoja on tuhoutunut palvelinsiirron yhteydessä.
