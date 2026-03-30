Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 tilikauden tulos oli 127,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos parani noin 133 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2024. Tuloksen paranemiseen vaikutti valtion rahoituksen 105,7 miljoonan euron jälkikäteistarkistus. Tilikauden 2025 tulos ilman jälkikäteistarkastuksen osuutta oli 22,2 miljoonaa euroa, joka on 27,7 miljoonaa euroa vuoden 2024 tulosta parempi.

Hyvinvointialueen lisäksi HUS-yhtymä teki merkittävän talouden tasapainotuksen vuonna 2025, ja pystyi kattamaan vuonna 2024 syntyneen alijäämän. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta tämä paransi vuoden 2025 tulosta 8,6 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamisen ja organisatoristen muutosten lisäksi hyvinvointialue onnistui uudistamaan palveluja ja parantamaan niiden saatavuutta vuoden 2025 aikana.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue onnistui kattamaan vuosien 2023 ja 2024 kertyneet alijäämät jo vuonna 2025 ensimmäisenä hyvinvointialueena Suomessa. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt tilikausien 2023-2025 kumulatiivinen ylijäämä oli 2,7 miljoonaa euroa 31.12.2025.

Yhteistoimintaneuvottelut

Aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelut liittyen kotona asumisen palvelujen, asumispalvelujen ja sairaalapalvelujen uudelleen organisoitumiseen ja toiminnallisiin muutoksiin. Uudelleen organisoitumiseen liittyy muun muassa suunnitelma ottaa omaksi toiminnaksi nykyisin ostopalveluna toteutettu turvahälytyskeskus-toiminto 1.1.2027 alkaen.

Aluehallitus päätti käynnistää henkilöstöpalvelujen toiminnan organisointia, työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtäviä ja työnjaon muutoksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstövähennystarve on enintään viisi henkilötyövuotta ja toiminnalliset muutokset koskevat enintään yhdeksää tehtävää. Henkilöstömuutoksissa käytetään ensisijaisesti muita keinoja kuin irtisanomisia.

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin arvo ja palveluntuottajan enimmäishinta

Lapsiperheiden säännöllisestä ja tilapäisestä kotipalvelusta ei peritä asiakasmaksuja hyvinvointialueella 1.1.2026 alkaen. Aluehallitus päätti nostaa palvelusetelin omavastuuttomaksi lähtöarvoksi 35 euroa tunnilta arkipäivisin ja päiväaikaan. Palveluntuottajien kattohinnat ja palvelusetelin tuntihinnat määrittyvät viikonpäivän ja kellonajan mukaan. Palveluntuottajat voivat periä korkeintaan kattohinnan mukaisia tuntihintoja. Omavastuutonta palveluseteliä voidaan myöntää lapsiperheille enintään 40 tuntia kolmen kuukauden ajaksi.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikön hankesuunnitelma

Aluehallitus hyväksyi mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikön hankesuunnitelman ja tilahaun, jossa haetaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumiskäyttöön soveltuvia, vuokrattavia tiloja Raaseporissa.

Lisäksi aluehallitus päätti puhtauspalvelujen hankinnan strategisista periaatteista. Puhtauspalvelut toteutetaan monituottajamallilla ja optimaalinen hankinta- ja tuotantotapa arvioidaan alueellisesti huomioiden kokonaistaloudellisuus ja alueellinen markkinatilanne.

Esittelijä veti Siuntion lähiterveysasemaa koskevan hankesuunnitelman pois listalta.

Aluehallitus käsitteli lisäksi selvitystä, joka koski rintasyöpäseulonnan järjestämisvaihtoehtoja.