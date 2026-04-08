Mestarin Keittiö ja Kahvila uudistui kauppakeskus Sokkarilla – entistä monipuolisemmat palvelut

Mestarin Keittiön ja Kahvilan remontti on valmistunut aikataulun mukaisesti. Uudistuksessa on panostettu erityisesti tilojen toimivuuteen, viihtyisyyteen sekä asioinnin sujuvuuteen. Tavoitteena on ollut luoda kokonaisuus, joka palvelee asiakkaita entistä paremmin niin arjessa kuin erilaisissa ruokailu- ja kahvilahetkissä.

Uudistuksen myötä Mestarin Keittiö ja Kahvila tarjoaa asiakkailleen selkeämmän ja houkuttelevamman ravintola- ja kahvilakokonaisuuden.



− Meillä on edelleen tarjolla laadukasta lounasruokaa, joka valmistetaan Mestarin Herkun omassa keittiössä. Ruokaa voi nauttia paikan päällä tai ostaa joustavasti mukaan. Samalla olemme parantaneet kahvilapalveluja. Tilat on uusittu viihtyisämmiksi ja nyt tänne on mukava tulla pysähtymään ja rauhoittumaan esimerkiksi kahvikupin äärelle, kertoo myymäläpäällikkö Katja Rautiainen.

Palveluvalikoima laajenee uudistuksen myötä

Uudistuksen myötä Mestarin Keittiö ja Kahvilan palvelukokonaisuutta on kehitetty ja laajennettu. Lounaan lisäksi tarjolla on jatkossa laadukkaita kahvilatuotteita ja erikoiskahveja, arkiaamuisin aamiaista sekä sunnuntaisin brunssi. Suurin osa tuotteista valmistetaan Mestarin Herkun omassa keittiössä, ja valikoimassa hyödynnetään myös paikallisten toimittajien tuotteita.

– Uudistuksella olemme halunneet helpottaa asiakkaiden asiointia ja parantaa kokonaisvaltaista palvelukokemusta. Samalla tilaratkaisut tukevat entistä paremmin myös henkilökunnan sujuvaa työskentelyä. Nyt meillä on viihtyisät ja toimivat tilat, joissa on mukava kohdata asiakkaita, iloitsee Katja Rautiainen.

Kauppakeskus Sokkarin uudistukset ovat tärkeä osa kauppakeskuksen kokonaisvaltaista kehittämistä, jota myös Mestarin Keittiön ja Kahvilan uudistuminen osaltaan tukee.



– Mestarin Keittiö ja Kahvila sijaitsee keskeisellä paikalla kauppakeskus Sokkarin asiakasvirtojen äärellä. Haluamme varmistaa tällä uudistuksella monipuoliset palvelut, Mestarin Keittiön ja Kahvilan kilpailukyvyn sekä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan asiakaskokemuksen. Uudistus tukee sekä Mestarin Herkun että kauppakeskus Sokkarin kehittämistä ja alueen palvelutarjontaa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Outi Terho.

Uudistunut Mestarin Keittiö ja Kahvila palvelee uudistetuissa tiloissa ja uudistetulla palveluvalikoimalla torstaista 9.4. alkaen. Ensimmäinen sunnuntaibrunssi on tarjolla 12.4.2026, aamiaista on tarjolla aina arkisin ja lauantaisin.