Väitös: Puupohjaisten innovaatioiden mahdollisuudet nähdään merkittävinä, mutta potentiaalin toteutuminen vaatii tukea

Venla Wallius tutki, miten erilaiset yhteiskunnalliset toimijat ja sidosryhmät, kuten yritykset, kuluttajat ja media, suhtautuvat puupohjaisiin innovaatioihin ja niiden mahdollisuuksiin kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa. Wallius selvitti väitöksessään myös sidosryhmien näkemyksiä tekijöistä, jotka estävät tai edistävät puupohjaisten innovaatioiden kehittämistä sekä leviämistä yhteiskunnassa.

Puupohjaisiin innovaatioihin suhtaudutaan myönteisesti

Walliuksen väitöstutkimuksen mukaan useat sidosryhmät suhtautuvat puupohjaisiin innovaatioihin pääosin myönteisesti, ja niillä nähdään olevan monia mahdollisuuksia kestävyyssiirtymän edistämisessä. Näin ollen nämä innovaatiot voivat toimia yhteisenä perustana erilaisille metsiin liittyville tulevaisuusvisioille.

- Puupohjaisten innovaatioiden potentiaalin toteutuminen edellyttää kuitenkin lisää investointeja, tutkimusta, läpileikkaavaa yhteistyötä toimijoiden välillä, viestintää sekä poliittista tukea. Lisäksi on tärkeää tunnistaa, etteivät puupohjaiset innovaatiot yksinään voi ratkaista aikamme kestävyysongelmia, vaan kestävyysmurros edellyttää myös laajempia systeemisiä muutoksia, toteaa Wallius.

Tukea puupohjaisten innovaatioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon

Walliuksen väitöstutkimus tarjoaa uusia, poikkitieteellisiä tulokulmia metsien, metsäresurssien ja puupohjaisten innovaatioiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun osana kestävyyssiirtymää. Työ painottaa erityisesti erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja sidosryhmien näkökulmia, joita on aiemmin tutkittu melko vähän.

- Työn tuloksia voidaan hyödyntää puupohjaisten innovaatioiden kehittämisessä ja levittämisessä sekä niihin liittyvän päätöksenteon tukena. Tutkimuksen maantieteellinen painopiste on Suomessa, mutta tulokset ovat sovellettavissa myös muille alueille, sanoo Wallius.

Walliuksen monimenetelmäinen väitöstutkimus pohjautuu kyselyihin, haastatteluihin sekä media-artikkeleihin.

KTM Venla Walliuksen yritysten ympäristöjohtamisen väitöskirja ”Wood-based innovations in the sustainability transition: stakeholder perspectives“ tarkastetaan perjantaina 10.4.2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen salissa C5. Vastaväittäjänä toimii professori Erlend Nybakk (Kristiania University of Applied Sciences, Norja) ja kustoksena akatemiatutkija Annukka Näyhä (Jyväskylän yliopisto). Väitöskieli on englanti.

Tutustu Venla Walliuksen väitöskirjaan.

Lisätietoja:

Venla Wallius

venla.j.wallius@jyu.fi