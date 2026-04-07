Väitös: Puupohjaisten innovaatioiden mahdollisuudet nähdään merkittävinä, mutta potentiaalin toteutuminen vaatii tukea
7.4.2026 09:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
KTM Venla Wallius tarkastelee Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yritysten ympäristöjohtamisen väitöstutkimuksessaan erilaisten toimijoiden näkemyksiä puupohjaisista innovaatioista ja niiden mahdollisuuksista osana kestävyyssiirtymää. Tutkimuksen mukaan useat sidosryhmät näkevät puupohjaisilla innovaatioilla olevan monia mahdollisuuksia kestävyyssiirtymän edistämisessä, mutta potentiaalin toteutuminen edellyttää lisää investointeja, tutkimusta, läpileikkaavaa yhteistyötä toimijoiden välillä, viestintää sekä poliittista tukea.
Venla Wallius tutki, miten erilaiset yhteiskunnalliset toimijat ja sidosryhmät, kuten yritykset, kuluttajat ja media, suhtautuvat puupohjaisiin innovaatioihin ja niiden mahdollisuuksiin kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa. Wallius selvitti väitöksessään myös sidosryhmien näkemyksiä tekijöistä, jotka estävät tai edistävät puupohjaisten innovaatioiden kehittämistä sekä leviämistä yhteiskunnassa.
Puupohjaisiin innovaatioihin suhtaudutaan myönteisesti
Walliuksen väitöstutkimuksen mukaan useat sidosryhmät suhtautuvat puupohjaisiin innovaatioihin pääosin myönteisesti, ja niillä nähdään olevan monia mahdollisuuksia kestävyyssiirtymän edistämisessä. Näin ollen nämä innovaatiot voivat toimia yhteisenä perustana erilaisille metsiin liittyville tulevaisuusvisioille.
- Puupohjaisten innovaatioiden potentiaalin toteutuminen edellyttää kuitenkin lisää investointeja, tutkimusta, läpileikkaavaa yhteistyötä toimijoiden välillä, viestintää sekä poliittista tukea. Lisäksi on tärkeää tunnistaa, etteivät puupohjaiset innovaatiot yksinään voi ratkaista aikamme kestävyysongelmia, vaan kestävyysmurros edellyttää myös laajempia systeemisiä muutoksia, toteaa Wallius.
Tukea puupohjaisten innovaatioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon
Walliuksen väitöstutkimus tarjoaa uusia, poikkitieteellisiä tulokulmia metsien, metsäresurssien ja puupohjaisten innovaatioiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun osana kestävyyssiirtymää. Työ painottaa erityisesti erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja sidosryhmien näkökulmia, joita on aiemmin tutkittu melko vähän.
- Työn tuloksia voidaan hyödyntää puupohjaisten innovaatioiden kehittämisessä ja levittämisessä sekä niihin liittyvän päätöksenteon tukena. Tutkimuksen maantieteellinen painopiste on Suomessa, mutta tulokset ovat sovellettavissa myös muille alueille, sanoo Wallius.
Walliuksen monimenetelmäinen väitöstutkimus pohjautuu kyselyihin, haastatteluihin sekä media-artikkeleihin.
KTM Venla Walliuksen yritysten ympäristöjohtamisen väitöskirja ”Wood-based innovations in the sustainability transition: stakeholder perspectives“ tarkastetaan perjantaina 10.4.2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen salissa C5. Vastaväittäjänä toimii professori Erlend Nybakk (Kristiania University of Applied Sciences, Norja) ja kustoksena akatemiatutkija Annukka Näyhä (Jyväskylän yliopisto). Väitöskieli on englanti.
Venla Wallius
venla.j.wallius@jyu.fi
Toni LaajalahtiViestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Lasten ulkoilu ja useamman lajin harrastaminen vähentyvät jo ensimmäisten kouluvuosien jälkeen7.4.2026 08:34:32 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tuore väitöstutkimus osoittaa, että lasten ulkoilun määrä ja monilajinen liikuntaharrastaminen ovat korkeimmillaan alakoulun alkuvuosina. Tämän jälkeen liikunnan määrä vähenee ja harrastaminen keskittyy yhä enemmän yhteen lajiin. Kuitenkin juuri omatoiminen ulkoilu yhdistettynä monilajiseen harrastamiseen tukee parhaiten lasten fyysistä aktiivisuutta, fyysistä kuntoa ja motorisia taitoja.
“Ai tässä on undertrå?” Doktorsavhandling visar att användning av dialekt, standardsvenska och finska kan till och med stödja lärandet7.4.2026 07:32:00 EEST | Tiedote
I finlandssvenska skolor används standardspråk, dialekt och finska, och denna språkliga överlappning kan till och med stödja lärandet. I sin doktorsavhandling undersöker fil.mag. Paulina Nyman-Koskinen hur interaktionen i en klass formas när språk sammanflätas. Studien belyser en verklighet som präglar många finlandssvenska skolor, men som sällan har undersökts.
Miljoonarahoitus vaihdevuositutkimukseen Jane ja Aatos Erkon säätiöltä2.4.2026 09:31:43 EEST | Tiedote
Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 1,017 miljoonan euron rahoituksen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimukselle. Apulaisprofessori Eija Laakkosen hanke tutkii vaihdevuosien keskeistä mutta vielä puutteellisesti ymmärrettyä ilmiötä: estrogeenin vähenemisen vaikutuksia naisten sydän- ja aineenvaihduntaterveyteen, hermoston ja rasvakudoksen toimintaan, kehonkoostumukseen ja elämänlaatuun.
Muuttolintujen kevät innoittaa luonnonystäviä 8.4. – mukana tapahtumassa myös Pirkka-Pekka Petelius2.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kansalaistieteen Lähde: Muuttolintujen kevät -tapahtuma ke 8.4.2026 klo 12–19.30, Jyväskylän yliopiston päärakennus, juhlasali ja kirjasto Lähde
Jyväskylän Normaalikoulun alakoulu täyttää 160 vuotta – juhlavuosi huipentuu syksyllä31.3.2026 13:22:22 EEST | Tiedote
Suomen vanhin harjoittelukoulu, Jyväskylän normaalikoulun alakoulu, viettää tänä vuonna 160-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuotta vietetään pitkin vuotta oppilaiden projekteilla ja tapahtumilla, ja juhla huipentuu 3. lokakuuta Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa ja hotelli Laajavuoressa järjestettävään pää- ja iltajuhlaan, joissa juhlistetaan samalla myös 110 vuotta täyttänyttä yläkoulua ja lukiota.
