Solidiumin vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu
7.4.2026 09:01:12 EEST | Solidium Oy | Tiedote
Solidium on julkaissut tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2025. Vuosikertomus sisältää hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvisen ja toimitusjohtaja Matts Rosenbergin katsaukset sekä yhteenvedon Solidiumin päivitetystä strategiasta ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi kertomuksessa esitellään Solidiumin hallinto ja tilinpäätös vuodelta 2025.
Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla myös Solidiumin verkkosivuilla osoitteessa https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/. Kertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matts Rosenberg
Mediakyselyt: Natalie Nevaste, puh. 044 362 9198
Liite: Solidiumin vuosikertomus 2025
Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa mitä teemme. Solidiumin osakeomistusten arvo on noin 9,1 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi
Solidium uppdaterar sin strategi och finansiella mål7.4.2026 08:55:35 EEST | Pressmeddelande
Solidiums styrelse har godkänt bolagets uppdaterade strategi och finansiella mål. Den uppdaterade strategin fokuserar på att driva tillväxt, förnyelse och värdeskapande för det finska samhället.
Solidium päivittää strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa7.4.2026 08:55:35 EEST | Tiedote
Solidiumin hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet. Päivitetyn strategian keskiössä ovat kasvun, uudistumisen ja arvonluonnin edistäminen suomalaiselle yhteiskunnalle.
Solidium revises its strategy and financial targets7.4.2026 08:55:35 EEST | Press release
Solidium’s Board of Directors has approved the company’s revised strategy and financial targets. Driving growth, transformation, and value creation for the Finnish society is at the core of Solidium’s revised strategy.
Solidium Oy:s bokslutsöversikt 2025: Betydande värdeskapande under 2025 – Solidiums aktieinnehav gav en totalavkastning på 36,5 procent och staten fick 585 miljoner euro i dividend12.2.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Solidium publicerade sin bokslutsöversikt för 2025 i dag. Totalavkastningen på Solidiums aktieinnehav under räkenskapsperioden 2025 var utmärkt, 36,5 procent, som är den näst högsta årliga avkastningen på innehav i bolagets historia. Värdet på aktieinnehaven ökade från 6,9 miljarder euro till 9,1 miljarder euro. Solidium delade 585 miljoner euro som dividend till staten under räkenskapsperioden. Totalavkastningen på 36,5 procent på Solidiums aktieinnehav 2025 överskred totalavkastningen enligt bolagets jämförelseindex (16,4 procent) och OMXH CAP GI-indexen (35,3 procent). Totalavkastningen på Solidiums aktieinnehav under fem år var 10,1 procent årligen vid utgången av 2025. Detta överskrider totalavkastningen enligt bolagets jämförelseindex (8,7 procent p.a.) och OMXH CAP GI-indexen (8,0 procent p.a.). ”Solidiums portföljbolag klarade sig bra i den utmanande marknadsmiljön under 2025. Den starka operativa prestationsförmågan i kombination med investerarnas ökade förtroende, i synnerhet
Solidium Oy:n tilinpäätöskatsaus 2025: Merkittävää arvonluontia vuonna 2025 – Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli 36,5 prosenttia, valtiolle maksettiin osinkoa 585 miljoonaa euroa12.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Solidium julkaisi tänään tilinpäätöskatsauksensa vuodelta 2025. Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli tilikaudella 2025 erinomainen, 36,5 prosenttia, mikä on toiseksi korkein omistusten vuosituotto yhtiön historiassa. Osakeomistusten arvo nousi 6,9 miljardista eurosta 9,1 miljardiin euroon. Solidium tuloutti valtiolle 585 miljoonaa euroa voitonjakoa tilikauden aikana. Solidiumin osakeomistusten 36,5 prosentin kokonaistuotto vuonna 2025 ylitti yhtiön verrokki-indeksin (16,4 prosenttia) sekä OMXH CAP GI -indeksin (35,3 prosenttia) kokonaistuoton. Solidiumin osakeomistusten viiden vuoden vuosittainen kokonaistuotto vuoden 2025 lopussa oli 10,1 prosenttia, mikä ylittää yhtiön verrokki-indeksin (8,7 prosenttia p.a.) ja OMXH CAP GI -indeksin (8,0 prosenttia p.a.) kokonaistuoton. "Solidiumin omistusyhtiöt suoriutuivat hyvin vuoden 2025 haastavassa markkinaympäristössä. Vahva operatiivinen suoriutuminen yhdistettynä sijoittajien piristyvään luottamukseen erityisesti kotimaisella osakem
