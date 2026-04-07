Solidiumin vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu

Solidium Oy:n tilinpäätöskatsaus 2025: Merkittävää arvonluontia vuonna 2025 – Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli 36,5 prosenttia, valtiolle maksettiin osinkoa 585 miljoonaa euroa 12.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Solidium julkaisi tänään tilinpäätöskatsauksensa vuodelta 2025. Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli tilikaudella 2025 erinomainen, 36,5 prosenttia, mikä on toiseksi korkein omistusten vuosituotto yhtiön historiassa. Osakeomistusten arvo nousi 6,9 miljardista eurosta 9,1 miljardiin euroon. Solidium tuloutti valtiolle 585 miljoonaa euroa voitonjakoa tilikauden aikana. Solidiumin osakeomistusten 36,5 prosentin kokonaistuotto vuonna 2025 ylitti yhtiön verrokki-indeksin (16,4 prosenttia) sekä OMXH CAP GI -indeksin (35,3 prosenttia) kokonaistuoton. Solidiumin osakeomistusten viiden vuoden vuosittainen kokonaistuotto vuoden 2025 lopussa oli 10,1 prosenttia, mikä ylittää yhtiön verrokki-indeksin (8,7 prosenttia p.a.) ja OMXH CAP GI -indeksin (8,0 prosenttia p.a.) kokonaistuoton. "Solidiumin omistusyhtiöt suoriutuivat hyvin vuoden 2025 haastavassa markkinaympäristössä. Vahva operatiivinen suoriutuminen yhdistettynä sijoittajien piristyvään luottamukseen erityisesti kotimaisella osakem