Bittium ja Telia tuovat ensimmäistä kertaa taistelunkestävän tiedonsiirron 5G-verkkoon
7.4.2026 11:12:44 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Bittium ja Telia ovat yhteistyössä toteuttaneet hybridiverkon, joka laajentaa Puolustusvoimien taistelunkestävän tiedonsiirron 5G-verkkoon. Hybridiverkko yhdistää Bittiumin taktisen tiedonsiirtoverkon, joka on Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän ydin, ja Telian 5G-verkon, joka on langattoman digitaalisen viestinnän kattava selkäranka. Saumaton kokonaisuus tarjoaa Puolustusvoimille turvallisen viestinnän ja tiedonsiirron entistä kattavammassa verkossa. Ratkaisu tukee myös puolustusoperaatioiden joustavuutta ja toimintakykyä sekä yhteistyötä viranomaisten ja liittolaisten kanssa.
”Sotilaallisen johtamisen tuen kehittämisen ytimessä on pitkäjänteinen, mutta nopea viesti- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen nykyaikaisen teknologian avulla, yhdistäen kaksikäyttöteknologioiden ja sotilaskäyttöön optimoitujen verkkojen hyödyt taistelukentän vaatimuksiin. Puolustusvoimien tavoitteena on kehittää vahva suomalaiseen hybridiratkaisuun pohjautuva, laajasti automatisoitu ja monikäyttöinen tiedonsiirtoalusta Puolustusvoimien operoinnin tueksi. Telia ja Bittium ovat todentaneet onnistuneesti, miten kriittisten operaatioiden viestintää voidaan toteuttaa tietoturvallisesti ja saumattomasti hyödyntäen 5G-verkon ja taktisen tiedonsiirtoverkon vahvuuksia”, toteaa pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkö, kenraalimajuri Jarmo Vähätiitto.
Verkkojen yhteentoimivuuden keskiössä on Bittiumin uuden sukupolven FUSOR-ohjelmistoreititin, joka mahdollistaa Bittiumin taktisen verkon laajentamisen ketterästi ja kustannustehokkaasti. FUSOR voidaan asentaa virtuaalialustoille ja se jatkaa taktisen verkon taistelunkestävän tiedonsiirron saumattomasti 5G-verkkoon. FUSOR-ohjelmistoreitittimellä ja Bittiumin taktisen verkon reitittimillä on käytössä sama edistyksellinen reititysprotokolla, jolla muodostettava dynaaminen MANET-verkko (Mobile Ad-hoc Network) valitsee tiedonsiirrolle aina parhaimman reitin. Tiedonsiirto on jatkuvaa muuttuvista tilanteista huolimatta.
”Bittium ja Telia ovat todentaneet Puolustusvoimille, miten 5G:llä pystytään täydentämään ja laajentamaan kriittisissä operaatioissa käytettävää verkkoa. Telian 5G-verkon avulla pystytään yhdistämään taktisia verkkoja luotettavasti ja turvallisesti nopeasti muuttuvien tilanteiden edellyttämällä tavalla. Toteutus on jälleen yksi virstanpylväs pitkäjänteisessä yhteistyössä 5G-verkon valjastamiseksi kriittisten operaatioiden tueksi”, sanoo Telia Finlandin Mission Critical -yksikön johtaja Jari Collin.
“FUSORin avulla tuomme ensimmäistä kertaa taistelunkestävän tiedonsiirron suoraan 5G-verkkoihin. Yhteistyössä Telian kanssa tuemme puolustuksen tarpeita kokonaisverkolla, joka on suorituskykyinen alusta liikkuvien joukkojen kriittisille palveluille ja sovelluksille, sekä yhteistyölle eri toimijoiden välillä. Tiedonsiirto voidaan ulottaa joustavasti laajoille alueille, mikä tarjoaa merkittäviä operatiivisia hyötyjä esimerkiksi tilanteissa, joissa yksiköt liikkuvat pitkillä etäisyyksillä toisistaan.”, sanoo Tommi Kangas, Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja.
Bittium ja Telia jatkavat hybridiverkon testaamista ja validoimista operatiivisissa olosuhteissa.
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
