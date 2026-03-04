Young Lions Finland 2026 palkitsi voittajatiimit – matka kohti Cannesia alkaa

Cannes Young Lions Competition haastaa nuoria luovia ammattilaisia markkinoinnin ja viestinnän kaikilta osa-alueilta. Kilpailu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden esitellä luovuutta maailmanlaajuisella näyttämöllä. Vuodesta 2006 lähtien Young Lions Finland -kilpailu on tarjonnut nuorille markkinoinnin ammattilaisille tilaisuuden näyttää osaamisensa ja potentiaalinsa. Young Lions Finland 2026 on paikallinen kilpailu, jonka järjestää Marketing Finland, Suomen virallinen edustaja Cannes Lions Awards, Eurobest Awards ja Cannes Lions Festival of Creativity -kilpailuissa.

Marketing Finland on markkinoinnin liike, johon voivat liittyä jäseniksi markkinointia ja viestintää tekevät yritykset sekä alan palvelutarjoajat. Vuonna 2020 Marketing Finland sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL päättivät toimintojensa yhdistämisestä. Tämän jälkeen Marketing Finlandin alle on järjestäytynyt myös muita markkinoinnin asiantuntijaorganisaatioita. Marketing Finlandin jäsenet ovat mukana ostamassa ja tuottamassa suurinta osaa Suomessa tehtävää markkinointia ja viestintää.

Marketing Finland kuuluu maailman johtaviin markkinoinnin verkostoihin: WFA, 90 % maailman markkinointiostoista, EACA, 2500 markkinoinnin ja viestinnän organisaatiota ja 120 000 ammattilaista 30 Euroopan maasta ja ICCO, 3000 viestintätoimistoa globaalisti 66 maasta.

Marketing Finlandin tehtäviin kuuluvat muun muassa edunvalvonta, alan koulutukset, konsultointi, sekä verkostojen rakentaminen. Marketing Finland järjestää Suomessa markkinoinnin ja viestinnän johtavia kilpailuja kuten Cannes Lions, Effie Awards Finland, Finnish Comms Awards, Young Lions Finland ja Vuoden brändinrakentaja.