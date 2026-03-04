Young Lions Finland 2026 palkitsi voittajatiimit – matka kohti Cannesia alkaa
9.4.2026 12:00:00 EEST | Marketing Finland ry | Tiedote
Young Lions Finland nostaa esiin Suomen lupaavimmat nuoret markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset. 55 kilpailutyön joukosta kuusi kultaa voittanutta tiimiä edustaa Suomea kansainvälisissä Young Lions Competitions -kilpailuissa ja osallistuu Cannesin Lions Festival of Creativity -tapahtumaan kesäkuussa 2026.
Young Lions Finland -kilpailu etsii 30-vuotiaita tai nuorempia markkinoinnin ja viestinnän tulevaisuuden tähtiä edustamaan Suomea kansainväliseen Young Lions Competitions -kilpailuun.
Tänä vuonna kilpailuun osallistui 38 tiimiä yhteensä 55 kilpailutyöllä. Shortlistalle valittiin 19 työtä kuudessa kategoriassa: Digital, Film, Marketers, Media, PR ja Print.
Voittajat julkistettiin Young Lions Finland Awards -tapahtumassa 9.4. MTV:llä. Tapahtumassa jaettiin kuusi kultaa, kuusi hopeaa, kaksi pronssia sekä yksi Grand Prix -palkinto.
Jokaisen kategorian kultaa voittanut tiimi lähtee edustamaan Suomea kansainväliseen Young Lions Competitions -kilpailuun sekä osallistuu Cannes Lions International Festival of Creativity -tapahtumaan Ranskaan kesäkuussa 2026.
Supercell ja (RED) haastoivat nuoret tekijät luovuuden äärirajoille
Kilpailubriefin antoivat Supercell ja (RED)-järjestö. Tehtävänä oli luoda rohkea ja kulttuuria muovaava kampanja, joka saa uuden sukupolven osallistumaan HIV/aidsin vastaiseen taisteluun.
"Working on a brief like this is not easy, so it was impressive to see teams bring imagination, empathy and even humour to such nuanced subject matter. The best ideas understood something we believe deeply at Supercell: play can connect people, and connection can lead to real impact," sanoo Deborah Mensah-Bonsu, Supercellin Social Impact Partner.
Greg Sheps, Chief Growth Officer, (RED), jatkaa: "We’re incredibly proud to join forces with Supercell and Young Lions Finland in a collaboration that reflects the kind of bold innovation required to meet this moment. At a time when the fight against AIDS demands renewed urgency, harnessing the power of brilliant young minds across global communities will help supercharge (RED)’s work to drive heat, mobilize new audiences, and generate the critical funding needed to see an end to the AIDS crisis."
Young Lions Finland kategoriakumppanit 2026
Kilpailua ei olisi mahdollista toteuttaa ilman kategoriakumppaneita, jotka investoivat alan tulevaisuuteen ja tukevat luovuuden kehittämistä. Young Lions Finland 2026 kategoriakumppaneina toimivat JCDecaux (Digital), MTV & Finnkino (Film), Supercell & Fazer (Marketers), Channel Factory (Media), United Imaginations & OP Pohjola (PR) sekä Kärkimedia (Print).
Young Lions Finland 2026 Voittajat
DIGITAL
KULTA
HIV Positive: Ayan Aden, NORD Helsinki & Eetu Häkkilä, Accenture Song
HOPEA
Save the Red: Salla Huotari & Lasse Lappi, Ceedr
FILM
KULTA
Press Start for Someone Else: Patrik Leivonen & Seemi Peltoniemi, The Clutch Company Oy
GRAND PRIX
Unequal Battlefield: Ayan Aden, NORD Helsinki & Eetu Häkkilä, Accenture Song
MARKETERS
KULTA
On a lifelong Mission. Together.: Alma Kesti & Pihla Laine, Mehiläinen Oy
HOPEA
SHOW UP. PLAY FOR LIFE.: Kreeta Koutokangas & Laura Lempiäinen, Mehiläinen Oy
MEDIA
KULTA
The Missing 22%: Salla Huotari & Lasse Lappi, Ceedr
HOPEA
CODE RED: Niklas Alhainen & Vilma Oinonen, OMD Finland
PRONSSI
Equal Spawn: Aleksi Auvinen, dentsu Finland & Ville Palmu, Dagmar
PR
KULTA
The (RED) Briefs: Unni Heikkilä & Alina Heino, NoA | Bob the Robot
HOPEA
The Price of Corn: Susanna Heinonen & Tomi Salo, NoA | Bob the Robot
KULTA
Not all have super cells: Hilla Semeri & Emma Westerman, Wörks Oy
HOPEA
Red Egg: Jaani Piirainen, United Imaginations & Iskra Stambej, Freelancer
HOPEA
The Most Heroic Thing You'll Do Today: Amanda Schoenfeld, Amanda Jean, Ink. & Ione Rawlins, SLVD
PRONSSI
Unfair battles can't be fought fairly: Ferat Rashidzadah & Minea Varjonen, The Clutch Company
Yhteyshenkilöt
Maarit AarrekangasSenior Advisor, Cannes Lions RepresentativePuh:+358 50 435 5613maarit.aarrekangas@marketingfinland.fi
Young Lions -kilpailusta
Cannes Young Lions Competition haastaa nuoria luovia ammattilaisia markkinoinnin ja viestinnän kaikilta osa-alueilta. Kilpailu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden esitellä luovuutta maailmanlaajuisella näyttämöllä. Vuodesta 2006 lähtien Young Lions Finland -kilpailu on tarjonnut nuorille markkinoinnin ammattilaisille tilaisuuden näyttää osaamisensa ja potentiaalinsa. Young Lions Finland 2026 on paikallinen kilpailu, jonka järjestää Marketing Finland, Suomen virallinen edustaja Cannes Lions Awards, Eurobest Awards ja Cannes Lions Festival of Creativity -kilpailuissa.
Tietoja julkaisijasta
Marketing Finland on markkinoinnin liike, johon voivat liittyä jäseniksi markkinointia ja viestintää tekevät yritykset sekä alan palvelutarjoajat. Vuonna 2020 Marketing Finland sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL päättivät toimintojensa yhdistämisestä. Tämän jälkeen Marketing Finlandin alle on järjestäytynyt myös muita markkinoinnin asiantuntijaorganisaatioita. Marketing Finlandin jäsenet ovat mukana ostamassa ja tuottamassa suurinta osaa Suomessa tehtävää markkinointia ja viestintää.
Marketing Finland kuuluu maailman johtaviin markkinoinnin verkostoihin: WFA, 90 % maailman markkinointiostoista, EACA, 2500 markkinoinnin ja viestinnän organisaatiota ja 120 000 ammattilaista 30 Euroopan maasta ja ICCO, 3000 viestintätoimistoa globaalisti 66 maasta.
Marketing Finlandin tehtäviin kuuluvat muun muassa edunvalvonta, alan koulutukset, konsultointi, sekä verkostojen rakentaminen. Marketing Finland järjestää Suomessa markkinoinnin ja viestinnän johtavia kilpailuja kuten Cannes Lions, Effie Awards Finland, Finnish Comms Awards, Young Lions Finland ja Vuoden brändinrakentaja.
