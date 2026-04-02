Eläkekatto saa kansalta vahvan tuen – kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa

-Kansalaisten selkeä kannatus eläkekatolle kertoo, että ihmisten huoli eläkejärjestelmän kestävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta on aito, Kaikkonen kuvaa.

Eläkekatto saa kannatusta laajasti yli puoluerajojen.

Kaikkosen mukaan eläkekatossa kysymys on ennen kaikkea oikeudenmukaisuudesta. Keskustan esittämässä mallissa ei puututa maksussa oleviin eläkkeisiin. Tulevaisuudessa eläkekatto toimisi rajana ja vahvistaisi kokemusta järjestelmän kohtuullisuudesta.

Eläkekaton tasosta ja toteuttamistavasta olisi perusteltua käydä keskustelua. Esimerkinomaisesti Kaikkonen on maininnut yli 10 000 euron kuukausittaiset lakisääteiset eläkkeet.

-Eläkekatolla ei maamme talousongelmia vielä ratkaistaisi, mutta sillä olisi myös periaatteellinen merkityksensä, Kaikkonen päättää.

Keskustan tilaamaan ja Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1335 henkilöä. Kyselyaineisto liitteenä.