Eläkekatto saa kansalta vahvan tuen – kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa
8.4.2026 14:58:54 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Verianin tekemän mielipidekyselyn mukaan eläkkeille asetettava katto saa selkeän kannatuksen. Kyselyn mukaan lähes kaksi kolmesta vastaajasta kannattaa eläkekaton käyttöönottoa.
-Kansalaisten selkeä kannatus eläkekatolle kertoo, että ihmisten huoli eläkejärjestelmän kestävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta on aito, Kaikkonen kuvaa.
Eläkekatto saa kannatusta laajasti yli puoluerajojen.
Kaikkosen mukaan eläkekatossa kysymys on ennen kaikkea oikeudenmukaisuudesta. Keskustan esittämässä mallissa ei puututa maksussa oleviin eläkkeisiin. Tulevaisuudessa eläkekatto toimisi rajana ja vahvistaisi kokemusta järjestelmän kohtuullisuudesta.
Eläkekaton tasosta ja toteuttamistavasta olisi perusteltua käydä keskustelua. Esimerkinomaisesti Kaikkonen on maininnut yli 10 000 euron kuukausittaiset lakisääteiset eläkkeet.
-Eläkekatolla ei maamme talousongelmia vielä ratkaistaisi, mutta sillä olisi myös periaatteellinen merkityksensä, Kaikkonen päättää.
Keskustan tilaamaan ja Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1335 henkilöä. Kyselyaineisto liitteenä.
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
