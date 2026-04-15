EMBARGO 15.4. klo 17: Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi on valittu teknologia- ja perheyrittäjä, kasvatustieteilijä Marjo Miettinen
15.4.2026 17:00:00 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi on valittu sähköteknologiayritys Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kasvatustieteilijä ja luokanopettaja Marjo Miettinen. Valintaan vaikutti Miettisen pitkäaikainen työ teknologiayritysten, elinkeinoelämän ja koulutuksen eteen. Nykyisessä tehtävässään Ensto Oy:ssä hän edistää vihreää siirtymää sekä luotettavaa ja turvallista sähkönjakelua. Nimitys julkistettiin yliopiston vuosijuhlassa keskiviikkona 15.4.
Vuoden Alumni -tunnustuksen saajat edustavat yliopiston tuottamaa osaamista ja tekevät omalta osaltaan näkyväksi yliopiston vaikuttavuutta ja alumnien merkitystä ympäröivälle yhteiskunnalle. Valinnan kriteerejä ovat muun muassa uraauurtavuus omalla alalla, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä yliopiston, yhteiskunnan ja alumnien vuorovaikutuksen edistäminen. Vuodesta 2022 lähtien Tampereen yliopiston Vuoden Alumni -valintaan on vaikuttanut myös julkinen kampanja, jolla haetaan ehdotuksia Vuoden Alumniksi muun muassa yliopiston henkilökunnalta.
Marjo Miettisen valintaan Vuoden Alumniksi 2026 vaikuttivat hänen monipuoliset ja laajavaikutteiset roolinsa suomalaisten teknologiayritysten, elinkeinoelämän ja koulutuksen edistämisessä. Kasvatustieteen tohtoriksi Tampereen yliopistosta valmistunut Miettinen on toiminut erilaisissa luottamus- ja hallitusrooleissa vuodesta 2004 alkaen. Ensto Oy:ssä hän edistää lähes 70-vuotiaan perheyrityksen tavoitteita: vihreää siirtymää, parempia ja turvallisempia sähköverkkoja sekä sään ääri-ilmiöiden vaikutusten lieventämistä – eli parempaa elämää sähköllä.
– Marjo Miettinen osoittaa, miten kasvatustieteellinen osaaminen rakentaa vahvaa henkilöstöjohtamista ja menestyvää perheyritystä – myös kansainvälisesti. Hän yhdistää ihmisten kehittämisen, pitkäjänteisen omistajuuden ja uudistumiskyvyn tavalla, joka näkyy sekä teknologiateollisuuden menestyksenä että laajempana yhteiskunnallisena vaikuttavuutena. Tämä on juuri sitä vaikuttavuutta, jota yliopistomme koulutus parhaimmillaan tuottaa, sanoo rehtori Keijo Hämäläinen.
Kasvatustiede antoi elinikäiset eväät johtamiseen
Marjo Miettinen on työskennellyt vuodesta 1989 lähtien sähköteknologia-alalla toimivassa perheyhtiö Ensto Oy:ssä. Vuodesta 2016 lähtien hän on ollut isänsä perustaman yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi Miettinen on kiinteistöjen, teollisuuden komponenttien ja moottoriveneiden alalla toimivan toisen perheyrityksen, EM Group Oy:n hallituksen jäsen ja omistaja. Ennen yrityselämään siirtymistä hän teki töitä luokanopettajana Ruotsissa ja Suomessa vuosikymmenen verran.
Miettinen on toiminut aktiivisena hallituksen jäsenenä muun muassa Tekniikan Akatemia -säätiössä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiössä, EVAssa ja ETLAssa sekä European Family Businesses -järjestössä. Hän oli myös monivuotinen Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen ja toimi vuosina 2019–2021 järjestön hallituksen puheenjohtajana.
Miettinen kertoo kasvatustieteen opintojen ja luokanopettajan työn antaneen hänelle elinikäiset eväät johtamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Hän kertoo monien yritysmaailmassa ja elinkeinoelämän yhdistyksissä tutuksi tulleiden yllättyneen, että hänen taustansa on kasvatustieteessä.
– Työ luokanopettajana oli minun johtamiskouluni. Ainoa ero lasten ja aikuisten johtamisessa on se, että lasten antama palaute on niin suoraa ja rehellistä. Isäni viisas neuvo on myös kantanut pitkälle: hanki ympärillesi ihmisiä, joilla on itseltäsi puuttuvia taitoja, Miettinen sanoo.
Lähes 70-vuotisen historian aikana perheyrityksen toimintaympäristö on muuttunut paljon. Vielä muutama vuosikymmen sitten yhteiskunta laittoi sähkön kovan paineen alle ja sitä haluttiin verottaa raskaasti. Nykyään sähkö nähdään tärkeänä välineenä muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
– Maailma muuttuu monella tavalla. Yritysmaailmassa muutokset ovat nykyään niin nopeita, ettei koulutusjärjestelmä voi millään pysyä samassa tahdissa. Perusopetus on kuitenkin kriittisen tärkeää: jokaisen tulee osata lukea, kirjoittaa ja laskea. Korkeakoulutuksessa voidaan tulla lähemmäs yrityselämän tarpeita muun muassa tutkintojen väljemmillä aihepiireillä ja moduulipohjaisilla opinnoilla, Miettinen toteaa.
Tieto valinnasta Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi tuli Miettiselle iloisena yllätyksenä.
– Olen valinnastani todella otettu, sillä sydämeni sykkii Tampereen yliopistolle. Iloitsen myös siitä, että valinta osui nimenomaan kasvatustieteilijään. Oppiaineeseemme liittyy paljon sellaista, josta muutkin tieteenalat voivat hyötyä. Innovaatiot syntyvät usein eri oppialojen yhtymäkohdista, Miettinen toteaa.
Tampereen yliopiston Vuoden Alumni 2026: Marjo Miettinen
- Kotoisin Porvoosta
- Koulutus: kasvatustieteen tohtori, Tampereen yliopisto, 2020
- Nykyinen työ: hallituksen puheenjohtaja, Ensto Oy
- Työhistoriaa:
-
- Ensto Oy, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen
- Ensto Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen
- EM Group Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen
- Eri johtotehtäviä Enstolla
- Opetustehtäviä Ruotsissa ja Suomessa
- Hallitusrooleja mm. Teknologiateollisuus ry, TT-säätiö, Perheyritysten liitto, Teleste Oyj, Tekniikan Akatemia TAF, European Family Businesses, Elinkeinoelämän keskusliitto, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Solidium Oy, P2X Solutions Oy, Componenta Oyj, Kasvuryhmä, Boardman
-
- Muuta:
- Perustajajäsen, Women in Tech, Finland -verkosto
- Partneri, Boardman Oy
- Tekniikan kunniatohtori, Aalto-yliopisto
- Asiantuntemus: teknologia, sähkönjakelu, kestävä kehitys, kasvatustiede, perheyritykset, luottamusosaaminen
Tampereen yliopiston Vuoden Alumnit 2019–2026
Vuoden Alumneja on valittu nykyisessä Tampereen yliopistossa vuodesta 2019 lähtien. Mainitut tittelit olivat voimassa huomionosoituksen myöntämishetkellä.
- 2019: Sulapac Oy:n toimitusjohtaja Suvi Haimi
- 2020: pääministeri Sanna Marin
- 2021: Cargotec Oyj:n Kalmar-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Antti Kaunonen
- 2022: Ulkopoliittisen instituutin johtaja, politiikan tutkija Mika Aaltola
- 2023: arkkitehti, rakennusten elinkaaren digitalisoinnin asiantuntija Salla Eckhardt
- 2024: Vuoden Alumnia ei valittu.
- 2025: Novana Oy:n toimitusjohtaja Johanna Lamminen
- 2026: Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen
