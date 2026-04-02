Tampereen Lielahden Lidl laajenee ja kokee muodonmuutoksen

Lielahden Lidl Tampereella uudistetaan perusteellisesti. Kokonaisuudessaan rakennusta laajennetaan noin 600 neliön verran. Remontin valmistuttua myymälään saadaan lisää käytävä- ja hyllytilaa, mikä lisää asiointimukavuutta. Samalla uudistetaan valaistusta sekä päivitetään myymälän ilme ja järjestys vastaamaan uusinta Lidlin myymäläkonseptia, jossa tuotteiden sijoittelu ja esillepano sujuvoittaa kauppareissua entisestään.

Työt on aloitettu tiistaina 7.4. Laajennustyöt toteutetaan niin, että myymälää ei tarvitse sulkea lainkaan. Remontin ensimmäisessä vaiheessa tehdään varsinaista laajennusta valmistelevia töitä. Nykyistä myymälätilaa supistetaan, myymälätilan ja remontoitavan alueen väliin rakennetaan suojaseinä ja sisäänkäyntiä varten rakennetaan väliaikainen tuulikaappi, jonka kautta myymälään kuljetaan remontin aikana.

– Urakka on ensimmäinen laatuaan, sillä emme ole aiemmin tällä tavalla laajentaneet omaa kiinteistöämme. Laajennuksen myötä saamme noin 440 neliötä lisää tilaa myymäläsaliin ja uusimme samalla koko talotekniikan. Näin saamme perinteisen myymälän päivitettyä 2020-luvulle, kertoo rakentamisesta vastaava projektipäällikkö Mikko Isokääntä.

Vaikka myymälätila ja piha-alue on remontin ajan hieman rajatumpi, kauppareissulla löytyy tuttu valikoima tuotteita ja autoille reilusti parkkipaikkoja. Myös pullonpalautus onnistuu väliaikaisella sisäänkäynnillä. Uusittu myymälä valmistuu syksyllä 2026.

– Mahtavaa saada myymälä päivitettyä uuteen uskoon ja lisää tilaa käydä kauppaa. Paikkana Lielahti on meille todella sopiva ja myymälässä on vankka asiakaskunta, ja olen tyytyväinen, että voimme pitää ovet auki koko remontin ajan. Valikoima ja tila on tällä aikaa hieman tavallista tiiviimpi, mutta myös remontin ajan meiltä saa kaiken tarvittavan. Syksyllä remontin valmistuttua sekä tuotteille että meillä asioinnille on mukavasti enemmän tilaa, iloitsee myyntipäällikkö Samu Rouvali.

Lielahdessa Lidl on palvellut jo vuodesta 2003. Lielahden myymälä sijaitsee osoitteessa Harjuntausta 11, 33400 Tampere.