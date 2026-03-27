9.4.2026 08:11:22 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi 1.11.2026 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 7.5.2026.

Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.

Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä. 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita sekä yrityssaneerausasioita.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Espoossa ja lisäksi sillä on istuntopaikka Raaseporissa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Yrityssaneeraus- ja ulosottoasioissa tuomiopiiri käsittää myös Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin.

Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on 20670.

Yhteyshenkilöt

Helsingin hovioikeuden presidentti Asko Välimaa, p. 029 56 40789 (Helsingin hovioikeuden kirjaamo), sähköposti: helsinki.ho@oikeus.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

