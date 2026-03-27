Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi

Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.

Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita sekä yrityssaneerausasioita.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Espoossa ja lisäksi sillä on istuntopaikka Raaseporissa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Yrityssaneeraus- ja ulosottoasioissa tuomiopiiri käsittää myös Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin.

Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

