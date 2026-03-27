Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi
9.4.2026 08:11:22 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi 1.11.2026 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 7.5.2026.
Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.
Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita sekä yrityssaneerausasioita.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Espoossa ja lisäksi sillä on istuntopaikka Raaseporissa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Yrityssaneeraus- ja ulosottoasioissa tuomiopiiri käsittää myös Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin.
Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.
Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on 20670.
Helsingin hovioikeuden presidentti Asko Välimaa, p. 029 56 40789 (Helsingin hovioikeuden kirjaamo), sähköposti: helsinki.ho@oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
Minna Kangasmäki utnämnd till lagman vid Södra Österbottens tingsrätt27.3.2026 11:33:04 EET | Pressmeddelande
1.4.2026-31.3.2033 Republikens president har i dag utnämnt tingsdomare Minna Kangasmäki till lagman vid Södra Österbottens tingsrätt för en viss tid på sju år 1.4.2026–31.3.2033.
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi Minna Kangasmäki27.3.2026 11:33:04 EET | Tiedote
Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjätuomari Minna Kangasmäen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.4.2026-31.3.2033.
Paula Virrankoski utnämnd till lagman vid Egentliga Tavastlands tingsrätt27.3.2026 11:31:59 EET | Pressmeddelande
Republikens president har i dag utnämnt tingsdomare Paula Virrankoski till lagman vid Egentliga Tavastlands tingsrätt för en viss tid på sju år 1.8.2026–31.7.2033.
Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi Paula Virrankoski27.3.2026 11:31:59 EET | Tiedote
Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjätuomari Paula Virrankosken Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.8.2026-31.7.2033.
Domstolsväsendets bokslut 2025: Antalet avgjorda mål ökade, men samtidigt inkom fler mål6.3.2026 10:24:33 EET | Pressmeddelande
År 2025 ökade antalet avgjorda mål och ärenden i domstolarna. Domstolarna uppnådde de uppställda målen för antalet avgjorda mål väl och delvis överträffade de dem. Samtidigt inkom det dock fler mål till domstolarna än vad som hade förutsetts.
