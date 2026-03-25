Itäradan ilmakuvaukset käynnistyvät säiden salliessa viikonloppuna – matalalla lentävä lentokone voi herättää huomiota Vantaan ja Kouvolan välillä

”Melko matalalla ja edestakaisin lentävä kone saattaa herättää huomiota, siksi haluamme kertoa ilmakuvauksista etukäteen mahdollisimman tarkasti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ilmakuvaukset on mahdollista käynnistää viikonlopun aikana. Ilmakuvausten tarkkaa alkamisajankohtaa on kuitenkin vaikea ennakoida, koska säätä ei voida ennustaa täysin luotettavasti etukäteen. Pilvisellä säällä kuvauksia ei voida toteuttaa”, kertoo suunnittelujohtaja Minna Weurlander Itärata Oy:stä.

Matalalla lentävä kone lentää edestakaisin ratalinjaa

Ilmakuvaukset kestävät sääolosuhteista riippuen toukokuun alkupuolelle saakka ja ne kattavat Itäradan ratalinjan noin 100 kilometrin matkalla Vantaan ja Kouvolan välillä. Kuvaukset toteutetaan pienehköllä kaksimoottorisella lentokoneella.

Ilmakuvausten alustava lentosuunnitelma valmistuu päivää ennen varsinaista lentoa. Lopullinen päätös lentämisestä tehdään aina lentopäivän aamuna, jolloin pilvitilanne on riittävän tarkasti tiedossa.

Alustava Itäradan ilmakuvausten lentosuunnitelma, joka kattaa Vantaan ja Kouvolan välisen alueen. Kuvassa näkyy jonot, jotka koneen pitää ilmakuvausten aikana lentää. Itärata

Maastossa tehtävä signalointi on käynnissä

Vantaan ja Kouvolan välillä tehtävä signalointi käynnistyi tiistaina 7.4. Työssä maastoon asennetaan ilmakuvausten kiintopisteinä toimivia ristisignaaleja. Kyseiset signaalit ovat valkoisia, 50 cm x 10 cm kokoisia asfalttiin maalattuja tai puutavarasta ja kovalevystä rakennettuja signaaleja.

Ilmakuvaukset liittyvät Itäradan yleissuunnitelmaan

Käynnistyvät ilmakuvaukset liittyvät Itäradan yleissuunnitelman käyttöön tehtäviin korkeus- ja maanpintamalleihin, joiden avulla Itäradan yleissuunnitelmaa tekevät suunnittelijat saavat digitaalisen, tarkan ja yhtenäisen kuvan maaston muodoista ja rakennetusta ympäristöstä. Korkeus- ja maanpintamalleja hyödynnetään muun muassa tunnelisuunnittelussa. Varsinainen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy loppuvuodesta 2026.