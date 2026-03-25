Itäradan ilmakuvaukset käynnistyvät säiden salliessa viikonloppuna – matalalla lentävä lentokone voi herättää huomiota Vantaan ja Kouvolan välillä
9.4.2026 10:47:57 EEST | Itärata Oy | Tiedote
Itäradan ratalinjan ilmakuvaukset käynnistyvät säiden salliessa jo viikonloppuna maastossa tehtävän signaloinnin valmistumisen jälkeen. Ilmakuvausta tekevä lentokone lentää edestakaisin ratalinjalla noin 600 metrin korkeudessa, ja saattaa kiinnittää alueella liikkuvien huomion.
”Melko matalalla ja edestakaisin lentävä kone saattaa herättää huomiota, siksi haluamme kertoa ilmakuvauksista etukäteen mahdollisimman tarkasti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ilmakuvaukset on mahdollista käynnistää viikonlopun aikana. Ilmakuvausten tarkkaa alkamisajankohtaa on kuitenkin vaikea ennakoida, koska säätä ei voida ennustaa täysin luotettavasti etukäteen. Pilvisellä säällä kuvauksia ei voida toteuttaa”, kertoo suunnittelujohtaja Minna Weurlander Itärata Oy:stä.
Matalalla lentävä kone lentää edestakaisin ratalinjaa
Ilmakuvaukset kestävät sääolosuhteista riippuen toukokuun alkupuolelle saakka ja ne kattavat Itäradan ratalinjan noin 100 kilometrin matkalla Vantaan ja Kouvolan välillä. Kuvaukset toteutetaan pienehköllä kaksimoottorisella lentokoneella.
Ilmakuvausten alustava lentosuunnitelma valmistuu päivää ennen varsinaista lentoa. Lopullinen päätös lentämisestä tehdään aina lentopäivän aamuna, jolloin pilvitilanne on riittävän tarkasti tiedossa.
Maastossa tehtävä signalointi on käynnissä
Vantaan ja Kouvolan välillä tehtävä signalointi käynnistyi tiistaina 7.4. Työssä maastoon asennetaan ilmakuvausten kiintopisteinä toimivia ristisignaaleja. Kyseiset signaalit ovat valkoisia, 50 cm x 10 cm kokoisia asfalttiin maalattuja tai puutavarasta ja kovalevystä rakennettuja signaaleja.
Ilmakuvaukset liittyvät Itäradan yleissuunnitelmaan
Käynnistyvät ilmakuvaukset liittyvät Itäradan yleissuunnitelman käyttöön tehtäviin korkeus- ja maanpintamalleihin, joiden avulla Itäradan yleissuunnitelmaa tekevät suunnittelijat saavat digitaalisen, tarkan ja yhtenäisen kuvan maaston muodoista ja rakennetusta ympäristöstä. Korkeus- ja maanpintamalleja hyödynnetään muun muassa tunnelisuunnittelussa. Varsinainen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy loppuvuodesta 2026.
Yhteyshenkilöt
Minna WeurlanderSuunnittelujohtajaItärata OyPuh:040 530 3496minna.weurlander@itarata.fi
Katri ParikkaVastuullisuus- ja viestintäjohtajaItärata OyPuh:044 275 3028katri.parikka@itarata.fi
Itärata Oy
Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Itärata on osa Euroopan laajennettua liikenteen TEN-T-ydinverkkoa (Trans-European Transport Network).
Lue lisää julkaisijalta Itärata Oy
Flygfotograferingarna på Östbanan inleds – flygplanet flyger lågt och fotograferar cirka 100 km av bansträckningen25.3.2026 11:10:31 EET | Pressmeddelande
Datainsamlingen i anslutning till Östbanans utredningsplan inleds under påskveckan när väderförhållandena tillåter att terrängarbetena inleds, dvs. signaleras. Datainsamlingen med flygplan görs efter signaleringen uppskattningsvis i april. Signaleringarna utförs under några dagar i terrängen och datainsamlingsflygningen tar 1–2 dagar beroende på väderförhållandena. Datainsamlingen görs längs en bansträckning som är cirka 100 kilometer lång.
Itäradan ilmakuvaukset käynnistyvät – lentokone kuvaa ratalinjaa matalalla lentäen noin 100 kilometrin matkalta25.3.2026 11:10:31 EET | Tiedote
Itäradan yleissuunnitelmavaiheeseen liittyvä tiedonkeruu käynnistyy pääsiäisviikolla, kun sääolosuhteet sallivat maastotöiden aloittamisen eli signaloinnin. Lentokoneella suoritettava tiedonkeruu tehdään signaloinnin jälkeen arviolta huhtikuussa. Signalointeja tehdään muutaman päivän ajan maastossa ja tiedonkeruulento kestää 1–2 päivää sääoloista riippuen. Tiedonkeruuta tehdään ratalinjalla, joka on pituudeltaan noin 100 kilometriä.
Planeringen av Östbanan framskrider – terrängundersökningar inleds i april10.3.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Östbanan går nu mot utredningsplanfasen. I denna fas ingår omfattande markundersökningar och mätningar på banlinjen. Partnern som genomför utredningsplanskedet väljs under våren 2026 och de första undersöknings- och mätåtgärderna inleds i terrängen i april-maj 2026.
Itäradan suunnittelu etenee – maastotutkimukset käynnistyvät huhtikuussa10.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Itärata siirtyy kohti yleissuunnitelmavaihetta, johon kuuluvat laajat maaperätutkimukset ja mittaukset ratalinjalla. Yleissuunnitelmavaiheen toteuttajakumppani valitaan kevään 2026 aikana, ja ensimmäiset tutkimus- ja mittaustoimenpiteet alkavat maastossa huhti–toukokuussa 2026.
Östbanans MKB-beskrivning presenteras på offentliga möten i början av året19.11.2025 14:30:00 EET | Pressmeddelande
Östbanans förfarande för miljökonsekvensbedömning håller på att färdigställas och kommer att synas i början av januari. MKB-beskrivningen presenteras på nio tillställningar för allmänheten under januari–mars.
