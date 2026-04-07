Etla mukana voittoisassa geopolitiikan strategia- ja skenaariotyössä Kiovassa

Arktinen–Pohjoinen alue ja Itämeren sekä Mustanmeren alueet ovat nykyisellä geopolitiikan aikakaudella monella tapaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ytimessä. Puolustusulottuvuuden lisäksi alueen strateginen kilpailukyky tarkoittaa myös valtiollisen itsenäisyyden ja etulyöntiaseman vahvistamista kriittisillä aloilla, energiaomavaraisuudessa, ja modernissa teknologiassa. Lisäksi ytimessä ovat arvoketjut ja kriittiset mineraalit, unohtamatta myöskään kansainvälisen logistiikan ja kuljetusreittien toimivuutta sekä uusien reittien rakentamista.

Kiovassa, Ukrainassa viikonloppuna 28.–29.3.2026 järjestetty kansainvälinen tapahtuma keskittyi tutkimaan näiden eri ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä. Ukrainan lisäksi tilaisuuteen osallistui tiimejä kymmenestä eri maasta.

Tilaisuuden tarkoitus oli kehittää ja testata yhteistyöasetelmia, jotka muodostuisivat eri geopoliittisten jännitteiden skenaarioissa eri maiden tai alueiden välille. Kustakin osallistujamaasta muodostettiin tiimi, jonka tehtävänä oli kehittää turvallisuuden ja kilpailukyvyn kannalta parhaita mahdollisia reagointikeinoja geopoliittisten jännitteiden kiristymiseen eri tilanteissa.

– Pelinomaisen skenaariotyön tarkoitus oli testata sitä, millaisia yhteistyöasetelmia muodostuisi eri geopoliittisten jännitteiden skenaarioissa eri maiden tai alueiden välille. Tuloksia hyödynnetään myöhemmin mahdollisesti Ukrainan strategisessa suunnittelussa. Kansainvälinen arviointiryhmä pisteytti esitetyt keinot ja toimenpiteet, ja yllätykseksemme raadin kokonaisarviossa Suomen kolmihenkinen tiimi oli voittoisa, kertoo Etlan Jyrki Ali-Yrkkö.

Ukrainasta tapahtumaan osallistui päättäjiä mm. keskeisistä ministeriöistä, presidentin kansliasta ja puolustusvoimista. Konferenssin skenaariotyötä ja muita yhteistyön tuloksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa Ukrainan strategisessa suunnittelussa, mm. turvallisuuden, yhteistyön ja strategisen kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Tapahtumaan osallistuneeseen Suomi-tiimiin kuuluivat Etlan Ali-Yrkön lisäksi komentaja Ulla Murtomäki MPKK:sta ja tutkija Minna Ålander SCEEUS:sta (Stockholm Centre for Eastern European Studies).