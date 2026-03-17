Vapriikki heittäytyy jalkapallohuumaan
9.4.2026 11:02:50 EEST | Vapriikki | Tiedote
Kesällä 2026 katseet kääntyvät Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja Meksikoon, kun miesten jalkapallon MM-kisat pelataan Pohjois-Amerikassa. Samalla Tampereella museokeskus Vapriikki tempautuu mukaan jalkapallohuuman ytimeen: uusi näyttely vie kävijät MM-kisojen legendaarisimpiin hetkiin ja tarinoihin.
Vapriikin näyttelyssä palataan sekä miesten että naisten MM-kisojen historiaan. Esillä ovat kisojen suurimmat tähdet, unohtumattomat ottelut, kohuhetket ja yllättävät sankarit – niin pelikentiltä kuin kulissienkin takaa. Tunnelmaan johdattavat kuvat, videot, pokaalit, pelipaidat ja muu runsas esineistö.
-Jokaisella jalkapalloa seuranneella on omat suosikkijoukkueensa ja -pelaajansa. Näyttelyssä kerrotaan monta ihmeellistä tarinaa pelikentiltä ja kisojen kulisseista. Esiin nostetaan unohtumattomia legendoja ja myös joitakin kisojen jälkeen unhoon painuneita nimiä. Iso osa MM-kisojen suurta viehätystä ovatkin niiden aikana esiin nousevien sankarien ja konnien tarinat, kertoo näyttelyn tutkija Henrik Mattjus.
Näyttelyssä selviää myös, miten MM-turnaus syntyi ja mitä ilmiöitä, ja maailman tapahtumia eri vuosien kisat ovat heijastelleet. Kävijä voi turnaushistorian kautta perehtyä laajemmin jalkapallon kehitykseen urheilulajina sekä kisoihin globaalina tapahtumana. Ja vaikka Suomi ei ole aikuisten jalkapallon MM-kisoihin vieläkään päässyt, nähtävillä on myös katsaus suomalaisen maajoukkuejalkapalloilun historiaan.
-Tähtiloiston ja huikeiden suoritusten lisäksi näyttelysisältö avaa sitä, miten jalkapallosta tuli kansainvälisen lajiliiton määrätietoisen työn tuloksena maailman seuratuin yksittäisen lajin urheilukilpailu, sanoo Mattjus.
Näyttely toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä. Pääosa esineistöstä tulee lainaan FIFA-museosta Zürichistä ja Rooman kansainvälisestä jalkapallomuseosta. Esillä on monipuolinen kokoelma turnaushistoriaan liittyviä esineitä. Nähtäville tulevat muun muassa Diego Maradonan ja Gordon Banksin pelipaidat, Ronaldolle 2002 myönnetty Kultainen pallo ja Tinja-Riikka Korpelan vuoden 2025 peliasu. Suomalaiseen jalkapalloon liittyviä esineitä ovat lainanneet Urheilumuseo Tahto ja Postimuseo.
-Esillä oleva esineistö on hieno kurkistus siihen, miten urheiluvälineet ovat sadan vuoden aikana muuttuneet. Näyttelyvieras saa hyvän käsityksen siitä, millainen rooli pelivälineillä on lajin kehityksessä, Mattjus toteaa.
Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen 16.4.2026 - 1.11.2026
Tutkija, Henrik Mattjus, puh. 040 620 1644, henrik.m.mattjus@tampere.fi
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
En betydande upptäckt vid den vetenskapliga undersökningen av Karin Månsdotter19.2.2026 13:00:00 EET | Pressmeddelande
EMBARGO 19 februari 2026 kl. 13.00. Drottning Karin Månsdotters (1550–1612) grav undersöks för närvarande i Åbo domkyrka. Forskningen är en del av ett utställningsprojekt vid Vapriikki Museum Center. Med hjälp av moderna vetenskapliga metoder försöker man få ny kunskap om Karins och hennes familjs liv. Utställningen öppnar i 2028. Under den första forskningsveckan gjordes en viktig upptäckt: en guldring som Karin har burit. Upptäckten är historiskt betydelsefull, eftersom inga andra personliga föremål som tillhört Karin Månsdotter har bevarats till vår tid.
Kaarina Maununtyttären tieteellisissä tutkimuksissa tehtiin merkittävä esinelöytö19.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Julkaisuvapaa 19.2.2026 klo 13. Kuningatar Kaarina Maununtyttären (1550–1612) hautaa tutkitaan parhaillaan Turun tuomiokirkossa. Tutkimusten ensimmäisellä viikolla tehtiin huomattava esinelöytö: Kaarinan käyttämä kultasormus. Löytö on historiallisesti merkittävä, sillä muita varmuudella Kaarina Maununtyttärelle kuuluneita henkilökohtaisia esineitä ei ole säilynyt nykypäivään. Tieteellinen tutkimus on osa museokeskus Vapriikin vuonna 2028 avautuvaa näyttelyä, jonka yhteydessä tuotetaan uutta tietoa Kaarinan ja hänen perheensä elämästä nykyaikaisen tieteen keinoin.
A remarkable discovery was made during scientific research of Karin Månsdotter’s grave19.2.2026 13:00:00 EET | Press release
EMBARGOED until February 19, 2026 at 1 p.m. The grave of Queen Karin Månsdotter (1550–1612) of Sweden is currently under scientific investigation at Turku Cathedral. The research is part of an exhibition project carried out by the Museum Centre Vapriikki, and it aims to generate new knowledge about the life of Karin and her family using modern scientific methods. The exhibition is scheduled to open in 2028. During the first week of research, researchers made an outstanding discovery: a gold ring worn by Karin herself. The find is historically significant, as no other personal belongings of the queen are known to have survived to this day.
