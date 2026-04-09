Pirkanmaan hyvinvointialue tukee ikääntyneitä e-laskuun siirtymisessä eri tavoin
9.4.2026 12:06:45 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue tukee ikääntyneitä e-laskuun siirtymisessä. Pirkanmaan hyvinvointialue, palveluneuvonta ja Lähitorit järjestävät 13.4. maksuttoman webinaarin e-laskusta. Tukea on saatavilla myös webinaarin jälkeen Lähitoreilta.
Maksuton webinaari ja lähitoritapahtuma 13.4. klo 13
Pirkanmaan hyvinvointialue on käynnistänyt e-laskukampanjan, jonka tavoitteena on tukea erityisesti ikäihmisiä siirtymään paperittomaan asiakaslaskutukseen.
Kampanja vastaa moniin ikäihmisten yleisiin kysymyksiin ja huoliin:
- Mikä e-lasku on?
- Miksi siihen kannattaa siirtyä?
- Miten sen saa käyttöön turvallisesti?
- Mistä saa apua ja tukea e-laskun käytössä?
– Keskeinen viestimme on, että e-lasku on helppo ja turvallinen tapa hoitaa laskutusta, eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin muutoksen kanssa, kertoo talouspalveluiden palvelupäällikkö Minna Kääriäinen.
Kampanjan keskiössä on maksuton webinaari e-laskuista ja siihen liittyvä lähitoritapahtuma maanantaina 13.4. klo 13–14.30. Webinaari on avoin ja maksuton ikäihmisille, heidän läheisilleen sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Tilaisuutta voi seurata
- etänä kotoa
- paikan päällä Veskan lähitorilla Pirkkalassa
- Valkeakosken, Nokian lähitoreilla tai Tampereen lähitoreilla Pappilanpuistossa tai Lielahdessa
Webinaarissa kuullaan:
- miten e-laskun käyttöönotto tapahtuu käytännössä
- mistä saa apua, jos e-lasku askarruttaa
- mitä vaihtoehtoja on, jos verkkopankkitunnuksia ei ole
Asiantuntijapuheenvuoroja kuullaan Pirkanmaan hyvinvointialueelta sekä OP Pirkanmaalta. Lisäksi tilaisuudessa on aikaa yleisökysymyksille niin paikan päällä kuin etänä.
Osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja digitaidoista, ja tilaisuuteen voi tulla myös vain kuuntelemaan.
Liittymislinkki tilaisuuteen löytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivujen uutisesta sekä Digilähitori-sivustolta.
Apua tarjolla myös webinaarin jälkeen
E-laskukampanjaa tuetaan kahden viikon somekampanjalla huhti–toukokuun vaihteessa, ja aiheeseen liittyvää neuvontaa saa kampanjan aikana ja sen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen Lähitoreilta, palveluneuvonnasta sekä pankeista. Lähitoreille on tulossa myös pankkien esitteitä e-laskun käyttöönotosta.
Webinaarista tullaan tekemään tallenne, joka on asiakkaiden katsottavissa ja jonka voi löytää myöhemmin Digilähitori-sivustolta.
Johanna AlanenpalvelupäällikköEnnalta ehkäisevät palvelut ja lähitoritPuh:0503442497johanna.alanen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
