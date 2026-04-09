Pirkkalan sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat
9.4.2026 12:23:51 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkkalan sote-asemalla lääkärin ja hoitajan kiireettömien vastaanottojen, kiirevastaanoton ja diabeteshoitajien puhelinnumerot yhdistyvät.
Uusi numero on 03 311 68170. Numerossa on kaksi linjaa:
- kiireettömät asiat ma–to klo 8–16, pe ja arkipyhiä edeltävät päivät klo 8–15
- kiireelliset asiat ma–pe 8–18 (arkipyhisin suljettu)
Kiireettömien asioiden linjalta tavoitat myös diabeteshoitajan. Linja toimii takaisinsoitolla. Kiireellisten asioiden linjalle voit jäädä myös jonottamaan.
Uudistuksella sujuvoitetaan yhteydenottamista: uudessa puhelinjärjestelmässä on soittajan tunnistava ominaisuus, minkä vuoksi takaisinsoiton voi tehdä yhtä useammin omahoitaja tai tuttu ammattilainen. Jos soitat salaisesta numerosta, kuuntele ohjeet takaisinsoittopyynnön jättämiseen ja näppäile numero, johon haluat sinulle soitettavan takaisin.
Vanhoissa numeroissa on syyskuun loppuun saakka muutoksesta kertova tiedote. Lisäksi kuukauden ajan vanhoihin numeroihin soitetut puhelut siirtyvät automaattisesti uuteen numeroon.
Lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi perua digitaalisesti OmaPirhassa, jos sen alkuun on vähintään 24 tuntia. Pirkkalassa ajan saat peruttua myös lähettämällä viestin tekstiviestinumeroon 040 129 5373 (ei puheluita). Tekstiviestinnumero palvelee myös puhe- ja kuulovammaisia.
Lue lisää: Puhelinpalvelumme uudistuu
Yhteyshenkilöt
Anne Vaskimäki
hoitotyön päällikkö
044 472 293
anne.vaskimaki@pirha.fi
Pirkkalan sote-aseman vastaanottopalvelut
Liisa Särkkä
osastonhoitaja
050 436 3984
liisa.sarkka@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme