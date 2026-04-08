Syömishäiriö koskettaa monia, mutta siitä voi parantua – uusi opintojakso tukee ammattilaisten valmiuksia

Syömishäiriö on ilmiö, joka koskettaa paljon laajempaa joukkoa suomalaisia kuin usein ajatellaan. Kyse ei ole vain harvinaisesta tai marginaalisesta sairaudesta, vaan merkittävästä kansanterveydellisestä haasteesta, joka vaikuttaa sekä sairastuneisiin että heidän läheisiinsä.

Suomalaisen hoitosuosituksen mukaan syömishäiriö on varhaisaikuisuuteen mennessä koskettanut noin kymmenesosaa nuorista aikuisista. Arvioiden mukaan jopa 10,5 prosenttia nuorista aikuisista on sairastanut syömishäiriön ennen varhaisaikuisuutta. Sukupuolten välillä on suuria eroja: nuorista naisista lähes joka viides (17,9 %) on kokenut syömishäiriön, kun miehistä vastaava osuus on noin 2,4 prosenttia.

Syömishäiriöiden taustalla on monien tekijöiden yhteisvaikutus. Sairauden ilmenemiseen vaikuttavat muun muassa sosiokulttuurinen ympäristö, perinnöllinen alttius sekä biologiset ja psykologiset tekijät. Lisäksi yksilölliset kuormittavat elämäntapahtumat voivat lisätä riskiä sairastua.

Tuore Lounais-Suomen-SYLI ry:n ja Turun yliopiston monitieteisen Sote-akatemian verkko-opintojakso tarjoaa valmiuksia syömishäiriöiden tunnistamiseen, kohtaamiseen ja hoitoon.

Keskeistä syömishäiriöiden hoidossa on luottamuksellisen hoitosuhteen rakentaminen. Hoitosuositusten mukaan potilaan kohtaamisessa tulisi pyrkiä myötätuntoiseen ja arvostavaan vuorovaikutukseen sekä välttää syyllistämistä. Sama koskee myös sairastuneen läheisiä, joiden rooli toipumisen tukena on usein tärkeä.

Hoidon tavoitteena on ennen kaikkea palauttaa terve ja tasapainoinen suhde syömiseen. Tämä tarkoittaa ravitsemustilan korjaamista sekä säännöllisen, riittävän ja joustavan syömisen rakentamista. Samalla pyritään katkaisemaan syömishäiriölle tyypilliset haitalliset käyttäytymismallit, kuten laihduttaminen, ahmiminen ja syömisen kompensointi.

Hoito ei kuitenkaan rajoitu pelkästään syömiseen liittyviin muutoksiin. Keskeinen osa kuntoutumista on syömishäiriöön liittyvien haitallisten uskomusten tunnistaminen ja haastaminen, tunnesäätelyn vahvistaminen sekä uusien, terveempien selviytymiskeinojen rakentaminen. Lisäksi hoidossa käsitellään usein psykologisia haasteita sekä perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti nuorten kohdalla hoidon tavoitteena on myös tukea kehitystä, joka on voinut sairauden vuoksi viivästyä. Samalla pyritään vahvistamaan itsetuntoa ja minäkuvaa sekä ehkäisemään sairauden pitkittymistä ja uusiutumista.

Syömishäiriöiden varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen tuki ovat keskeisiä tekijöitä toipumisen kannalta. Siksi tietoisuuden lisääminen sekä ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ovat tärkeä osa työtä syömishäiriöiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Kaikille avoin verkkokurssi antaa tukea syömishäiriön ymmärtämiseen

Syömishäiriön tunnistaminen ja varhainen reagointi sekä syömishäiriötä sairastavan tukeminen ovat keskeisiä asioita, jotka mahdollistavat toipumista. Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa herää huoli toisen ihmisen mahdollisesta syömishäiriöstä. Tämän vuoksi Lounais-Suomen-SYLI ry ja Sote-akatemia toteuttivat kaikille avoimen verkkokurssin "Syömishäiriö – Tunnista, reagoi, kohtaa".

Verkkokurssin sisällöt on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta siitä hyötyvät kaikki ja se soveltuu myös lisäkoulutukseksi jo valmistuneille ammattilaisillekin.

– Monien alojen ammattilaiset ja opiskelijat ovat päivittäin tämän asian äärellä. He kohtaavat ihmisiä, joiden auttaminen ja tukeminen alusta alkaen on tärkeää. On välttämätöntä, että perustietämys syömishäiriöistä olisi jokaisen osaamispaletissa, ja siksi kannustankin sekä opiskelijoita että jo ammatissa toimivia tutustumaan sisältöön, sanoo tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen Turun yliopiston Sote-akatemiasta.

Opintojakson sisällöistä löytyy esimerkiksi asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja, joissa käydään läpi syömishäiriön syntymistä, hoitopolkua ja toipumista.

Sote-akatemian tuottama itsenäisesti suoritettava verkkokurssi on tarjolla kenelle tahansa Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta. Teemoitettuihin osioihin jaoteltu ja oman aikataulun mukaan suoritettava verkkokurssi antaa vapautta tutustua sisältöihin ja tehdä opintosuorituksia itselle parhaaseen aikaan.