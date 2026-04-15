Tornionjoen alaosalle vapakalastuskielto ennen lohen kalastuskauden alkua
15.4.2026 14:52:55 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Kalastus vapakalastusvälineillä kiellettiin sääntömuutoksella Yli- ja Ala-Vojakkalassa Kukkolankosken alapuolella olevan voimalinjan ja Vaarankosken Kenttäsaaren eteläkärjen välisellä alueella maaliskuun alusta kesäkuun 8 päivään kello 19.00 eli lohenkalastuksen alkuun saakka.
Kiellon tarkoituksena on keväällä alueella viihtyvän meritaimenen suojelu. Taimen on tällä hetkellä täysin rauhoitettu koko joella, ja kaikki saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.
Alueella on keväisin harjoitettu vapakalastusta ennen lohenkalastuksen alkua. Kiellon tarkoituksena on estää muiden lajien pyynnin yhteydessä tapahtuva taimenen kalastus. Alueella on myös tärkeitä lähettimellä varustettuja meritaimenia seurantatutkimusten vuoksi. Kalastuskieltoa suositellaan vahvasti noudatettavaksi jo ennen sääntömuutosten voimaantuloa 1.6.
Kausikiintiöillä tuetaan lohen lisääntymistä Tornionjoessa
Lohen kalastuksessa jatketaan kahden lohen kausikiintiötä kalastajaa kohden. Lohen noususta odotetaan hyvää. Rajoituksia tarvitaan silti edelleen, sillä poikastuotanto on vähäisempää edellisten heikkojen vuosien vuoksi. Vaikka uistelussa sallitaan kerrallaan enintään neljän vavan käyttäminen, muita vapoja voi veneessä olla mukana.
Lain vaatimaa lohi- ja taimensaaliin ilmoitusvelvollisuutta Omakala-järjestelmään noudatettiin viime vuonna Tornionjoella heikosti, minkä vuoksi kiintiöiden ohella saaliin ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseen kohdistetaan valvontaa aiempaa enemmän.
Voimassa olevat kalastusäännöt on löytyvät elinvoimakeskuksen verkkosivuilta (elinvoimakeskus.fi).
Yhteyshenkilöt
Kalastusbiologi Atte Juutinen, puh 0295 037 002
Kalatalousasiantuntija Timo Väänänen, puh 0295 037 567 (valvonta)
Kalatalousasiantuntija Jarmo Tuukkanen, puh 0295 037 187 (valvonta)
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
