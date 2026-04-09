KUTSU uuteen Sähkö–Electricity -ammattitapahtumaan ja mediatilaisuuteen
9.4.2026 15:46:40 EEST | Messukeskus | Kutsu
Uusi kansainvälinen Sähkö–Electricity avataan Helsingin Messukeskuksessa 15.4.2026. Tapahtuman ohjelma kokoaa sähköalan tulevaisuuden keskeiset näkökulmat yhteen – energian tuotannon ja kulutuksen murroksesta aina teollisuuden uusimpaan teknologiakehitykseen.
Tervetuloa keskiviikkona 15.4.26 klo 8.45 tapahtuman SigEnergy -kahvilassa (7c151) median aamukahveille ja infoon. Tilaisuudessa puhuvat Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Veronica Lindholm, Sähkö–Electricity -tapahtuman pääsihteeri Kari Lilja, Soneparin toimitusjohtaja Mika Höijer ja Siemensin Head of Electrification and Automation Nordic and Baltic, Jussi Mäntynen.
Tapahtuman aukioloajat ovat ti klo 9–17, ke 9–17 ja pe klo 9–16. Kutsun lopussa on linkki akkreditoitumiseen.
Tapahtuman päälava Power Stagella on luvassa ohjelmaa suomen ja englannin kielillä. Tapahtuman nettisivuilla voi ohjelmista poimia omat suosikkinsa listaksi.
Tapahtuman erikoisalueet:
Electricity House 7m150: konkretiaa sähkövedoista halliin rakennetussa talorungossa.
Robo Lounge 7b151: kohtaamispaikka robotiikan äärellä.
Virtapiiri, Valo-tila: erikoisalue opiskelijoille.
Seminaarit:
Keskiviikko 15.4. FDCA: Career & Networking day, seminaaritila 101 AB.
Torstai 16.4. Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari, Kokoussiipi, seminaaritila 103AB.
Torstai 16.4. FDCA: Spring Seminar 2026, seminaaritila 101AB.
Perjantai 17.4. FDCA: Deep Tech Seminar, seminaaritila 101AB
Poimintoja ohjelmasta:
Keskiviikko 15.4.
Klo 9.50 Sähkö–Electricity avaussanat, Veronica Lindholm, toimitusjohtaja Suomen Messut Oyj.
Klo 10.00 Luminord-valaisinsuunnittelukilpailun palkintojenjako / Luminord 2026 Lighting Design Competition Award.
Klo 12.00 Avajaispuhe: Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala
klo 13.30 Kohti vuotta 2027: CRA:n aikataulu ja sen vaikutukset teollisuuden ekosysteemiin, Jani Hirvo, ABB.
Klo 14.00 Sähkö ja tietoliikenneinfra kestävän kasvun mahdollistajana, Jukka Metsälä, CEO, Cable Crew.
Klo 14.30. Simulation as the foundation for a controlled transition of the power system, Kalle Rauma, Power Systems Consultant, Siemens.
Torstai 16.4.
Klo 10.30 Ekotehokas AI-datakeskus, Data Center Segment Leader, Timo Kontturi, ABB Oy.
Klo 11.00 H2 Springboard kiihdyttää vetytalouden innovaatioita miljardiluokkaan, Head of H2 Springboard ecosystem, Simo Säynevirta ABB Oy.
Klo 13.00 The future of buildings powered by DC energy, Application Expert for Data Centers and DC Grids, Tobias Lüke, PHOENIX CONTACT OY.
Klo 14.00 Strategic perspectives on cybersecurity in an electrified world, Head of Industry Cooperation, Nathalie Gratzer, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence.
Perjantai 17.4.
Klo 11.00 Harmoniset yliaallot hallintaan. Asko Rantanen, Product Manager, ABB Oy.
Klo 13.00 Arc Fault Protection: Practical Solutions and Insights into IEC/TS 61641:2026, Field Product Manager, Low Voltage & Medium Voltage, Nordics, Eaton Shan Ali Malik.

Sähkö-Electricity 26 on uusi, kansainvälisen tason kolmipäiväinen messutapahtuma, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.4.–17.4.2026 ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Tapahtumaa ovat olleet kehittämässä Suomen Messujen lisäksi sähköalan tunnetut yritykset ABB, Siemens, Sonepar, Ahlsell ja Airam.
Akkreditointi edellyttää voimassa olevaa Journalistiliiton pressikorttia tai vastaavaa todistetta siitä, että olet median edustaja ja työtehtävissä messuilla. Esitä kortti Lehdistökeskuksessa, josta saat PRESS-kulkuluvan. Pääset lehdistökeskukseen näyttämällä portilla pressikorttia.
Akkreditointi ja uutishuoneet: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/
Yhteystiedot: tapahtumaviestintä, Anu-Eveliina Mattila 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com.
Lisätietoa: https://sahko.messukeskus.com/ I LinkedIn #SähköElectricity
Yhteyshenkilöt
Anu-Eveliina MattilaBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Byggandet av Helsingfors Mässcentrums utbyggnad har inletts – ett exceptionellt byggprojekt reser sig på Mässplatsen9.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Byggandet av Helsingfors Mässcentrums framtida evenemangsutrymme Mässcentrum Solar har inletts på Mässplatsen. Södra Finlands största tornkran anlände till platsen i slutet av mars, och byggstarten firades onsdagen den 8 april 2026. I den första fasen byggs Mässcentrums nya huvudentré, som tas i bruk redan hösten 2026. Mässcentrum Solars dörrar öppnas hösten 2027.
Helsingin Messukeskuksen laajennusosan rakentaminen alkoi – poikkeuksellinen rakennuskohde nousee Messuaukiolle9.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Messukeskuksen tulevaisuuden tapahtumatila Messukeskus Solarin rakentaminen on alkanut Messuaukiolla. Etelä-Suomen suurin torninosturi saapui aukiolle maaliskuun lopussa ja työmaan avajaisia juhlistettiin keskiviikkona 8.4.2026. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Messukeskuksen uusi sisäänkäynti, joka otetaan käyttöön jo syksyllä 2026. Messukeskus Solarin ovet avautuvat syksyllä 2027.
Koirien nakinsyöntikisa ja puhe lemmikin menetyksen aiheuttamasta surusta – Lemmikkimessut 2026 kokoaa ääripäät saman katon alle8.4.2026 13:04:15 EEST | Tiedote
Lemmikkimessuilla Helsingissä nähdään vauhdikas nakinsyönnin nopeuskisa koirille, koskettava puheenvuoro lemmikin poismenon käsittelystä eläindoula Maaretta Tukiaisen johdolla sekä Tyylitassut–koirien muotinäytös. Näyttelyiden ja eläinesitysten lisäksi tapahtuma tarjoaa tietoa ja tekemistä koko perheelle.
Kevätmessut 2026 herätti kodin ja puutarhan unelmat eloon – yli 63 300 kävijää haki Messukeskuksesta inspiraatiota ja asiantuntijoiden neuvoja30.3.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Messukeskuksen täyttänyt Kevätmessut osoitti, että suomalaisten intohimo asumisen parantamiseen, vihreään elinympäristöön ja kestävään rakentamiseen on vahvempaa kuin koskaan. Tapahtuma veti puoleensa yhdessä samaan aikaan järjestettävien Golfmessujen kanssa yli 63 300 vierailijaa, jotka pääsivät tutustumaan lähes 600 näytteilleasettajan tarjontaan sekä kokemaan ennennäkemättömän monipuolisen ohjelmakattauksen.
Vuoden lähiruokateko 2026 -palkinto myönnetään Kujalan tilalle26.3.2026 09:40:30 EET | Tiedote
Vuoden lähiruokateko -palkinto on myönnetty hailuotolaiselle Kujalan tilalle, joka yhdistää toiminnassaan luonnonlaidunlihan kasvattamisen, erilaisten jatkojalosteiden tuotannon, myynnin, elämykset ja matkailun samaan kokonaisuuteen. 5000 euron arvoinen palkinto luovutettiin Lähiruoka & luomu -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme