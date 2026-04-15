Jeffrey Epsteinin rikosvyyhtiä valottava tietokirja julkaistaan maailmanlaajuisesti kesäkuussa
20.4.2026 10:02:23 EEST | Tammi | Tiedote
James Pattersonin kirjoittama Epstein - Sikamaisen rikas pureutuu Jeffrey Epsteinin taustoihin sekä häneen kytkeytyvän rikosvyyhdin seurauksiin ja uhrien kokemuksiin. Kirjan suomentaa Ilkka Rekiaro.
Jeffrey Epstein nousi vaatimattomista oloista New Yorkin ja Palm Beachin eliittiin. Hän jätti yliopisto-opintonsa kesken, mutta hänellä oli erinomainen laskupää ja hän oli taitava ihmistuntija. Epstein rikastui näillä taidoilla ja solmi suhteita monille tahoille. Vielä rahaa ja statusta saatuaankin Epstein oli kyltymätön.
Vuosien jälkeen alkoi paljastua hänen pimeä puolensa – mieltymys alaikäisiin tyttöihin, joka lopulta johti seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin kanteisiin. Epstein myönsi syyllisyytensä, mutta sai pöyristyttävän lievän rangaistuksen.
James Pattersonin yhdessä John Connollyn ja Tim Malloyn kanssa kirjoittamassa kirjassa Epstein - Sikamaisen rikas -kirjassa on mukana Epsteinia hyväksikäytöstä syyttäneiden naisten poliisikuulusteluja ja yksityiskohtia Epsteinista tehdystä esitutkinnasta.
Teoksessa valotetaan myös Epsteinin vuonna 2019 tutkintavankeudessa tekemää itsemurhaa ja hänen kuolemansa jälkeisiä tapahtumia, muun muassa seuraamuksia hänen lähipiirilleen, esimerkiksi Ghislaine Maxwellille ja Andrew Mountbatten-Windsorille.
Lisäksi kerrotaan siitä rohkeasta kamppailusta, jolla Epsteinin uhrit yrittävät saada äänensä kuuluviin, sekä Yhdysvaltain oikeusministeriön kiistaa herättäneistä toimista Epsteinin sähköpostien ja papereiden osittaisessa julkaisemisessa.
Teos julkaistiin alun perin vuonna 2016 Yhdysvalloissa, ja julkaistaan nyt päivitettynä ja tarkistettuna versiona maailmanlaajuisesti kesäkuussa 2026. Kirja ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa suomeksi.
Yhdysvaltalainen James Patterson on yksi kotimaansa suosituimmista kirjailijoista. Hänet tunnetaan muun muassa Alex Cross -romaanisarjastaan. Patterson on kirjoittanut myös useita tietokirjoja.
James Patterson: Epstein - Sikamaisen rikas ilmestyy suomeksi tiistaina 16. kesäkuuta. Kirjan suomalainen kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.
Lisätiedot ja arvostelukappaleet: tiedotus@tammi.fi
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tammi
Tiedote: Tammen syksy 2026 on julkistettu15.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Maria Kallio -sarjan 17. osa Lähtölaukaus huipentaa Leena Lehtolaisen juhlavuoden elokuussa
Leena Lehtolaisen juhlavuoden kirjoituskilpailu nuorille21.1.2026 13:14:12 EET | Tiedote
Kirjailija Leena Lehtolainen viettää tänä vuonna 50-vuotistaiteilijajuhlaansa. Hänen uransa alkoi Tammella vain 12-vuotiaana 1976. Merkkivuoden kunniaksi Lehtolainen ja hänen kustantajansa Tammi julistavat nuorille kirjoituskilpailun, jonka tarkoitus on innostaa kuudes- ja seitsemäsluokkalaisia koululaisia kirjoittamaan ja sitä kautta sanoittamaan omia tunteitaan ja maailmaansa.
Kirjailijat lavalla -keskustelusarja punoo yhteen Kansallisteatterin kevätohjelmiston teemoja ja WSOY:n ajankohtaisia kirjoja20.1.2026 09:35:16 EET | Tiedote
Keväällä 2026 Suomen Kansallisteatteri ja WSOY tuovat lavalle uuden Kirjailijat lavalla -ohjelmakokonaisuuden, jossa tunnetut kirjailijat sukeltavat syvälle inhimillisyyden, tunteiden ja tarinoiden maailmaan.
Tammen kevät 2026 on julkistettu: ensi vuonna juhlitaan Leena Lehtolaisen 50-vuotista uraa13.11.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Tammen kevään 2026 katalogin voi ladata täältä: https://issuu.com/kirja/docs/tammi_kevat_2026
Siri Kolun Alle aallon on lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas5.11.2025 11:30:00 EET | Tiedote
Siri Kolun vahvatunnelmainen seikkailuromaani Alle aallon on lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas. Voiko Atlantiksesta pelastua ennen hirmuaallon tuloa?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme