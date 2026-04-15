Jeffrey Epsteinin rikosvyyhtiä valottava tietokirja julkaistaan maailmanlaajuisesti kesäkuussa

Jeffrey Epstein nousi vaatimattomista oloista New Yorkin ja Palm Beachin eliittiin. Hän jätti yliopisto-opintonsa kesken, mutta hänellä oli erinomainen laskupää ja hän oli taitava ihmistuntija. Epstein rikastui näillä taidoilla ja solmi suhteita monille tahoille. Vielä rahaa ja statusta saatuaankin Epstein oli kyltymätön.

Vuosien jälkeen alkoi paljastua hänen pimeä puolensa – mieltymys alaikäisiin tyttöihin, joka lopulta johti seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin kanteisiin. Epstein myönsi syyllisyytensä, mutta sai pöyristyttävän lievän rangaistuksen.

James Pattersonin yhdessä John Connollyn ja Tim Malloyn kanssa kirjoittamassa kirjassa Epstein - Sikamaisen rikas -kirjassa on mukana Epsteinia hyväksikäytöstä syyttäneiden naisten poliisikuulusteluja ja yksityiskohtia Epsteinista tehdystä esitutkinnasta.

Teoksessa valotetaan myös Epsteinin vuonna 2019 tutkintavankeudessa tekemää itsemurhaa ja hänen kuolemansa jälkeisiä tapahtumia, muun muassa seuraamuksia hänen lähipiirilleen, esimerkiksi Ghislaine Maxwellille ja Andrew Mountbatten-Windsorille.

Lisäksi kerrotaan siitä rohkeasta kamppailusta, jolla Epsteinin uhrit yrittävät saada äänensä kuuluviin, sekä Yhdysvaltain oikeusministeriön kiistaa herättäneistä toimista Epsteinin sähköpostien ja papereiden osittaisessa julkaisemisessa.

Teos julkaistiin alun perin vuonna 2016 Yhdysvalloissa, ja julkaistaan nyt päivitettynä ja tarkistettuna versiona maailmanlaajuisesti kesäkuussa 2026. Kirja ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa suomeksi.

Yhdysvaltalainen James Patterson on yksi kotimaansa suosituimmista kirjailijoista. Hänet tunnetaan muun muassa Alex Cross -romaanisarjastaan. Patterson on kirjoittanut myös useita tietokirjoja.

James Patterson: Epstein - Sikamaisen rikas ilmestyy suomeksi tiistaina 16. kesäkuuta. Kirjan suomalainen kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.

