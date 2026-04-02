Lahtikadun liittymän parantaminen alkaa Sotkamossa - kantatie 76:lle uusi alikulku

10.4.2026 09:52:52 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Sotkamossa kantatiellä 76 käynnistyy Lahtikadun liittymän parantaminen sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen. Rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2026, ja urakka valmistuu kesäkuuhun 2027 mennessä.

Karttapiirros kantatie 76 Lahtikadun liittymästä
Kantatie 76 Lahtikadun liittymä

Urakassa kantatielle 76 rakennetaan kanavoinnit ja liikennevalot. Kevyelle liikenteelle toteutetaan uusi alikulkukäytävä. Lisäksi alueen tievalaistus uusitaan ja linja-autoliikenteen pysäkkejä järjestellään uudelleen.

Alikulkukäytävän rakennustöiden aikana kantatiellä on käytössä kiertotie, ja nopeusrajoitusta alennetaan. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on järjestetty opastettu kulkureitti työmaan ohi.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Samassa urakassa rakennetaan myös liikennevalot kantatien 76 ja Laanintien liittymään Sotkamossa.

Hankkeen tilaajana toimii elinvoimakeskus yhteistyössä Sotkamon kunnan ja Fintraffic Tie Oy:n kanssa. Pääurakoitsijana toimii STM Infra Oy.

Avainsanat

kantatie 76liikenneturvallisuusalikulkutiehankesotkamokainuu

Yhteyshenkilöt

Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Juha Typpö
juha.typpo@elinvoimakeskus.fi

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Vuoden 2026 tienpitotyöt käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa2.4.2026 10:15:37 EEST | Tiedote

Juuri julkaistu Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen tienpidon ja liiketeen katsaus kokoaa yhteen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tärkeimmät tienpitotoimet vuodelle 2026. Katsaus avaa, mihin tieverkon korjaus- ja parannustoimet painottuvat, miten liikennejärjestelmää ja liikenneturvallisuutta kehitetään sekä mitä keskeisiä suunnitteluhankkeita eri puolilla aluetta on käynnissä ja käynnistymässä.

