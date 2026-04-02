Lahtikadun liittymän parantaminen alkaa Sotkamossa - kantatie 76:lle uusi alikulku
10.4.2026 09:52:52 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sotkamossa kantatiellä 76 käynnistyy Lahtikadun liittymän parantaminen sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen. Rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2026, ja urakka valmistuu kesäkuuhun 2027 mennessä.
Urakassa kantatielle 76 rakennetaan kanavoinnit ja liikennevalot. Kevyelle liikenteelle toteutetaan uusi alikulkukäytävä. Lisäksi alueen tievalaistus uusitaan ja linja-autoliikenteen pysäkkejä järjestellään uudelleen.
Alikulkukäytävän rakennustöiden aikana kantatiellä on käytössä kiertotie, ja nopeusrajoitusta alennetaan. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on järjestetty opastettu kulkureitti työmaan ohi.
Hankkeen tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Samassa urakassa rakennetaan myös liikennevalot kantatien 76 ja Laanintien liittymään Sotkamossa.
Hankkeen tilaajana toimii elinvoimakeskus yhteistyössä Sotkamon kunnan ja Fintraffic Tie Oy:n kanssa. Pääurakoitsijana toimii STM Infra Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Juha Typpö
juha.typpo@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme