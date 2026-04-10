Helsingin yliopiston Porthania peruskorjataan
13.4.2026 09:31:00 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Helsingin yliopistokiinteistöt Oy on tehnyt investointipäätöksen Porthania-rakennuksen laajasta peruskorjauksesta.
Vuonna 1957 valmistunut Porthania on keskeinen osa Helsingin yliopiston keskustakampusta ja yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista. Peruskorjauksella varmistetaan, että rakennus palvelee yliopiston opetusta, tutkimusta ja tapahtumia nykyaikaisilla tilaratkaisuilla tulevina vuosikymmeninä.
Opetus- ja työtilat tulevaisuuden tarpeisiin
Peruskorjauksen tavoitteena on päivittää Porthania vastaamaan monimuoto-opetuksen ja hybridityöskentelyn kasvavia tarpeita. Rakennuksen talotekniikka, julkisivut ja vesikatot uudistetaan, ja sisätiloja kehitetään aiempaa joustavammiksi ja käyttäjälähtöisemmiksi. Opetustiloihin suunnitellaan ratkaisuja, jotka tukevat vaihtelevia opetusmuotoja luennoista pienryhmätyöskentelyyn ja verkkoalustojen hyödyntämiseen.
Myös työskentely- ja kohtaamistiloja uudistetaan siten, että ne tukevat akateemista työtä, yhteisöllisyyttä ja yliopiston tavoitteita toimivasta kampusympäristöstä. Pääaulan toiminnallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan, ja rakennus liitetään entistä selkeämmin osaksi keskustakampuksen palvelu- ja tilaverkostoa.
– Porthania on olennainen osa Helsingin yliopiston keskustakampusta ja koko akateemista yhteisöämme. Peruskorjauksen tavoitteena on yhdistää rakennuksen arvokas arkkitehtuuri ja modernit tilaratkaisut toimivaksi, viihtyisäksi ja tulevaisuuden tarpeita tukevaksi kokonaisuudeksi. Haluamme varmistaa, että Porthania palvelee yliopistoa vähintään yhtä hyvin myös tulevina vuosina, kiinteistöjohtaja Jaana Ihalainen kertoo.
Arvokas arkkitehtuuri ja taide keskiössä
Porthania suunniteltiin arkkitehti Aarne Ervin johdolla, ja se on yksi hänen tunnetuimmista rakennuksistaan. Peruskorjaus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa, jotta rakennuksen arkkitehtoninen ilme ja historiallisesti merkittävät sisätilat säilyvät.
Rakennuksen tunnetut taideteokset – Arvid Bromsin Eteenpäin ja ylöspäin, Olli Miettisen Kehrä sekä Eduardo Chillidan Helsinki – otetaan huomioon kaikissa suunnitteluvaiheissa. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös uusi, julkinen taideteos rikastuttamaan rakennuksen kulttuuriperintöä.
Aikataulu ja eteneminen
Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n, pääsuunnittelija LPR-arkkitehtien ja SRV:n muodostama hankeallianssi kehittää suunnitelmia korjausten toteuttamiseksi yhteistyössä rakennuksen käyttäjien kanssa. Seuraavaksi muutoksille haetaan rakentamislupa.
Porthania tyhjennetään kesällä 2026, ja korjaustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2026. Rakennus avataan uudelleen käyttöön syksyllä 2028.
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, kiinteistöjohtaja Jaana Ihalainen
jaana.ihalainen@helsinki.fi
puh. 050 570 9580
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Rikosten määrässä ei suurta muutosta10.4.2026 11:46:13 EEST | Tiedote
Rikosten määrä pysyi pääosin ennallaan vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna: Seksuaalirikokset lisääntyivät, mutta petosrikosten kasvu taittui. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuoreesta julkaisusta.
Varhaisempi ADHD-diagnoosi on yhteydessä parempaan koulutukseen9.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Aikaisin saatu ADHD-diagnoosi on yhteydessä parempaan koulumenestykseen ja vähäisempään koulupudokkuuteen, osoittaa Helsingin yliopiston tutkimus.
Psykedeelien vaikutukset ovat kytköksissä käyttäjän mielenmaisemaan ja käyttöympäristöön8.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Käyttäjät ovat tutkimuksen mukaan tietoisia eri klassisten psykedeelien vaikutuksista ja niiden merkityksistä, ja he pyrkivät vaikuttamaan näihin tekijöihin omilla toimillaan.
Ihmisen suhtautuminen petoihin määrittelee yhteiselon mahdollisuuksia1.4.2026 12:33:26 EEST | Tiedote
Hyeenat ja karja saattoivat elää samoilla alueilla, jos ihminen suhtautui petoihin sallivasti, paljasti Keniassa tehty tutkimus
Ilves sopeutuu taitavasti monimuotoisiin metsäympäristöihin30.3.2026 07:50:00 EEST | Tiedote
Ilves liikkuu ketterästi Suomen vaihtelevassa elinympäristöjen mosaiikissa, mutta suosii silti selvästi lahopuuta sisältäviä metsiä ja maastoltaan vaihtelevia alueita. Helsingin yliopiston uusi tutkimus osoittaa, kuinka taitavasti tämä suurpeto tasapainoilee ihmisen muokkaamien alueiden ja luonnonympäristöjen välillä.
