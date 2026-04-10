Helsingin yliopiston Porthania peruskorjataan

Vuonna 1957 valmistunut Porthania on keskeinen osa Helsingin yliopiston keskustakampusta ja yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista. Peruskorjauksella varmistetaan, että rakennus palvelee yliopiston opetusta, tutkimusta ja tapahtumia nykyaikaisilla tilaratkaisuilla tulevina vuosikymmeninä.

Opetus- ja työtilat tulevaisuuden tarpeisiin

Peruskorjauksen tavoitteena on päivittää Porthania vastaamaan monimuoto-opetuksen ja hybridityöskentelyn kasvavia tarpeita. Rakennuksen talotekniikka, julkisivut ja vesikatot uudistetaan, ja sisätiloja kehitetään aiempaa joustavammiksi ja käyttäjälähtöisemmiksi. Opetustiloihin suunnitellaan ratkaisuja, jotka tukevat vaihtelevia opetusmuotoja luennoista pienryhmätyöskentelyyn ja verkkoalustojen hyödyntämiseen.

Myös työskentely- ja kohtaamistiloja uudistetaan siten, että ne tukevat akateemista työtä, yhteisöllisyyttä ja yliopiston tavoitteita toimivasta kampusympäristöstä. Pääaulan toiminnallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan, ja rakennus liitetään entistä selkeämmin osaksi keskustakampuksen palvelu- ja tilaverkostoa.

– Porthania on olennainen osa Helsingin yliopiston keskustakampusta ja koko akateemista yhteisöämme. Peruskorjauksen tavoitteena on yhdistää rakennuksen arvokas arkkitehtuuri ja modernit tilaratkaisut toimivaksi, viihtyisäksi ja tulevaisuuden tarpeita tukevaksi kokonaisuudeksi. Haluamme varmistaa, että Porthania palvelee yliopistoa vähintään yhtä hyvin myös tulevina vuosina, kiinteistöjohtaja Jaana Ihalainen kertoo.

Arvokas arkkitehtuuri ja taide keskiössä

Porthania suunniteltiin arkkitehti Aarne Ervin johdolla, ja se on yksi hänen tunnetuimmista rakennuksistaan. Peruskorjaus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa, jotta rakennuksen arkkitehtoninen ilme ja historiallisesti merkittävät sisätilat säilyvät.

Rakennuksen tunnetut taideteokset – Arvid Bromsin Eteenpäin ja ylöspäin, Olli Miettisen Kehrä sekä Eduardo Chillidan Helsinki – otetaan huomioon kaikissa suunnitteluvaiheissa. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös uusi, julkinen taideteos rikastuttamaan rakennuksen kulttuuriperintöä.

Aikataulu ja eteneminen

Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n, pääsuunnittelija LPR-arkkitehtien ja SRV:n muodostama hankeallianssi kehittää suunnitelmia korjausten toteuttamiseksi yhteistyössä rakennuksen käyttäjien kanssa. Seuraavaksi muutoksille haetaan rakentamislupa.

Porthania tyhjennetään kesällä 2026, ja korjaustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2026. Rakennus avataan uudelleen käyttöön syksyllä 2028.