Rikosten määrässä ei suurta muutosta
10.4.2026 11:46:13 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Rikosten määrä pysyi pääosin ennallaan vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna: Seksuaalirikokset lisääntyivät, mutta petosrikosten kasvu taittui. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuoreesta julkaisusta.
Vuonna 2024 kirjattiin 100 kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta: Kuolemaan johtaneiden väkivaltarikosten määrä nousi merkittävästi vuodesta 2023 ja henkirikollisuus palasi aiemmalle tasolleen. Suomalaista henkirikollisuutta hallitsee syrjäytyneiden ja päihdeongelmista kärsivien miesten keskinäinen väkivalta. Huumaavien aineiden vaikutus on myös lisääntynyt alkoholin käytön vähentyessä, etenkin nuorten kohdalla.
Viranomaisten kirjaamat seksuaalirikokset jatkoivat kasvuaan. Seksuaalirikosten kasvua selittää osittain vuoden 2023 lainsäädännölliset muutokset, joissa tunnusmerkistöjä laajennettiin ja rangaistuksia kovennettiin. Lisäksi nousuun vaikuttanee muutokset rikosten ilmoittamisessa.
Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten määrä nousi jopa 50 prosentilla vuodesta 2023. Lapsille toteutettujen kyselyjen pohjalta nähdään erityisesti verkossa tapahtuneen seksuaalisen häirinnän lisääntyneen. Kuitenkin tuoreimman Kouluterveyskyselyn mukaan tyttöjen seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat laskussa myös verkossa tapahtuneiden tekojen osalta.
Nuoret usein epäiltyinä ja uhreina väkivaltarikoksissa
Poliisin kirjaamien pahoinpitelyrikosten määrä pysyi samalla tasolla vuoteen 2023 verrattuna. Viime vuosina ovat lisääntyneet ilmoitukset erityisesti lievistä pahoinpitelyistä. Nuoret ovat vanhempia ikäryhmiä useammin sekä epäiltynä että uhreja väkivaltarikoksista. Ryöstörikosten määrä laski hieman edellisvuoteen verrattuna.
Vuonna 2024 varkausrikokset pysyivät pitkälti ennallaan vuodesta 2023. Petosrikosten kasvu taittui, mutta maksuvälinepetosten ja -rikosten määrä nousi kuitenkin noin 50 prosenttia edellisvuoteen nähden. Pidemmällä aikavälillä erityisesti myymälävarkaudet ovat kasvaneet. Vuonna 2024 tehtiin miltei 50 prosenttia enemmän myymälävarkauksia 2000-luvun alkuun verrattuna. Vuonna 2024 näpistysten osuus oli hieman yli puolet kaikista varkausrikoksista.
Liikennerikokset laskivat noin prosentin vuodesta 2023. Lähes neljännes poliisin tietoon tulevista rikoksista on liikennerikoksia. Rattijuopumusten määrä on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2024 rattijuopumusrikoksia kirjattiin reilut 14 470 kappaletta.
Lähisuhdeväkivallan uhreista noin 70 prosenttia oli naisia
Vuonna 2024 poliisin tietoon tulleista lähisuhdeväkivallan uhreista noin 70 prosenttia oli naisia. Erityisesti parisuhteissa tapahtuva väkivalta kohdistui merkittävän usein naisiin, mutta lähisukulaisten tekemässä väkivallassa uhrien sukupuolijakauma oli tasaisempi.
Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden rikostaso oli pitkään laskusuuntainen. Viime vuosina rikostaso on kääntynyt lievään nousuun. Ulkomaalaistaustaisten osuus muista rikoksista kuin liikennerikoksista epäillyistä oli 19 prosenttia ja liikennerikoksista ja -rikkomuksista epäillyistä 17 prosenttia. Maahanmuuttotaustaisen väestön kasvaessa Suomessa myös osuus epäillyistä on kasvanut. Verrattuna suomalaistaustaisiin ulkomaalaistaustaisten ikävakioidut rikostasot ovat korkeampia seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten osalta, varkausrikosten taas hieman matalampi.
Rikollisuustilanne 2024 -julkaisu antaa kokonaiskuvan suomalaisen rikollisuuden tasosta, rakenteesta ja kehityslinjoista. Julkaisussa pureudutaan eri rikoslajien ominaispiirteisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin hyödyntämällä viranomaislähteitä ja kyselytutkimuksia. Tarkastelun kohteena ovat keskeiset rikoslajit sekä ajankohtaiset rikollisuuteen liittyvät ilmiöt, kuten nuorisorikollisuus ja ympäristörikollisuus.
Julkaisu:
Rikollisuustilanne 2024. Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa. Toim. Ilari Kolttola. Katsauksia 76/2026. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto. https://tuhat.helsinki.fi/admin/files/899345845/Rikollisuustilannekatsaus_2024.pdf
Lisätiedot: suunnittelija Ilari Kolttola, Puh. 029 4120865, ilari.kolttola@helsinki.fi.
