Lasten kulttuurikeskus Aurorassa juhlitaan hevimpää Vappua
13.4.2026 15:28:11 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon Järvenperässä on kevään hurjimmat ulkobileet, kun lavalle nousevat Jurahevin kuninkaat perjantaina 1.5.26 klo 15-16.
Herra Hevisaurus, Milli Pilli, Muffi Puffi, Komppi Momppi ja Riffi Raffi laittavat hurjat vappubileet käyntiin, ja luvassa on värikäs show, joka on täynnä vauhdikasta menoa.
Neljän dinosauruksen ja yhden lohikäärmeen muodostama koko perheen suosikkiyhtye Hevisaurus syntyi vuonna 2009 ajatuksesta tehdä laadukasta hevimusiikkia lapsille ja lapsenmielisille. Hevisauruksen musiikissa yhdistyvät tarttuvat melodiat, opetukselliset aiheet ja hyväntuulinen asenne, mikä tekee siitä helposti lähestyttävää eri ikäryhmille.
Yhtyeen debyyttialbumi Jurahevin kuninkaat julkaistiin vuonna 2009, ja se nousi nopeasti myyntilistojen kärkipaikoille. Sittemmin Hevisaurus on julkaissut useita menestyneitä albumeja, kuten Räyh!, Soittakaa Juranoid! ja Bändikouluun!. Heidän kappaleensa, kuten "Viimeinen mammutti" ja "Räyh!", ovat saavuttaneet vankan suosion sekä lasten että vanhempien keskuudessa.
Hevisaurus on saavuttanut uransa aikana useita palkintoja ja tunnustuksia, kuten Emma-palkinnon vuoden lastenmusiikista, ja sen konsertit ovat vakiintuneet koko perheen suosikkitapahtumiksi. Yhtyeen esiintymiset tunnetaan energisyydestään, visuaalisesta näyttävyydestään ja vuorovaikutteisesta tunnelmastaan. Hevisaurus on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen lastenmusiikin ilmiönä, joka yhdistää huumorin, opetuksen ja metallimusiikin perinteet tavalla, jota ei muualla maailmassa juuri nähdä.
Lasten kulttuurikeskus Auroran vappua on vietetty jo vuodesta 2012 lähtien.
Tapahtumassa herkulliset vappueväät myy ihastuttava Play Cafe park.
Tänä vuonna Vappu-tapahtumassa ei ole muuta taidepainotteista oheisohjelmaa.
Konsertti on ulkolavalla pe 1.5.26 klo 15-16. Portit avataan klo 14.30. Yleisölle ei ole katettua katsomoa.
Liput: 25€ + tilausmaksu 1,50€ + 0.65%. Alle 2 -vuotiaat hevidiggarit pääsevät maksutta. https://www.lippu.fi/artist/hevisaurus/hevisaurus-hevimpi-vappu-4094419/
Lasten kulttuurikeskus Aurora, Järvenperäntie 1-3, Espoo
Saapuminen:
Suosimme saapumista julkisilla. Parkkipaikkoja on hyvin rajoitetusti. Maksuttomat pysäköintialueet lähellä:
Järvenperän koulu, Auroranmäki 1 (200 metriä) ja Karamzinin koulu, Kulloonmäentie 20 (noin 800 metriä)
Esteetön pysäköinti on mahdollista merkityillä paikoilla Auroran pääportin läheisyydessä Järvenperäntie 1.
Yhteyshenkilöt
Espoon Kulttuuritalot ja -palvelut
Lasten kulttuurikeskus Aurora
Kulttuurituottaja Miia Salminen
miia.salminen@espoo.fi
P. +358503851624
Espoon kaupungin kulttuuritaloihin ja -palveluihin kuuluu Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee sekä Espoonlahden kulttuurihanke. Kulttuuritalot ja -palvelut on osa kulttuurin tulosyksikköä, joka vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista.
Lasten kulttuurikeskus Aurora on monipuolinen taiteen- ja kulttuurin tapahtumakeskus ja iloinen kohtaamispaikka lapsille ja perheille Espoon Järvenperässä.
