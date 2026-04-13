Uusia rahoitusmahdollisuuksia puolustusalan hankkeille – Turvallinen Suomi -teeman toteutus käynnistyy 15.4.2026
13.4.2026 14:50:34 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Elinvoimakeskuksen rahoitusta suunnataan pk-yrityksille kaksikäyttöisyyttä edistäviin hankkeisiin ja julkisille toimijoille liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa puolustussektorin innovaatioiden syntyä, tuotannon kasvua ja yritysten kansainvälistymistä sekä sotilaallista liikkuvuutta ja kansallista huoltovarmuutta.
Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu haku puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan teollisuuskapasiteetin vahvistamiseen avautuu 15.4.2026 Pohjois-Suomessa (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi).
Avustusta voidaan myöntää lähinnä pienille ja keskisuurille yrityksille investointeihin ja kehittämiseen. Rahoitettavien hankkeiden pääpaino on kaksikäyttöteknologiassa ja sen tarve lähtee puolustusteollisuudesta. Rahoitusta kohdennetaan erityisesti investointeihin, kehittämishankkeiden tulee puolestaan olla lähellä markkinoita.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus järjestää yrityksille suunnatun hakuinfon 20.4.2026 klo 9–10: Puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan teollisuuskapasiteetin vahvistaminen Pohjois-Suomessa.
Julkisille toimijoille suunnattu valtakunnallinen haku sotilaallista liikkuvuutta edistävän kaksikäyttöisen liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen avautuu 15.4.2026.
Sotilaallista liikkuvuutta edistävillä liikenneinfrastruktuuri-investoinneilla tulee olla merkittävää hyötyä puolustusvoimien lisäksi siviililiikenteelle, elinkeinoelämän yhteyksille ja kriisinhallintavalmiuksille myös Euroopan unionin tasolla. Investoinneilla parannetaan rajat ylittävää infrastruktuuria, vähennetään pullonkauloja, lisätään varautumista sekä edistetään alueiden ja kriittisten toimitusketjujen häiriönsietokykyä. Investointien tulee edistää merkittävästi keskeisten toimintojen jatkuvuutta ja huoltovarmuutta sekä kansallista turvallisuutta. Rahoitusta myönnetään vain julkisille hakijatahoille. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus vastaa rahoituksen myöntämisestä valtakunnallisesti.
Julkisille toimijoille suunnattu valtakunnallinen infotilaisuus järjestetään 20.4.2026 klo 10.30-11.30: Sotilaallista liikkuvuutta edistävän kaksikäyttöisen liikenneinfrastruktuurin kehittämisen haku.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, puh. 0295 023 568.
Linkit
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Nya finansieringsmöjligheter för projekt inom försvarsbranschen – Genomförandet av Ett tryggt Finland -temat inleds 15 april 202613.4.2026 15:47:37 EEST | Pressmeddelande
Finansiering från livskraftscentralen riktas till offentliga aktörer för utveckling av trafikinfrastrukturen samt små och medelstora företag för projekt som främjar dubbla användningsområden. Målet är att stärka uppkomsten av innovationer inom försvarssektorn, produktionens tillväxt och företagens internationalisering samt den militära rörligheten och den nationella försörjningsberedskapen.
