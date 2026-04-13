Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hakevat valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetusten kilpailutukseen liittyen
13.4.2026 14:08:29 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hakevat korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa markkinaoikeuden päätökselle, missä se määräsi hyvinvointialueet kilpailuttamaan uudelleen sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluiden hankinnan. Valitusaika päättyy tänään.
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet katsovat, ettei kilpailutuksessa ja hankinnassa tapahtunut virhettä. Kilpailutuksesta vastasi Keski-Suomen hyvinvointialue.
Asiakkaiden palvelut jatkuvat toistaiseksi entiseen tapaan – kuljetukset tilataan Taksi Helsingiltä
Markkinaoikeuden päätös ja valitusprosessi eivät toistaiseksi vaikuta asiakkaisiin vaan heidän palvelunsa jatkuvat kuten ennenkin. Taksi Helsinki tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetusten välitys- ja kuljetuspalvelut 1.2. alkaneella väliaikaisella sopimuksella.
Kuljetuspalveluilla tarkoitetaan muun muassa vammaispalvelu-, sosiaalihuolto-, lastensuojelu- ja erityishuoltolain perusteella tapahtuvia hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia henkilöiden kuljetuspalveluita, kuten ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asiointi- ja virkistysmatkoja.
Hankintamenettelyssä käytettiin valtioneuvoston asetuksen mukaista hinnoittelua
Hyvinvointialueet katsovat, ettei hankinnassa ole tapahtunut virhettä, sillä laatua ja hinnoittelua on verrattu kilpailutuksessa muiden vertailuperusteiden ja laatuvertailuiden kuin kuljetussuoritteiden osalta.
Hyvinvointialueiden näkemyksen mukaan kuljetussuoritteille asetettu kiinteä hinta on mahdollistanut kilpailuolosuhteiden hyödyntämisen ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnan toisin kuin markkinaoikeus on todennut.
Hyvinvointialueet eli hankintayksiköt ovat asettaneet kuljetussuoritteille kiinteän hinnan käyttäen valtioneuvoston asetuksen mukaista enimmäishintaa. Se on ollut käytössä myös valtakunnallisesti vastaavissa hankinnoissa. Kiinteän hinnan asettamisella hankintayksiköiden tavoitteena on ollut varmistaa hankittavan palvelun laatu ja autoilijoille tasavertainen kuljetussuoritteiden hinnoittelun rakenne valtakunnallisesti käytössä olevan asetuksen mukaisesti.
Kyse on siis osittain toteutetusta käänteisestä kilpailusta, kun kuljetuspalveluille on asetettu kiinteä hinta. Hankintalaki ei sulje pois sitä mahdollisuutta, etteikö hankintayksikkö voisi määritellä osan hankinnan kohteeseen liittyvistä kustannuksista kiinteää hintaa käyttäen ja laatuvertailun lisäksi vertailla myös kiinteän hinnan lisäksi muita hintoja.
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Hanna VihavainenPalvelutuotannon tukipalvelujen vastuualuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sari HyötyläinenlogistiikkapäällikköPuh:050 312 5380sari.hyotylainen@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
