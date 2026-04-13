Poikluoman risteyssiltojen massaliikuntasaumoja takuukorjataan Kaarinassa – yksi ajokaista poissa käytöstä
13.4.2026 14:13:46 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus tekee Kaarinassa maantiellä 110 (Uudenmaantie) sijaitsevien Poikluoman risteyssiltojen massaliikuntasaumojen korjaustöitä 15.-17.4.2026. Korjaustyön aikana on yksi ajokaista suljettuna. Massaliikuntasaumojen takuukorjaukset liittyvät viime vuonna suoritettuihin risteyssiltojen peruskorjauksiin.
Massaliikuntasaumojen takuukorjaustyöt aloitetaan keskiviikkona 15.4.2026 ja niiden on tarkoitus valmistua perjantaihin 17.4.2026 mennessä. Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään minimoimaan liikennehaittoja. Tienkäyttäjien kannattaa varautua alhaisempaan ajonopeuteen työalueella. Jalankulku- ja pyöräilyväylä on pohjoisemmalla sillalla käytössä.
Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaan kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja silloilla työskennellään samanaikaisesti. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.
Liikennemäärä Poikluoman risteyssilloilla on siltakohtaisesti n. 12 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Poikluoman risteyssiltojen siltapaikka kartalla: https://www.google.fi/maps/Poikluomanrist.+silta,Kaarina
Urakoitsijana toimii Oteran Oy.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529
- Oteran Oy, vastaava työnjohtaja Riku Vanhanen, p. 040 573 2813
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
