Lämmin sää jatkuu – kuivuuteen ei ole odotettavissa laaja-alaista helpotusta
13.4.2026 15:02:26 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Ajankohtaan nähden selvästi korkeammat päivälämpötilat ovat saaneet lumipeitteen hupenemaan pohjoisessa paikoin poikkeuksellisen aikaisin.
Ilmatieteen laitoksen 13. huhtikuuta tekemän ennusteen mukaan lämmin ja kuiva sää jatkuu alkuviikolla. Kevään toistaiseksi korkein lämpötila, +16,3 astetta, mitattiin sunnuntaina 12. huhtikuuta Ylivieskan lentokentällä. Lukema ylittynee jälleen viimeistään tiistaina samoilla alueilla.
"Lämpötila nousee maanantaina ja tiistaina sisämaassa Etelä-Lappia myöten 15 asteen tuntumaan tai hieman sen yli. Vastaavia lämpötiloja mitataan tavanomaisesti vasta toukokuun puolella", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.
Rannikolla merituuli viilentää ilmaa. Myös Pohjois-Lapissa jäädään paikoin alle kymmenen asteen.
Korkeista päivälämpötiloista poiketen yölämpötilat ovat olleet laajalti tavanomaisia, ja yöpakkasia on tiedossa viime öiden tapaan tulevinakin öinä etelää myöten. Vuorokauden ylimpien ja alimpien lämpötilojen ero on nyt suurimmillaan: auringon lämmitysteho vastaa elokuun lopun säteilytehoa selkeässä ja heikkotuulisessa korkeapainesäässä.
Keskiviikoksi pilvisyys lisääntyy idästä alkaen, ja etenkin maan itäosassa päivän ylimmät lämpötilat jäävät huomattavasti alkuviikkoa viileämmiksi, itärajalla vain viiden asteen tuntumaan.
"Kaakosta on saapumassa torstaiksi hajanainen sadealue, jonka ennustettavuuteen liittyy vielä haasteita. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sademäärät jäävät laajalti alle viiden millimetrin, paikoin ei sada välttämättä tippaakaan", Pyykkö ennustaa.
Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata
Maastopalovaroitus on voimassa Lappia lukuun ottamatta koko maassa sään jatkuessa vähäsateisena ja kuivana. On mahdollista, että loppuviikkoa kohden varoitukset laajenevat myös hieman pohjoisemmaksi, kun lumet sulavat vauhdilla.
Maaston kuivumista ja viime päivien maastopalojen leviämistä on vauhdittanut hyvin alhainen ilmankosteus: osassa maata suhteellinen kosteus on ollut jopa alle 20 prosenttia, eli ilma on hyvin kuivaa. Tilanteen ennustetaan jatkuvan samankaltaisena alkuviikolla. Keskiviikkona lisääntyvä pilvisyys tuo etenkin maan itäosaan kosteampaa ilmaa ainakin tilapäisesti.
Lunta on Suomessa ajankohtaan nähden poikkeuksellisen vähän: arviolta vain noin kolmannes maan pinta-alasta on enää lumen peitossa. Selvästi keskimääräistä lämpimämpi sää on johtanut siihen, että myös maan pohjoisosassa lumet ovat huvenneet vauhdilla. Osalla Kainuun, Koillismaan ja Etelä-Lapin havaintoasemista lumi on jo kokonaan sulanut. Sodankylän pohjoispuolella lunta on yhä monin paikoin yli puoli metriä.
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
